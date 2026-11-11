Οι U2 έκαναν «μυστική» συναυλία σε μουσείο του Λονδίνου – Ποια νέα τραγούδια παρουσίασαν

Με μια ματιά Οι U2 πραγματοποίησαν μυστική συναυλία στο Tate Modern του Λονδίνου, τιμώντας τον Brian Eno.

Παρουσιάστηκαν δύο νέα, ακυκλοφόρητα τραγούδια, τα «Can’t Stop Us Now» και «The Greatest Show on Earth».

Η συναυλία ηχογραφήθηκε για το BBC και το συγκρότημα ετοιμάζει νέο άλμπουμ και παγκόσμια περιοδεία.

Ο Larry Mullen Jr. επιστρέφει μετά από χειρουργική επέμβαση, συμμετέχοντας στην επερχόμενη περιοδεία. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι U2 πραγματοποίησαν μια απρόσμενη και άκρως συγκινητική μυστική συναυλία στο Tate Modern Museum του Λονδίνου, τιμώντας τον μακροχρόνιο συνεργάτη και φίλο τους, Brian Eno. Η εμφάνιση, που κρατήθηκε μυστική μέχρι την τελευταία στιγμή, έδωσε την ευκαιρία στους τυχερούς θαυμαστές που κέρδισαν τη συμμετοχή τους μέσω κλήρωσης, να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία σε έναν από τους πιο ατμοσφαιρικούς χώρους της βρετανικής πρωτεύουσας.

Η συναυλία δεν έλαβε χώρα στην κεντρική Turbine Hall του μουσείου, αλλά στους χώρους The Tanks, ένα πιο κλειστοφοβικό και βιομηχανικό περιβάλλον κάτω από το Blavatnik Building, που συνήθως φιλοξενεί εκθέσεις. Η επιλογή αυτή δημιούργησε μια οικεία ατμόσφαιρα, μακριά από τη συνηθισμένη μεγαλοπρέπεια των συναυλιών του συγκροτήματος. Οι κινητές συσκευές των παρευρισκομένων τέθηκαν σε ειδικές θήκες, ενισχύοντας την αίσθηση της αποσύνδεσης από τον έξω κόσμο και της πλήρους εστίασης στη μουσική.

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Η βραδιά, η οποία ηχογραφήθηκε για το BBC και θα προβληθεί σύντομα στην τηλεόραση και την πλατφόρμα iPlayer, σηματοδοτεί μια περίοδο έντονης δραστηριότητας για τους U2. Το συγκρότημα ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το 16ο στούντιο άλμπουμ του, «Carnaval de Luze», στις 13 Νοεμβρίου, ενώ παράλληλα προετοιμάζεται για μια παγκόσμια περιοδεία που θα ξεκινήσει το 2027 και θα διαρκέσει έως το 2028. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε αυτή την περιοδεία θα συμμετέχουν και τα τέσσερα βασικά μέλη του συγκροτήματος, καθώς ο Larry Mullen Jr. επιστρέφει μετά την ανάρρωσή του από χειρουργική επέμβαση στον αυχένα, η οποία τον είχε αφήσει εκτός της προηγούμενης περιοδείας τους στο Sphere του Λας Βέγκας.

Η βραδιά ήταν αφιερωμένη στον Brian Eno, τον επί χρόνια συνεργάτη των U2, ο οποίος έχει συμβάλει καθοριστικά στην παραγωγή μερικών από τους πιο επιτυχημένους δίσκους τους, όπως τα «The Joshua Tree» (1987) και «Achtung Baby» (1991). Τα έργα του Brian Eno, και συγκεκριμένα η «77 Million Paintings», προβάλλονταν στους τοίχους του χώρου, δημιουργώντας ένα δυναμικό και μεταβαλλόμενο σκηνικό με απαλά, ζωντανά χρώματα. Ο Bono, μιλώντας στο κοινό, τόνισε τη σημασία της συνεργασίας του με τον Brian Eno, επισημαίνοντας ότι κάθε τραγούδι που παρουσιάστηκε εκείνη τη βραδιά είχε την παραγωγή του.

Η επιλογή του χώρου ώθησε τον Bono να μοιραστεί άγνωστες ιστορίες, ιδιαίτερα εκείνες που αφορούν τη σύνδεση του συγκροτήματος με τον κόσμο της τέχνης. Αναφέρθηκε στην αείμνηστη Γαλλο-Αμερικανίδα καλλιτέχνιδα Louise Bourgeois, του οποίου το γλυπτό «Maman» κοσμούσε την Turbine Hall κατά τα εγκαίνια του Tate Modern το 2000. Ο Bono αποκάλυψε ότι ο Adam Clayton αγόρασε το πρώτο του έργο της Louise Bourgeois τη δεκαετία του ’90, ενώ ο ίδιος είχε τραγουδήσει το «Amazing Grace» στην καλλιτέχνιδα στο διαμέρισμά της, αυτοσχεδιάζοντας το δεύτερο μέρος, μια πράξη δημιουργικότητας που, όπως είπε, αντικατοπτρίζει πώς η τέχνη μπορεί να εμπνεύσει τη δημιουργία ακόμα και όταν οι λέξεις δεν επαρκούν.

Νέα τραγούδια και διαχρονικές επιτυχίες

Η συναυλία περιλάμβανε τόσο παλιές αγαπημένες επιτυχίες όσο και νέα κομμάτια. Το «Bad», ένα τραγούδι που είχε απουσιάσει από τις ζωντανές εμφανίσεις τους από το 2019, επέστρεψε δυναμικά, με τον Bono να το ερμηνεύει με ανανεωμένη φωνητική καθαρότητα.

Εντυπωσιακή ήταν και η παρουσίαση δύο νέων, ακυκλοφόρητων κομματιών, των «Can’t Stop Us Now» και «The Greatest Show on Earth», τα οποία κράτησαν επάξια τη θέση τους δίπλα σε κλασικά τραγούδια όπως τα «Beautiful Day», «Pride (In the Name of Love)» και «One». Το «The Greatest Show on Earth» ξεχώρισε ιδιαίτερα, συνδυάζοντας αρμονικά την κιθάρα του The Edge, το μπάσο του Adam Clayton και το ρυθμό του Mullen Jr., αποδεικνύοντας τη διαχρονική τους ικανότητα στη δημιουργία δυναμικών συνθέσεων. Η εκτέλεση των κομματιών χαρακτηριζόταν από μια αδιαμφισβήτητη αυτοπεποίθηση, που αντανακλά την ισχυρή καλλιτεχνική τους θέση.

Πριν την εκτέλεση του «In a Little While», ο Bono αποκάλυψε ότι η έμπνευση για το τραγούδι προήλθε από μια βραδιά με ισπανικό κρασί, συστημένο από τον Brian Eno, το οποίο, όπως είπε, έχει ιδιαίτερη επίδραση στους ζωγράφους. Το τραγούδι, που περιλαμβάνεται στο άλμπουμ «All That You Can’t Leave Behind» (2000), γράφτηκε με πονοκέφαλο, γεγονός που εξηγεί τον ήρεμο και ευλαβικό του τόνο.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς, η παρουσία του Brian Eno ήταν αισθητή, με κάθε τραγούδι του 11μελούς setlist να έχει την παραγωγή ή τη συνεισφορά του. Στο κλείσιμο, κατά την εκτέλεση του «With or Without You», ο Bono έψαξε τον Brian Eno στο κοινό, καλώντας τον στη σκηνή για ένα θερμό χειροκρότημα κατά τη διάρκεια της κορύφωσης του τραγουδιού.

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