Macklemore: Η πρώτη συναυλία του «Free Palestine Tour» και το μήνυμα του Mark Ruffalo

Ο Macklemore ξεκίνησε το «Free Palestine Tour» από το Δουβλίνο, με τον Mark Ruffalo να στέλνει βιντεοσκοπημένο μήνυμα υπέρ της ελευθερίας και της ισότητας

Με μια ματιά Ο Macklemore ξεκίνησε την περιοδεία «Free Palestine Tour» στο Δουβλίνο μετά την απομάκρυνσή του από την περιοδεία του Ed Sheeran.

Ο Macklemore τόνισε την ανάγκη για ενότητα και σύνδεσε τον αγώνα για ελεύθερη Παλαιστίνη με παγκόσμια αιτήματα για ελευθερία.

Τα έσοδα από τις συναυλίες της περιοδείας θα διατεθούν σε οργανώσεις που στηρίζουν τους Παλαιστινίους.

Ο ηθοποιός Mark Ruffalo έστειλε βιντεοσκοπημένο μήνυμα στήριξης στον αγώνα για ελεύθερη Παλαιστίνη και παγκόσμια ισότητα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Macklemore επέστρεψε στη μουσική σκηνή με μια σειρά συναυλιών με τον τίτλο «Free Palestine Tour», εγκαινιάζοντας την περιοδεία του στο Δουβλίνο. Η εμφάνισή του αυτή σηματοδοτεί την πρώτη του παρουσία στη σκηνή μετά την απομάκρυνσή του από την περιοδεία του Ed Sheeran, γεγονός που συνέβη λίγο καιρό αφότου ο ράπερ είχε εκφράσει δημόσια τη στήριξή του στην Παλαιστίνη.

Στη συναυλία του στο Δουβλίνο, ο Macklemore απευθύνθηκε στο πολυπληθές κοινό, τονίζοντας την ανάγκη για ενότητα των λαών και συνδέοντας τον αγώνα για μια ελεύθερη Παλαιστίνη με το παγκόσμιο αίτημα για ελευθερία, αξιοπρέπεια και ασφάλεια για όλους. «Λέω «Ελευθερώστε την Παλαιστίνη». Είναι το ίδιο πράγμα που θέλω για όλους μας. Ελευθερία, αξιοπρέπεια, το δικαίωμα να υπάρχουμε χωρίς φόβο. Να μπορούμε να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας στα σπίτια όπου μεγαλώσαμε κι εμείς, χωρίς να χρειάζεται να αποδεικνύουμε την ανθρωπιά μας στον υπόλοιπο κόσμο», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την καθολική σημασία των αιτημάτων του.

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Η συναυλία αυτή έρχεται ως απάντηση στις αντιδράσεις που προκλήθηκαν από τις προηγούμενες δηλώσεις του. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισής του στην περιοδεία του Ed Sheeran στο Νιου Τζέρσεϊ, στις 4 Σεπτεμβρίου 2026, ο Macklemore φώναξε «Free Palestine» και ερμήνευσε το τραγούδι του «Hind’s Hall», το οποίο αναφέρεται στις διαδηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης. Αυτές οι ενέργειες προκάλεσαν την παρέμβαση φιλοϊσραηλινών οργανώσεων, όπως το Israeli-American Council, το οποίο ζήτησε την απομάκρυνσή του από την περιοδεία. Στις 14 Σεπτεμβρίου, ανακοινώθηκε η αποχώρησή του, με τον Ed Sheeran να διευκρινίζει ότι η απόφαση δεν ήταν δική του, αλλά των διοργανωτών.

Αντιδρώντας στις εξελίξεις, ο Macklemore ανακοίνωσε τη δική του περιοδεία, με τον τίτλο «Free Palestine Tour», η οποία περιλαμβάνει τρεις προγραμματισμένες συναυλίες. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, όλα τα έσοδα από αυτές τις εμφανίσεις θα διατεθούν σε οργανώσεις που στηρίζουν τους Παλαιστινίους, παρέχοντας ανθρωπιστική και ιατρική βοήθεια.

Ο ίδιος ο ράπερ είχε εξηγήσει σε προηγούμενη ανάρτησή του τους λόγους που τον οδήγησαν στην απόφαση να πάρει δημόσια θέση: «Είναι 2026. Το να μένεις απολιτίκ εν μέσω μιας γενοκτονίας δεν λειτουργεί πια. Ο κόσμος ζητά από τους καλλιτέχνες να παίρνουν θέση, να ενημερώνονται και να συμμετέχουν στην κοινότητα. Να χρησιμοποιούν τη σκηνή για κάτι περισσότερο από την ψυχαγωγία. Να αντιδρούν όταν το κάλεσμα για μια ελεύθερη Παλαιστίνη αντιμετωπίζεται με προσπάθειες φίμωσης».

Το μήνυμα του Mark Ruffalo

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η αιφνιδιαστική εμφάνιση του ηθοποιού Mark Ruffalo μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος, το οποίο προβλήθηκε κατά τη διάρκεια της sold out συναυλίας του Macklemore στο Δουβλίνο. Ο Mark Ruffalo, γνωστός για τη συμμετοχή του σε ταινίες της Marvel, απευθύνθηκε στο κοινό, καλώντας το να συνεχίσει τον αγώνα για την ισότητα και την ειρήνη παγκοσμίως, εκφράζοντας παράλληλα την αμέριστη στήριξή του στην ελευθερία των Παλαιστινίων.

«Γεια σας, γεια σας! Συνεχίστε να αγωνίζεστε για μια ελεύθερη Παλαιστίνη, για την ανθρωπότητα σε όλο τον κόσμο και για την ισότητα μεταξύ των ανθρώπων», είπε ο Mark Ruffalo, προσθέτοντας: «Δεν θα υπάρξει ειρήνη μέχρι να υπάρξει ισότητα. Πολλή αγάπη, να περάσετε υπέροχα στη συναυλία, συνεχίστε να αγωνίζεστε για τον σωστό σκοπό. Αμήν, ο Θεός να σας ευλογεί όλους».

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