Η Jennifer Lopez επιστρέφει στο «Love?» μετά από 15 χρόνια – Η νέα συλλεκτική επανέκδοση

Με μια ματιά Η Jennifer Lopez κυκλοφορεί συλλεκτική επανέκδοση του άλμπουμ "Love?" σε βινύλιο για τα 15 χρόνια του.

Η επανέκδοση περιλαμβάνει το νέο dance κομμάτι "Proof of Love", εμπνευσμένο από την αναχώρηση των παιδιών της.

Το άλμπουμ "Love?" του 2011 περιείχε την επιτυχία "On the Floor" και άλλα δημοφιλή τραγούδια.

Κυκλοφορούν τρεις εκδόσεις βινυλίου, με την deluxe να περιέχει επιπλέον τραγούδια και νέα artwork. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Jennifer Lopez ετοιμάζεται να γιορτάσει τα 15 χρόνια από την κυκλοφορία του έβδομου στούντιο άλμπουμ της, «Love?», με την πρώτη του έκδοση σε βινύλιο. Η επανέκδοση αυτή, η οποία θα κυκλοφορήσει σε τρεις συλλεκτικές εκδοχές, περιλαμβάνει και ένα ολοκαίνουργιο dance κομμάτι, με τίτλο «Proof of Love».

Η έμπνευση για τη σύνθεση και την ηχογράφηση του νέου τραγουδιού, όπως αποκάλυψε η ίδια η Jennifer Lopez στο περιοδικό Variety, ήρθε μετά την αναχώρηση των διδύμων της, Max και Emme (που πρόσφατα άλλαξαν το όνομά τους σε Oskar), για το πανεπιστήμιο το φθινόπωρο. «Αφιερώνεις τόσο πολύ χώρο στο μυαλό σου για τόσο καιρό, και όταν φεύγουν, κάτι που είναι συντριπτικό, θλιβερό και τρομακτικό, αντιμετωπίζεις μια ζωή που είναι εντελώς διαφορετική τώρα, και σκέφτεσαι: «Τι να κάνω με αυτόν τον χώρο και τον χρόνο;» Για μένα, απλώς επέστρεψα στο στούντιο», δήλωσε η Jennifer Lopez. «Έχω γράψει μερικά από τα καλύτερα τραγούδια που έχω γράψει ποτέ, και είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη. Είναι ένα πολύ χαρούμενο άλμπουμ εποχής. Είναι μερικά από τα πιο χαρούμενα, όμορφα τραγούδια που έχουν μια μικρή δόση δακρύων μέσα τους».

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Το άλμπουμ «Love?», που αρχικά κυκλοφόρησε το 2011 και εμπνεύστηκε από τη γέννηση των διδύμων της Jennifer Lopez με τον πρώην σύζυγό της, τραγουδιστή Marc Anthony, περιλάμβανε την παγκόσμια επιτυχία «On the Floor» featuring Pitbull, η οποία έφτασε στο Νο. 3 του Billboard Hot 100, καθώς και αγαπημένα κομμάτια των fans όπως τα «I’m Into You» (feat. Lil Wayne) και «Papi».

Η Jennifer Lopez εξήγησε στο Variety ότι το νέο τραγούδι «Proof of Love» είναι «ένα όμορφο τραγούδι για αυτό το είδος δυαδικότητας. Είναι ένα χαρούμενο dance τραγούδι, και αυτά είναι τα πράγματα που αποτελούν την απόδειξη της αγάπης. Ένα από αυτά είναι ο πόνος και η θλίψη όταν κάποιος λείπει. Νιώθεις πόνο και θλίψη. Αυτή είναι πραγματικά η απόδειξη της αγάπης. Ήθελα να το κάνω κάτι χαρούμενο. Ήθελα να το κάνω ένα ορόσημο αντί για κάτι συντριπτικό».

Οι φανς μπορούν πλέον να κάνουν προπαραγγελία τις τρεις εκδόσεις του βινυλίου. Η standard έκδοση περιλαμβάνει 12 κομμάτια, συμπεριλαμβανομένου του «Proof of Love». Η deluxe 2LP έκδοση, σε διάφανο βασιλικό μπλε βινύλιο, περιέχει 17 κομμάτια, το νέο single, νέα artwork και πέντε επιπλέον τραγούδια από το άλμπουμ: «Hypnotico», «Everybody’s Girl», «Charge Me Up», «Take Care» και «On the Floor (Ven a Bailar)». Μια ειδική BILT exclusive έκδοση του «Love?» σε βινύλιο με χρώμα κερασί, αναμένεται επίσης, με την ημερομηνία κυκλοφορίας να είναι άγνωστη, αλλά αναμένεται τον Νοέμβριο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Jennifer Lopez έχει υπάρξει πηγή έμπνευσης για πολλά μουσικά γεγονότα, με την αναβίωση του εμβληματικού της «Versace moment» στο Met Gala 2026 από την Teyana Taylor να αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Επίσης, η ίδια είχε τραγουδήσει το «Total Eclipse of the Heart» σε μια εμφάνιση που έγινε viral, όπως είχαμε αναφέρει.

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