Μουσική 29.10.2026

Amy Winehouse: Η ζωή της γίνεται musical στο Λονδίνο – Τι αποκαλύφθηκε για τη νέα παραγωγή

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Μιούζικαλ εμπνευσμένο από τη ζωή και τη μουσική της Amy Winehouse βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο, με τη συμμετοχή καταξιωμένων παραγωγών
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Μιούζικαλ για τη ζωή και τη μουσική της Amy Winehouse ετοιμάζεται στο West End του Λονδίνου.
  • Η βραβευμένη παραγωγός του Broadway, Catherine Schreiber, εμπλέκεται στο έργο.
  • Ο πατέρας της Amy Winehouse, Mitch Winehouse, αναμένεται να συμμετάσχει στο project.
  • Η διαδικασία επιλογής ηθοποιών (casting) για το μιούζικαλ έχει ήδη ξεκινήσει.
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Μια νέα παραγωγή που φέρνει τη μουσική και τη ζωή της Amy Winehouse στη σκηνή του West End του Λονδίνου βρίσκεται σε εξέλιξη, όπως αποκάλυψε το Variety. Το έργο βρίσκεται στα αρχικά του στάδια, αλλά οι πληροφορίες κάνουν λόγο για την εμπλοκή της Catherine Schreiber, μιας βραβευμένης παραγωγού του Broadway, γνωστής για δουλειές όπως το «Cabaret», το «Rent» και η θεατρική μεταφορά του «High School Musical».

demo τραγούδι της Amy Winehouse
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η εμπλοκή της Catherine Schreiber, σε συνδυασμό με τη φημολογία που κυκλοφορεί στον θεατρικό χώρο εδώ και καιρό, υποδηλώνει ότι αυτό το μιούζικαλ μπορεί τελικά να υλοποιηθεί. Σύμφωνα με πηγές, η διαδικασία επιλογής ηθοποιών (casting) έχει ήδη ξεκινήσει.

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Επιπλέον, αναμένεται να συμμετέχει στο project και ο Mitch Winehouse, πατέρας της Amy Winehouse, ο οποίος διαχειρίζεται την περιουσία της αείμνηστης κόρης του. Η συμμετοχή του πιθανότατα θα εξασφαλίσει ότι η μουσική της Amy Winehouse, με τα εμβληματικά της τραγούδια, θα παίξει κεντρικό ρόλο στην παράσταση.

Η Amy Winehouse με κίτρινο φόρεμα σε κόκκινο χαλί, αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές της ζωής της.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Amy Winehouse, η οποία έφυγε από τη ζωή πρόωρα το 2011 σε ηλικία μόλις 27 ετών, κυκλοφόρησε μόλις δύο στούντιο άλμπουμ κατά τη διάρκεια της καριέρας της. Ωστόσο, αυτά τα άλμπουμ γέννησαν αμέτρητες επιτυχίες που έχουν αφήσει ανεξίτηλο το σημάδι τους στην παγκόσμια μουσική σκηνή, όπως τα «Back to Black», «Valerie» και «Rehab».

Η Amy Winehouse τραγουδάει σε μικρόφωνο
Η Amy Winehouse σε μια εκφραστική στιγμή κατά τη διάρκεια ζωντανής εμφάνισης.

Αν και η ακριβής μορφή του musical παραμένει αδιευκρίνιστη, αν δηλαδή θα είναι ένα βιογραφικό έργο που θα αφηγείται την πορεία της ζωής της, όπως το μιούζικαλ για την Tina Turner, ή θα ακολουθεί τη δομή του «Mamma Mia!», χρησιμοποιώντας τα τραγούδια της ABBA για να πλαισιώσει μια πρωτότυπη ιστορία η προοπτική να ακουστούν ζωντανά οι μεγάλες της επιτυχίες σε θεατρική σκηνή προκαλεί ήδη ενθουσιασμό.

Η ιδέα ενός musical αφιερωμένου στην Amy Winehouse δεν είναι νέα. Ο πατέρας της, Mitch Winehouse, είχε αναφέρει προηγουμένως τη συζήτηση για μια τέτοια παραγωγή, ακόμη και από το 2017. Ωστόσο, η τρέχουσα εξέλιξη, με την εμπλοκή της Catherine Schreiber, δείχνει μια ισχυρότερη δέσμευση για την υλοποίηση του έργου.

Η Amy Winehouse με μικρόφωνο και βραβείο MTV, γιορτάζοντας τα 20 χρόνια από το άλμπουμ "Back to Black".
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η κινηματογραφική βιογραφία της τραγουδίστριας, «Back to Black», που κυκλοφόρησε πριν από δύο χρόνια, έλαβε ανάμεικτες κριτικές. Η ταινία είχε πρωταγωνίστρια την Marisa Abela στον ρόλο της Amy Winehouse και σκηνοθετήθηκε από την Sam Taylor Johnson.

Τραγουδίστρια με κόκκινη κορδέλα στα μαλλιά να τραγουδάει στο μικρόφωνο, με πιανίστα στο βάθος, για την επέτειο του «Back to Black».
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τα jukebox musicals, δηλαδή οι παραγωγές που βασίζονται σε τραγούδια ενός συγκεκριμένου καλλιτέχνη ή συγκροτήματος, έχουν γίνει πλέον σήμα κατατεθέν του West End, με παραδείγματα όπως το «Mamma Mia!» (ABBA) και το «Tina – The Tina Turner Musical». Πρόσφατα προστέθηκε στη λίστα και το «MJ the Musical». Ωστόσο, η επιτυχία δεν είναι πάντα εγγυημένη, όπως φάνηκε από το μιούζικαλ της Chaka Khan, «I’m Every Woman», το οποίο έλαβε μέτριες κριτικές κατά το άνοιγμά του στο Λονδίνο νωρίτερα φέτος.

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Amy Winehouse MUSICAL
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