Μουσικά Νέα 20.10.2026

A$AP Rocky: Είναι η 30ή Οκτωβρίου η ημερομηνία κυκλοφορίας του «Disc 2»;

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Δες το νέο βίντεο «Shroom Clouds» του A$AP Rocky που αφήνει να εννοηθεί ημερομηνία κυκλοφορίας για το πολυαναμενόμενο «Disc 2»
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το νέο βίντεο του A$AP Rocky για το "Shroom Clouds" αφήνει υπαινιγμούς για την κυκλοφορία του "Disc 2".
  • Μια λεπτομέρεια στο βίντεο, ένα αυτοκόλλητο με την ημερομηνία 30 Οκτωβρίου, ερμηνεύεται ως πιθανή ημερομηνία κυκλοφορίας.
  • Το "Disc 2" θα περιέχει τραγούδια που δεν χώρεσαν στο προηγούμενο άλμπουμ για τα alter egos του καλλιτέχνη.
  • Το "Don't Be Dumb" του A$AP Rocky έφτασε στην κορυφή του Billboard 200 τον Ιανουάριο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το πιο πρόσφατο οπτικό έργο του A$AP Rocky, για το τραγούδι «Shroom Clouds», παρουσιάζει μια σειρά από σουρεαλιστικές εικόνες και αφήνει να υπονοηθεί μια πιθανή ημερομηνία κυκλοφορίας για το «Don’t Be Dumb – Disc 2». Το βίντεο, στο οποίο συμμετέχουν οι Aisultan Seitov και Pietro Biz Biasia ως σκηνοθέτες, αποτυπώνει τις παραισθήσεις του καλλιτέχνη, μεταφέροντάς τον σε έναν ουράνιο, καπνιστό παράδεισο.

asap_rocky_ai
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο ράπερ από το Χάρλεμ, γνωστός για τις εκκεντρικές του στιλιστικές επιλογές, εμφανίζεται φορώντας ένα κίτρινο γούνινο καπέλο, πλαισιωμένος από όμορφες γυναίκες. Στιγμιότυπα από ένα πικνίκ και χαλαρές στιγμές σε λιβάδια εναλλάσσονται με εικόνες από την αστική ζούγκλα της Νέας Υόρκης, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα ονειρική και αποπροσανατολιστική.

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Ωστόσο, οι πιο παρατηρητικοί θαυμαστές εντόπισαν μια λεπτομέρεια που μπορεί να κρύβει ένα σημαντικό μήνυμα: δίπλα σε ένα μνημείο του A$AP Yams, ένα αστυνομικό όχημα βρίσκεται καρφωμένο σε έναν τοίχο. Το όχημα φέρει ένα ευδιάκριτο αυτοκόλλητο με την ημερομηνία «30 Οκτωβρίου», μια λεπτομέρεια που πολλοί ερμηνεύουν ως υπαινιγμό για την ημερομηνία κυκλοφορίας του «Disc 2». Το Billboard επικοινώνησε με τους εκπροσώπους του A$AP Rocky για περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με την ημερομηνία κυκλοφορίας.

Ο A$AP Rocky ποζάρει με ροζ σακάκι και παντελόνι, δίνοντας μια πρώτη γεύση από το νέο του single.
https://www.instagram.com/asaprocky/

Ο ίδιος ο A$AP Rocky είχε αναφερθεί στο «Disc 2» σε παλαιότερη συνέντευξή του στο Billboard, εξηγώντας: «Το «Disc 2» περιλαμβάνει όλα τα τραγούδια που κυκλοφόρησα και τα οποία δεν είχαν χώρο σε ένα άλμπουμ για αυτά τα alter egos, επειδή το επόμενο κεφάλαιο ακολουθεί αμέσως μετά».

Ο A$AP Rocky ποζάρει δίπλα σε βαλίτσες κατά τη διάρκεια του show της AWGE στο Παρίσι, σπάζοντας ένα απίστευτο ρεκόρ.
https://www.instagram.com/asaprocky/

Το τραγούδι «Shroom Clouds» έχει τις ρίζες του στο 2021, όταν ο A$AP Rocky το παρουσίασε για πρώτη φορά, τότε με τον τίτλο «Mushroom Clouds», σε μια εκδήλωση για την 420 Weedmaps και στο Governors Ball. Έκτοτε, το αιθέριο αυτό κομμάτι έχει επανέλθει στο ρεπερτόριό του, με πιο πρόσφατη εμφάνιση στο Amazon Music Live το 2022.

Το άλμπουμ «Don’t Be Dumb», το πρώτο του A$AP Rocky μετά από σχεδόν οκτώ χρόνια, κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο και έκανε ντεμπούτο στην κορυφή του Billboard 200, με 123.000 ισοδύναμες μονάδες άλμπουμ. Η επιτυχία αυτή σηματοδότησε την πρώτη του Νο. 1 θέση μετά από περισσότερο από μια δεκαετία. Ο 38χρονος καλλιτέχνης ολοκλήρωσε πρόσφατα το ευρωπαϊκό σκέλος της παγκόσμιας περιοδείας του «Don’t Be Dumb» στις 11 Οκτωβρίου, ενώ τον Δεκέμβριο αναμένεται να επισκεφθεί τη Νέα Ζηλανδία και την Αυστραλία.

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A$ap Rocky video άλμπουμ ΒΙΝΤΕΟ ΝΕΟ ΑΛΜΠΟΥΜ
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