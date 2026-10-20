Μουσική 20.10.2026

Πάνος Κιάμος: Το «Ανοιχτή ακρόαση» αποκτά εικόνα σε ένα music video γεμάτο ανατροπές

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο Πάνος Κιάμος παρουσιάζει το music video για το «Ανοιχτή Ακρόαση» με μια ιστορία γεμάτη έρωτα ζήλια και ανατροπές
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Ο Πάνος Κιάμος κυκλοφορεί ανατρεπτικό music video για το νέο του hit «Ανοιχτή ακρόαση».
  • Το video αφηγείται ιστορία ερωτικής έλξης, ζήλιας και διεκδίκησης με ανατροπές.
  • Το τραγούδι «Ανοιχτή ακρόαση» είναι ένα σύγχρονο λαϊκό hit από την Panik Records.
  • Ο Πάνος Κιάμος ξεκινά εμφανίσεις στην «Ακτή Πειραιώς» με τον Λευτέρη Πανταζή.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Πάνος Κιάμος παρουσιάζει το ανατρεπτικό music video για το νέο του hit «Ανοιχτή ακρόαση», που έχει ήδη γίνει αγαπημένο του κοινού.

Το video ξεδιπλώνει μια ιστορία ερωτικής έλξης, ζήλιας και διεκδίκησης, με τον Πάνο Κιάμο σε ρόλο παρατηρητή και φόντο ένα ατμοσφαιρικό μπαρ. Μέσα από τις εικόνες ξεδιπλώνεται ένα «παιχνίδι» ανάμεσα σε μια γυναίκα και δύο άντρες, το οποίο κορυφώνεται με μια αναπάντεχη επιλογή, σε ένα σκηνικό γεμάτο ένταση, μυστήριο και ανατροπές. Τη σκηνοθεσία έκανε ο Βαγγέλης Τσαουσόπουλος.

Διάβασε επίσης: Η Josephine ετοιμάζει το επόμενο μεγάλο βήμα της – Όσα γνωρίζουμε

Η «Ανοιχτή ακρόαση», που κυκλοφορεί από την Panik Records, είναι ένα σύγχρονο και δυναμικό λαϊκό hit που αναδεικνύει το χαρακτηριστικό μέταλλο της φωνής και της ενέργειας του επιτυχημένου και καταξιωμένου καλλιτέχνη. Τη μουσική έγραψε ο Γιάννης Φακίνος και τους στίχους ο Θοδωρής Μάκρας.

Την ίδια στιγμή, ο Πάνος Κιάμος μετρά αντίστροφα για τις εμφανίσεις στην «Ακτή Πειραιώς» όπου συναντά τον μοναδικό Λευτέρη Πανταζή, από αυτή την Παρασκευή (23 Οκτωβρίου), κάθε Παρασκευή και Σάββατο.

Βρείτε την «Ανοιχτή Ακρόαση» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/anoixti-akroasi

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

ΝΕΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΠΑΝΟΣ ΚΙΑΜΟΣ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Μπήκα σε έναν φανταστικό κόσμο»: Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έζησε από κοντά τη λάμψη της Victoria Secret

«Μπήκα σε έναν φανταστικό κόσμο»: Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έζησε από κοντά τη λάμψη της Victoria Secret

20.10.2026
Επόμενο
Chronoworking: Η νέα τάση που βάζει τέλος στο 9-5 και αλλάζει τη δουλειά όπως την ξέρεις

Chronoworking: Η νέα τάση που βάζει τέλος στο 9-5 και αλλάζει τη δουλειά όπως την ξέρεις

20.10.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Το «Orbit» της Miley Cyrus αποκτά music video και μια ερμηνεία που καθηλώνει
Μουσικά Νέα

Το «Orbit» της Miley Cyrus αποκτά music video και μια ερμηνεία που καθηλώνει

20.10.2026
Οι Bon Jovi επεκτείνουν την παγκόσμια περιοδεία τους με νέες ημερομηνίες – Όσα ξέρουμε για το «Forever Tour»
Μουσικά Νέα

Οι Bon Jovi επεκτείνουν την παγκόσμια περιοδεία τους με νέες ημερομηνίες – Όσα ξέρουμε για το «Forever Tour»

20.10.2026
Tinashe: Πώς το «Popstar» αλλάζει τα δεδομένα και ανοίγει τον δρόμο για νέες συνεργασίες
Μουσικά Νέα

Tinashe: Πώς το «Popstar» αλλάζει τα δεδομένα και ανοίγει τον δρόμο για νέες συνεργασίες

20.10.2026
Bruno Mars: Το Spotify επιβεβαιώνει την κυριαρχία του με μια διπλή επιτυχία το 2026
Μουσικά Νέα

Bruno Mars: Το Spotify επιβεβαιώνει την κυριαρχία του με μια διπλή επιτυχία το 2026

20.10.2026
Η Josephine ετοιμάζει το επόμενο μεγάλο βήμα της – Όσα γνωρίζουμε
Μουσικά Νέα

Η Josephine ετοιμάζει το επόμενο μεγάλο βήμα της – Όσα γνωρίζουμε

19.10.2026
Το viral «Μπαλκόνι» του Papazó ξεπέρασε τα 12 εκατομμύρια streams στο Spotify!
Μουσικά Νέα

Το viral «Μπαλκόνι» του Papazó ξεπέρασε τα 12 εκατομμύρια streams στο Spotify!

19.10.2026
KATSEYE: Το «Unloveu» σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το συγκρότημα – Όσα είπαν για τη δημιουργία του
Μουσικά Νέα

KATSEYE: Το «Unloveu» σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το συγκρότημα – Όσα είπαν για τη δημιουργία του

19.10.2026
Harry Styles: Η συγκινητική αφιέρωση στον Liam Payne στη σκηνή 2 χρόνια μετά την απώλειά του
Μουσικά Νέα

Harry Styles: Η συγκινητική αφιέρωση στον Liam Payne στη σκηνή 2 χρόνια μετά την απώλειά του

19.10.2026
Η Alanis Morissette ετοιμάζει το soundtrack των Χριστουγέννων και το πρώτο τραγούδι είναι ήδη εδώ
Μουσικά Νέα

Η Alanis Morissette ετοιμάζει το soundtrack των Χριστουγέννων και το πρώτο τραγούδι είναι ήδη εδώ

19.10.2026
Τα 4 έξυπνα κόλπα με καθρέφτες και χρώματα που διπλασιάζουν οπτικά ένα μικρό σαλόνι

Τα 4 έξυπνα κόλπα με καθρέφτες και χρώματα που διπλασιάζουν οπτικά ένα μικρό σαλόνι

Δεν ξέρεις τι να ντυθείς για το Halloween; Δες τις στολές που θα κλέψουν την παράσταση φέτος

Δεν ξέρεις τι να ντυθείς για το Halloween; Δες τις στολές που θα κλέψουν την παράσταση φέτος

Πώς τα μελομακάρονα κατάφεραν να κατακτήσουν τον πλανήτη μέσα σε μια νύχτα!

Πώς τα μελομακάρονα κατάφεραν να κατακτήσουν τον πλανήτη μέσα σε μια νύχτα!

Οι 9 αγγλικές λέξεις που έγιναν μόδα στα ’60s και ακόμα τις λέμε

Οι 9 αγγλικές λέξεις που έγιναν μόδα στα ’60s και ακόμα τις λέμε

5 outfits με φούστα που θα σε κάνουν να ξεχάσεις τα παντελόνια σου

5 outfits με φούστα που θα σε κάνουν να ξεχάσεις τα παντελόνια σου

«Eat the Rainbow»: Τι αποκαλύπτουν τα χρώματα στο πιάτο σου

«Eat the Rainbow»: Τι αποκαλύπτουν τα χρώματα στο πιάτο σου

ΠΑΖΑΡΙΑ για μία καρέκλα

ΠΑΖΑΡΙΑ για μία καρέκλα

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Η «προστασία» που οπλίζει τα funds με εκτελεστό τίτλο

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Η «προστασία» που οπλίζει τα funds με εκτελεστό τίτλο

Τα μυστήρια του Νταβός με την αίθουσα του δευτέρου ορόφου και η «βόμβα» Γκίλφοϊλ

Τα μυστήρια του Νταβός με την αίθουσα του δευτέρου ορόφου και η «βόμβα» Γκίλφοϊλ