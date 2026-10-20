Πάνος Κιάμος: Το «Ανοιχτή ακρόαση» αποκτά εικόνα σε ένα music video γεμάτο ανατροπές

Ο Πάνος Κιάμος παρουσιάζει το music video για το «Ανοιχτή Ακρόαση» με μια ιστορία γεμάτη έρωτα ζήλια και ανατροπές

Με μια ματιά Ο Πάνος Κιάμος κυκλοφορεί ανατρεπτικό music video για το νέο του hit «Ανοιχτή ακρόαση».

Το video αφηγείται ιστορία ερωτικής έλξης, ζήλιας και διεκδίκησης με ανατροπές.

Το τραγούδι «Ανοιχτή ακρόαση» είναι ένα σύγχρονο λαϊκό hit από την Panik Records.

Ο Πάνος Κιάμος ξεκινά εμφανίσεις στην «Ακτή Πειραιώς» με τον Λευτέρη Πανταζή. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Πάνος Κιάμος παρουσιάζει το ανατρεπτικό music video για το νέο του hit «Ανοιχτή ακρόαση», που έχει ήδη γίνει αγαπημένο του κοινού.

Το video ξεδιπλώνει μια ιστορία ερωτικής έλξης, ζήλιας και διεκδίκησης, με τον Πάνο Κιάμο σε ρόλο παρατηρητή και φόντο ένα ατμοσφαιρικό μπαρ. Μέσα από τις εικόνες ξεδιπλώνεται ένα «παιχνίδι» ανάμεσα σε μια γυναίκα και δύο άντρες, το οποίο κορυφώνεται με μια αναπάντεχη επιλογή, σε ένα σκηνικό γεμάτο ένταση, μυστήριο και ανατροπές. Τη σκηνοθεσία έκανε ο Βαγγέλης Τσαουσόπουλος.

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Η «Ανοιχτή ακρόαση», που κυκλοφορεί από την Panik Records, είναι ένα σύγχρονο και δυναμικό λαϊκό hit που αναδεικνύει το χαρακτηριστικό μέταλλο της φωνής και της ενέργειας του επιτυχημένου και καταξιωμένου καλλιτέχνη. Τη μουσική έγραψε ο Γιάννης Φακίνος και τους στίχους ο Θοδωρής Μάκρας.

Την ίδια στιγμή, ο Πάνος Κιάμος μετρά αντίστροφα για τις εμφανίσεις στην «Ακτή Πειραιώς» όπου συναντά τον μοναδικό Λευτέρη Πανταζή, από αυτή την Παρασκευή (23 Οκτωβρίου), κάθε Παρασκευή και Σάββατο.

Βρείτε την «Ανοιχτή Ακρόαση» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/anoixti-akroasi

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