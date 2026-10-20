Celeb News 20.10.2026

«Μπήκα σε έναν φανταστικό κόσμο»: Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έζησε από κοντά τη λάμψη της Victoria Secret

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Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου βρέθηκε στο Los Angeles για το Victoria’s Secret Fashion Show 2026 και μοιράστηκε στιγμές από τη λαμπερή βραδιά
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου παρακολούθησε το Victoria’s Secret Fashion Show στο Beverly Hills.
  • Περιέγραψε την ατμόσφαιρα ως «μαγική», με «αγγέλους, λάμψη και φώτα».
  • Μοιράστηκε την εμπειρία της με τους followers της στα social media, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό της.
  • Η παρουσία της στο show επιβεβαιώνει τη διεθνή αναγνώρισή της στον χώρο της μόδας.
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Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έζησε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη μόδα, λάμψη και εντυπωσιακές παρουσίες, καθώς έδωσε το «παρών» στο πολυαναμενόμενο Victoria’s Secret Fashion Show. Η εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στο Beverly Hills, συγκέντρωσε κορυφαία ονόματα του modeling και της διεθνούς showbiz, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία στην Ελληνίδα παρουσιάστρια.

https://www.instagram.com/ilianapapageorgiou/
https://www.instagram.com/ilianapapageorgiou/

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, έχοντας μια αξιοσημείωτη πορεία στον χώρο της μόδας, βρέθηκε ανάμεσα σε λαμπερές προσωπικότητες, απολαμβάνοντας από κοντά ένα από τα πιο εμβληματικά γεγονότα της παγκόσμιας fashion σκηνής. Η ίδια θέλησε να μοιραστεί την εμπειρία της με τους χιλιάδες followers της στα social media, δημοσιεύοντας στιγμιότυπα που αποτύπωναν την ατμόσφαιρα του show.

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Μέσα από τις αναρτήσεις της στο Instagram, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου εξέφρασε τον απόλυτο ενθουσιασμό της για την βραδιά. Περιέγραψε την ατμόσφαιρα ως «μαγική», κάνοντας λόγο για «άγγελους, λάμψη και φώτα», ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στα κορυφαία μοντέλα που περπάτησαν στην πασαρέλα.

https://www.instagram.com/ilianapapageorgiou/
https://www.instagram.com/ilianapapageorgiou/

«Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω ότι ήμουν ΕΚΕΙ!», έγραψε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την ανεπανάληπτη χαρά της για αυτήν την εμπειρία που θα θυμάται για πάντα.

https://www.instagram.com/ilianapapageorgiou/
https://www.instagram.com/ilianapapageorgiou/

Επιπλέον, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έκανε μια αναφορά που αφορά και το ελληνικό κοινό, εκφράζοντας την ανυπομονησία της για επερχόμενα εγκαίνια στην Ελλάδα, χωρίς να κρύβει τον ενθουσιασμό της για όσα πρόκειται να ακολουθήσουν.

https://www.instagram.com/ilianapapageorgiou
https://www.instagram.com/ilianapapageorgiou

Η παρουσία της Ηλιάνα Παπαγεωργίου στο Victoria’s Secret Fashion Show αποτελεί μια ακόμη απόδειξη της διεθνούς αναγνώρισής της στον χώρο της μόδας. Η ίδια, έχοντας διαγράψει μια επιτυχημένη πορεία, συνεχίζει να εντυπωσιάζει και να εκπροσωπεί την Ελλάδα σε σημαντικά διεθνή γεγονότα.

https://www.instagram.com/ilianapapageorgiou/
https://www.instagram.com/ilianapapageorgiou/
https://www.instagram.com/ilianapapageorgiou
https://www.instagram.com/ilianapapageorgiou

Η εμπειρία αυτή έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από σημαντικές στιγμές στην καριέρα της Ηλιάνα Παπαγεωργίου, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της παρουσία στον χώρο της τηλεόρασης και της μόδας.

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Victoria’s Secret Fashion Show Ηλιάνα Παπαγεωργίου
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