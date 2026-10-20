Νατάσα Θεοδωρίδου – Δέσποινα Βανδή: Πότε ξεκινά το πολυσυζητημένο σχήμα στο NOX

Τα νέα για την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα του Νοεμβρίου, το πρόγραμμα των εμφανίσεων και οι ώρες προσέλευσης που πρέπει να γνωρίζεις από τώρα

Αν αναρωτιόσουν ποιο θα είναι το σχήμα που θα μονοπωλήσει τις συζητήσεις και θα γίνει ο απόλυτος προορισμός για τη νυχτερινή σου έξοδο φέτος το χειμώνα, η απάντηση μόλις δόθηκε με τον πιο ηχηρό τρόπο. Σε μια χρονιά που η αθηναϊκή νύχτα αναζητούσε την πραγματική ανατροπή, δύο από τις μεγαλύτερες, πιο αγαπημένες και εμβληματικές φωνές του ελληνικού πενταγράμμου αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους, προκαλώντας σεισμό στον χώρο του θεάματος. Η Νατάσα Θεοδωρίδου και η Δέσποινα Βανδή ετοιμάζονται να μοιραστούν την ίδια σκηνή για πρώτη φορά στην καριέρα τους, μετατρέποντας τις νύχτες του χειμώνα σε ένα αδιάκοπο, εκρηκτικό πάρτι που κανείς δεν θέλει να χάσει.

Η ανακοίνωση της πρεμιέρας έγινε πλέον εντελώς επίσημη και ο αγαπημένος χώρος του NOX ετοιμάζεται να υποδεχθεί αυτή την τεράστια μουσική συνάντηση, διαμορφώνοντας ένα υπερσύγχρονο σκηνικό που θα φιλοξενήσει δύο αστείρευτες ρεπερτοριακές φαρέτρες γεμάτες διαχρονικές επιτυχίες, καθηλωτικές ερμηνείες και ασύλληπτη ενέργεια. Αυτή η συνύπαρξη δεν είναι απλώς άλλη μια συνεργασία της σεζόν, αλλά ένα ιστορικό καλλιτεχνικό γεγονός που επανακαθορίζει τα πρότυπα της ποιοτικής λαϊκής και pop διασκέδασης στην πρωτεύουσα.

Διάβασε επίσης: Η Πέγκυ Ζήνα επέστρεψε στο «Mezzo» και το πρώτο διήμερο έγινε sold out – Δες πότε θα την απολαύσεις live

Η αντίστροφη μέτρηση για τη φαντασμαγορική πρεμιέρα έχει ήδη ξεκινήσει και τα τηλέφωνα για τις κρατήσεις αναμένεται να σπάσουν κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Αν θέλεις να προγραμματίσεις από τώρα τις εξόδους σου, να μάθεις την ακριβή ημερομηνία της μεγάλης έναρξης, αλλά και τις ακριβείς ώρες προσέλευσης για κάθε ημέρα της εβδομάδας ώστε να εξασφαλίσεις την καλύτερη δυνατή εμπειρία, συνέχισε να διαβάζεις.

Η ιστορική συνάντηση δύο κορυφαίων γυναικών στη σκηνή του NOX

Η συνύπαρξη της Νατάσας Θεοδωρίδου και της Δέσποινας Βανδή στη σκηνή του NOX αποτελεί αναμφισβήτητα τη σπουδαιότερη μουσική είδηση της χρονιάς. Πρόκειται για δύο καλλιτέχνιδες με τεράστια πορεία, αμέσθητους πλατινένιους δίσκους και μια μοναδική ικανότητα να ξεσηκώνουν το κοινό από το πρώτο κιόλας λεπτό. Η χημεία τους αναμένεται να απογειώσει τα βράδια μας, καθώς το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει τόσο τις ατομικές τους τεράστιες επιτυχίες όσο και καθηλωτικά ντουέτα που θα γράψουν ιστορία. Η συνάντησή τους στον ατμοσφαιρικό χώρο του NOX υπόσχεται να προσφέρει μια οπτικοακουστική εμπειρία υψηλών προδιαγραφών.

Ημερομηνία πρεμιέρας και το πρόγραμμα των εμφανίσεων

Η μεγάλη στιγμή πλησιάζει, καθώς η επίσημη πρεμιέρα του σχήματος έχει οριστεί για την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου. Από εκείνη την ημέρα και μετά, το NOX θα γίνει η καρδιά της αθηναϊκής διασκέδασης, φιλοξενώντας το πιο λαμπερό σχήμα της σεζόν για τρεις εμφανίσεις την εβδομάδα. Το πρόγραμμα είναι ειδικά διαμορφωμένο ώστε να καλύπτει κάθε σου διάθεση, προσφέροντας επιλογές τόσο για τις κλασικές βραδινές εξόδους του Σαββατοκύριακου όσο και για μια πιο νωρίς κυριακάτικη εμπειρία.

Οι ώρες προσέλευσης για να οργανώσεις την έξοδό σου

Για να απολαύσεις στο έπακρο αυτή τη μοναδική μουσική παράσταση, είναι σημαντικό να γνωρίζεις το ακριβές πρόγραμμα προσέλευσης του κέντρου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, η ώρα προσέλευσης έχει οριστεί για τις 22:00, επιτρέποντάς σου να ζήσεις την αυθεντική βραδινή διασκέδαση μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Παράλληλα, υιοθετώντας την αγαπημένη τάση των early shows, κάθε Κυριακή η ώρα προσέλευσης ξεκινά νωρίτερα, στις 20:00. Έτσι, μπορείς να απολαύσεις το αγαπημένο σου πρόγραμμα σε μια πιο απογευματινή και ξεκούραστη ατμόσφαιρα, ολοκληρώνοντας το Σαββατοκύριακό σου με τον πιο όμορφο τρόπο.

Διάβασε επίσης: