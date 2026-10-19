Μουσική 19.10.2026

Η Πέγκυ Ζήνα επέστρεψε στο «Mezzo» και το πρώτο διήμερο έγινε sold out – Δες πότε θα την απολαύσεις live

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Πέγκυ Ζήνα επέστρεψε στη σκηνή του «Mezzo» για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά και το πρώτο διήμερο ήταν sold out
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Η Πέγκυ Ζήνα ξεκίνησε τις εμφανίσεις της στο «Mezzo Athens Party Stage» για 4η χρονιά.
  • Το πρώτο διήμερο των εμφανίσεών της σημείωσε sold out, επιβεβαιώνοντας τη δημοτικότητά της.
  • Παρουσιάζει το νέο της τραγούδι «Έρωτας Μικρός» και ερμηνεύει τις μεγάλες της επιτυχίες.
  • Οι εμφανίσεις γίνονται κάθε Τετάρτη στις 21:30 και Σάββατο στις 23:30 στο Θησείο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Πέγκυ Ζήνα επέστρεψε για 4η συνεχόμενη χρονιά στη σκηνή του «Mezzo Athens Party Stage», χαρίζοντας συναρπαστικές στιγμές μέσα από ένα άρτιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Η σπουδαία ερμηνεύτρια ξεκίνησε τις εμφανίσεις της με sold out από το πρώτο κιόλας διήμερο, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την ξεχωριστή σχέση της με το κοινό και τη δυναμική της παρουσία στη νυχτερινή διασκέδαση της Αθήνας.

peggy zina_live_mezzo (1)

Με τις δεκάδες μεγάλες και διαχρονικές επιτυχίες της, τις δυνατές ερμηνείες της και τη μοναδική σκηνική παρουσία της, η Πέγκυ Ζήνα δίνει το σύνθημα για ατελείωτη διασκέδαση και δυνατές συγκινήσεις. Ανάμεσα στις ιδιαίτερες στιγμές του προγράμματος είναι και η παρουσίαση του νέου της τραγουδιού «Έρωτας Μικρός», που μόλις κυκλοφόρησε από την Panik Platinum.

Διάβασε επίσης: Η συναυλία του Κωνσταντίνου Αργυρού στο Παρίσι και τα διθυραμβικά σχόλια

Δίπλα της βρίσκεται ο Χρήστος Τσιλόπουλος, ο τάχιστα ανερχόμενος τραγουδιστής με την ιδιαίτερη φωνή και τη δυναμική παρουσία, που έχει ήδη κερδίσει τις καλύτερες εντυπώσεις. Συμμετέχουν οι Χάρης Γεωργίου, Κική Τσαλίκη και Εύα Τσάχρα.

peggy zina_live_mezzo (3)

Κάθε Τετάρτη στις 21:30 και Σάββατο στις 23:30, η καρδιά της αθηναϊκής διασκέδασης χτυπά στο Θησείο, στο «Mezzo Athens Party Stage», με την Πέγκυ Ζήνα να πρωταγωνιστεί σε βραδιές γεμάτες συναίσθημα, ρυθμό και αυθεντική διασκέδαση!

peggy zina_live_mezzo (2)

INFO
«Mezzo Athens Party Stage» (Αγ. Ασωμάτων 1, Θησείο)
Κάθε Τετάρτη στις 21:30 & Σάββατο στις 23:30
Τηλέφωνο κρατήσεων: 6981009190

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

ΠΕΓΚΥ ΖΗΝΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Barbara Palvin: Επέστρεψε στην πασαρέλα 1 μήνα μετά τη γέννηση της κόρης της!

Barbara Palvin: Επέστρεψε στην πασαρέλα 1 μήνα μετά τη γέννηση της κόρης της!

19.10.2026
Επόμενο
Ο Rack ετοιμάζει νέο δίσκο πριν από το καλοκαίρι – Το νέο άλμπουμ και η διεθνής συνεργασία

Ο Rack ετοιμάζει νέο δίσκο πριν από το καλοκαίρι – Το νέο άλμπουμ και η διεθνής συνεργασία

19.10.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Harry Styles: Η συγκινητική αφιέρωση στον Liam Payne στη σκηνή 2 χρόνια μετά την απώλειά του
Μουσικά Νέα

Harry Styles: Η συγκινητική αφιέρωση στον Liam Payne στη σκηνή 2 χρόνια μετά την απώλειά του

19.10.2026
Η Alanis Morissette ετοιμάζει το soundtrack των Χριστουγέννων και το πρώτο τραγούδι είναι ήδη εδώ
Μουσικά Νέα

Η Alanis Morissette ετοιμάζει το soundtrack των Χριστουγέννων και το πρώτο τραγούδι είναι ήδη εδώ

19.10.2026
Charli XCX x Chappell Roan: Το «Boom Clap» ακούστηκε για πρώτη φορά live από το 2023
Μουσικά Νέα

Charli XCX x Chappell Roan: Το «Boom Clap» ακούστηκε για πρώτη φορά live από το 2023

19.10.2026
Η Tate McRae με κόκκινα εσώρουχα και εκρηκτικό performance στο Victoria’s Secret Show 2026
Μουσικά Νέα

Η Tate McRae με κόκκινα εσώρουχα και εκρηκτικό performance στο Victoria’s Secret Show 2026

19.10.2026
Ο Rack ετοιμάζει νέο δίσκο πριν από το καλοκαίρι – Το νέο άλμπουμ και η διεθνής συνεργασία
Μουσικά Νέα

Ο Rack ετοιμάζει νέο δίσκο πριν από το καλοκαίρι – Το νέο άλμπουμ και η διεθνής συνεργασία

19.10.2026
Η συναυλία του Κωνσταντίνου Αργυρού στο Παρίσι και τα διθυραμβικά σχόλια
Μουσικά Νέα

Η συναυλία του Κωνσταντίνου Αργυρού στο Παρίσι και τα διθυραμβικά σχόλια

19.10.2026
«Τίποτα δεν μπορεί να μάς χωρίσει»: Η Miley Cyrus «λύγισε» on stage για τη Dolly Parton
Μουσικά Νέα

«Τίποτα δεν μπορεί να μάς χωρίσει»: Η Miley Cyrus «λύγισε» on stage για τη Dolly Parton

19.10.2026
Harry Styles: Ετοιμάζεται ντοκιμαντέρ για τη περιοδεία του στο Madison Square Garden
Μουσικά Νέα

Harry Styles: Ετοιμάζεται ντοκιμαντέρ για τη περιοδεία του στο Madison Square Garden

19.10.2026
Οι Skrillex και Ring Noord δίνουν νέα ηλεκτρονική πνοή στο «Starlight»
Μουσική

Οι Skrillex και Ring Noord δίνουν νέα ηλεκτρονική πνοή στο «Starlight»

19.10.2026
Τα 4 έξυπνα κόλπα με καθρέφτες και χρώματα που διπλασιάζουν οπτικά ένα μικρό σαλόνι

Τα 4 έξυπνα κόλπα με καθρέφτες και χρώματα που διπλασιάζουν οπτικά ένα μικρό σαλόνι

Δεν ξέρεις τι να ντυθείς για το Halloween; Δες τις στολές που θα κλέψουν την παράσταση φέτος

Δεν ξέρεις τι να ντυθείς για το Halloween; Δες τις στολές που θα κλέψουν την παράσταση φέτος

Πώς τα μελομακάρονα κατάφεραν να κατακτήσουν τον πλανήτη μέσα σε μια νύχτα!

Πώς τα μελομακάρονα κατάφεραν να κατακτήσουν τον πλανήτη μέσα σε μια νύχτα!

Το έξυπνο κόλπο αποθήκευσης που θα σε κάνει να κερδίσεις χώρο

Το έξυπνο κόλπο αποθήκευσης που θα σε κάνει να κερδίσεις χώρο

5 outfits με φούστα που θα σε κάνουν να ξεχάσεις τα παντελόνια σου

5 outfits με φούστα που θα σε κάνουν να ξεχάσεις τα παντελόνια σου

«Eat the Rainbow»: Τι αποκαλύπτουν τα χρώματα στο πιάτο σου

«Eat the Rainbow»: Τι αποκαλύπτουν τα χρώματα στο πιάτο σου

ΠΑΖΑΡΙΑ για μία καρέκλα

ΠΑΖΑΡΙΑ για μία καρέκλα

Στο Λαύριο ο «Δαίδαλος»: Η Ελλάδα πρωτοπόρος στην τεχνητή νοημοσύνη

Στο Λαύριο ο «Δαίδαλος»: Η Ελλάδα πρωτοπόρος στην τεχνητή νοημοσύνη

Τα μυστήρια του Νταβός με την αίθουσα του δευτέρου ορόφου και η «βόμβα» Γκίλφοϊλ

Τα μυστήρια του Νταβός με την αίθουσα του δευτέρου ορόφου και η «βόμβα» Γκίλφοϊλ