Η Πέγκυ Ζήνα επέστρεψε στο «Mezzo» και το πρώτο διήμερο έγινε sold out – Δες πότε θα την απολαύσεις live

Η Πέγκυ Ζήνα επέστρεψε στη σκηνή του «Mezzo» για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά και το πρώτο διήμερο ήταν sold out

Με μια ματιά Η Πέγκυ Ζήνα ξεκίνησε τις εμφανίσεις της στο «Mezzo Athens Party Stage» για 4η χρονιά.

Το πρώτο διήμερο των εμφανίσεών της σημείωσε sold out, επιβεβαιώνοντας τη δημοτικότητά της.

Παρουσιάζει το νέο της τραγούδι «Έρωτας Μικρός» και ερμηνεύει τις μεγάλες της επιτυχίες.

Οι εμφανίσεις γίνονται κάθε Τετάρτη στις 21:30 και Σάββατο στις 23:30 στο Θησείο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Πέγκυ Ζήνα επέστρεψε για 4η συνεχόμενη χρονιά στη σκηνή του «Mezzo Athens Party Stage», χαρίζοντας συναρπαστικές στιγμές μέσα από ένα άρτιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Η σπουδαία ερμηνεύτρια ξεκίνησε τις εμφανίσεις της με sold out από το πρώτο κιόλας διήμερο, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την ξεχωριστή σχέση της με το κοινό και τη δυναμική της παρουσία στη νυχτερινή διασκέδαση της Αθήνας.

Με τις δεκάδες μεγάλες και διαχρονικές επιτυχίες της, τις δυνατές ερμηνείες της και τη μοναδική σκηνική παρουσία της, η Πέγκυ Ζήνα δίνει το σύνθημα για ατελείωτη διασκέδαση και δυνατές συγκινήσεις. Ανάμεσα στις ιδιαίτερες στιγμές του προγράμματος είναι και η παρουσίαση του νέου της τραγουδιού «Έρωτας Μικρός», που μόλις κυκλοφόρησε από την Panik Platinum.

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Δίπλα της βρίσκεται ο Χρήστος Τσιλόπουλος, ο τάχιστα ανερχόμενος τραγουδιστής με την ιδιαίτερη φωνή και τη δυναμική παρουσία, που έχει ήδη κερδίσει τις καλύτερες εντυπώσεις. Συμμετέχουν οι Χάρης Γεωργίου, Κική Τσαλίκη και Εύα Τσάχρα.

Κάθε Τετάρτη στις 21:30 και Σάββατο στις 23:30, η καρδιά της αθηναϊκής διασκέδασης χτυπά στο Θησείο, στο «Mezzo Athens Party Stage», με την Πέγκυ Ζήνα να πρωταγωνιστεί σε βραδιές γεμάτες συναίσθημα, ρυθμό και αυθεντική διασκέδαση!

INFO

«Mezzo Athens Party Stage» (Αγ. Ασωμάτων 1, Θησείο)

Κάθε Τετάρτη στις 21:30 & Σάββατο στις 23:30

Τηλέφωνο κρατήσεων: 6981009190

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