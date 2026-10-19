Ο Rack ετοιμάζει νέο δίσκο πριν από το καλοκαίρι – Το νέο άλμπουμ και η διεθνής συνεργασία

Ο Rack αποκάλυψε στον Fipster πως ο επόμενος δίσκος του αναμένεται πριν από το καλοκαίρι, ενώ μίλησε και για μια συνεργασία με ξένο rapper

Με μια ματιά Ο Rack ετοιμάζει νέο δίσκο που αναμένεται να κυκλοφορήσει πριν από το καλοκαίρι.

Το νέο άλμπουμ θα περιλαμβάνει μια συνεργασία με άγνωστο διεθνή rapper.

Ο καλλιτέχνης δηλώνει πρόθεση να επιστρέψει στις μουσικές του ρίζες με αυτό το project.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το tracklist, τους συνεργάτες και τον αριθμό τραγουδιών δεν έχουν γίνει γνωστές. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν περιμένεις το επόμενο μουσικό βήμα του Rack, τότε μάλλον έχεις έναν καλό λόγο να έχεις το νου σου στους επόμενους μήνες. Ο Έλληνας rapper μίλησε στον Fipster για τον επόμενο δίσκο του, αποκαλύπτοντας πως το νέο του project αναμένεται να κυκλοφορήσει πριν από το καλοκαίρι. Και σαν να μην έφτανε αυτό, έδωσε μια μικρή γεύση από μια συνεργασία με ξένο rapper, αφήνοντας το κοινό να αναρωτιέται τι ετοιμάζει αυτή τη φορά. Το στοιχείο, ωστόσο, που ξεχωρίζει περισσότερο από όσα μοιράστηκε είναι η πρόθεσή του να επιστρέψει στις μουσικές ρίζες του, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία του.

Η συζήτηση με τον Fipster έφερε στο προσκήνιο πληροφορίες για ένα project που φαίνεται να έχει ιδιαίτερη σημασία για τον Rack. Χωρίς να αποκαλύψει όλες τις λεπτομέρειες για το άλμπουμ, ο καλλιτέχνης έδωσε ένα πρώτο χρονοδιάγραμμα για την κυκλοφορία του, ενώ το σύντομο snippet από το international feat ήταν αρκετό για να δημιουργήσει προσμονή γύρω από τη νέα του δουλειά. Άλλωστε, όταν ένας rapper αφήνει να ακουστεί ένα μικρό μέρος μιας συνεργασίας πριν από την επίσημη κυκλοφορία, το ενδιαφέρον στρέφεται αυτόματα σε όσα πρόκειται να ακολουθήσουν.

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Αυτό που αξίζει, όμως, να κρατήσεις είναι η αναφορά του στην επιστροφή στις ρίζες του. Ο Rack δεν παρουσίασε απλώς ένα νέο άλμπουμ που βρίσκεται καθ’ οδόν, αλλά έδωσε και ένα στοιχείο για την κατεύθυνση που θέλει να ακολουθήσει μέσα από αυτό. Το τι ακριβώς σημαίνει αυτή η επιστροφή και πώς θα αποτυπωθεί στον ήχο του δίσκου μένει να φανεί, όμως το επόμενο διάστημα αναμένεται με ενδιαφέρον για τους fans του.

Πότε κυκλοφορεί ο νέος δίσκος του Rack;

Μιλώντας στον Fipster, ο Rack αποκάλυψε πως ο επόμενος δίσκος του αναμένεται να κυκλοφορήσει πριν από το καλοκαίρι. Αν και δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για την ακριβή ημερομηνία ή τον τίτλο του project, το χρονικό πλαίσιο προσφέρει μια πρώτη εικόνα για το πότε θα μπορέσεις να ακούσεις τη νέα του δουλειά.

Προς το παρόν, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για το tracklist, τους υπόλοιπους πιθανούς συνεργάτες ή τον συνολικό αριθμό των τραγουδιών. Έτσι, μένει να φανεί ποιες εκπλήξεις θα επιφυλάσσει ο rapper μέχρι την επίσημη ανακοίνωση του άλμπουμ.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία της συζήτησης ήταν το σύντομο snippet που μοιράστηκε ο Rack από μια συνεργασία με ξένο rapper. Το μικρό απόσπασμα έδωσε μια πρώτη γεύση από το κομμάτι, χωρίς ωστόσο να αποκαλυφθεί το όνομα του καλλιτέχνη ή περισσότερες λεπτομέρειες για το τραγούδι.

Παράλληλα, ο Rack ανέφερε πως με το συγκεκριμένο project θέλει να επιστρέψει στις ρίζες του. Η δήλωση αυτή αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας δουλειάς που θα ανατρέχει σε στοιχεία της μουσικής ταυτότητας με την οποία συστήθηκε στο κοινό, χωρίς να είναι ακόμη γνωστό αν αυτό θα αφορά αποκλειστικά τον ήχο, τη θεματολογία ή τη συνολική αισθητική του άλμπουμ.

Το σίγουρο είναι πως ο νέος δίσκος του Rack έχει ήδη δύο στοιχεία που τραβούν την προσοχή: μια κυκλοφορία που τοποθετείται χρονικά πριν από το καλοκαίρι και μια διεθνή συνεργασία που παραμένει προς το παρόν μυστήριο. Μέχρι να αποκαλυφθούν περισσότερα, το snippet και η αναφορά του στις μουσικές ρίζες του αποτελούν τις πρώτες ενδείξεις για όσα ετοιμάζει.

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