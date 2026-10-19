Μουσική 19.10.2026

Από την Eurovision στα Grammy: Το «Bangaranga» της Dara «ταξιδεύει» στα Grammy με τριπλή διεκδίκηση

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Η Dara μοιράστηκε τον ενθουσιασμό της για την υποβολή του «BANGARANGA» στα Grammy, ενώ αναφέρθηκε και στην κατηγορία «Best New Artist»
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το τραγούδι «BANGARANGA» της Dara υποβλήθηκε για εξέταση στα βραβεία Grammy.
  • Το τραγούδι διεκδικεί τρεις κατηγορίες: Ηχογράφηση της Χρονιάς, Τραγούδι της Χρονιάς, Καλύτερη Σόλο Ποπ Ερμηνεία.
  • Η Dara αναφέρθηκε επίσης στην πιθανή υποψηφιότητά της στην κατηγορία Καλύτερος Νέος Καλλιτέχνης.
  • Η υποβολή για εξέταση δεν εγγυάται επίσημη υποψηφιότητα στα βραβεία Grammy.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Dara έχει έναν σημαντικό λόγο να αισθάνεται ενθουσιασμένη, καθώς το «BANGARANGA» υποβλήθηκε για εξέταση στα βραβεία Grammy, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον σε τρεις σημαντικές κατηγορίες. Η ίδια αναφέρθηκε, παράλληλα, στην κατηγορία «Best New Artist», δίνοντας ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην ανακοίνωσή της.

Ο Ηλίας Κοκοτός και ο Δημήτρης Κοντόπουλος σε selfie με νεαρή γυναίκα
https://www.instagram.com/iliaskokotos/

«Trying to act normal about this», έγραψε η τραγουδίστρια στην ανάρτησή της, συνοδεύοντας το μήνυμά της με μια λευκή καρδιά. Με αυτή τη σύντομη φράση, που σημαίνει «Προσπαθώ να συμπεριφερθώ φυσιολογικά με όλα αυτά», η Dara αποτύπωσε με χιούμορ τον ενθουσιασμό της για αυτή την εξέλιξη.

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Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις κατηγορίες στις οποίες υποβλήθηκε το «BANGARANGA», αλλά και στην πιθανότητα η καλλιτέχνιδα να βρεθεί ανάμεσα στα ονόματα που θα ξεχωρίσουν στην επόμενη διοργάνωση. Χρειάζεται, ωστόσο, να διευκρινιστεί ότι η υποβολή για εξέταση δεν ισοδυναμεί με επίσημη υποψηφιότητα.

Η τραγουδίστρια Dara με έκφραση έκπληξης και μικρόφωνο κεφαλής
https://www.instagram.com/eurovision/

Οι τρεις κατηγορίες για το «BANGARANGA»

Σύμφωνα με την ανάρτηση της Dara, το «BANGARANGA» υποβλήθηκε για εξέταση στις εξής κατηγορίες των Grammy:

  1. Record of the Year – Ηχογράφηση της Χρονιάς.
  2. Song of the Year – Τραγούδι της Χρονιάς.
  3. Best Pop Solo Performance – Καλύτερη Σόλο Ποπ Ερμηνεία.

Οι 3 κατηγορίες αφορούν διαφορετικές πτυχές της μουσικής δημιουργίας και ερμηνείας, από τη συνολική ηχογράφηση και τη σύνθεση μέχρι την ποπ ερμηνεία ενός σόλο καλλιτέχνη.

Η DARA στην κατηγορία Best New Artist

Πέρα από τις κατηγορίες που αφορούν το «BANGARANGA», η Dara αναφέρει και την κατηγορία Best New Artist, δηλαδή Καλύτερος Νέος Καλλιτέχνης, η οποία αφορά την ίδια και όχι το τραγούδι. Η συγκεκριμένη κατηγορία εστιάζει στην καλλιτεχνική παρουσία και στην πορεία ενός δημιουργού, προσθέτοντας μια ακόμη διάσταση στην ανακοίνωση της τραγουδίστριας.

Το επόμενο σημαντικό βήμα είναι η ανακοίνωση των επίσημων υποψηφιοτήτων, ώστε να φανεί αν η Dara και το «BANGARANGA» θα καταφέρουν να συμπεριληφθούν στις τελικές επιλογές. Μέχρι τότε, η υποβολή για εξέταση στα Grammy αποτελεί μια εξέλιξη που αξίζει να παρακολουθήσεις.

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Bangaranga DARA
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