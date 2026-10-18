Ποια τραγούδια ετοιμάζονται να σαρώσουν στα Grammy 2027 – Τα φαβορί για το «Record of the Year»

Από το «Man I need» της Olivia Dean μέχρι το «Berghain» της Rosalía, αυτά είναι τα τραγούδια και οι καλλιτέχνες που βρίσκονται στο επίκεντρο των προβλέψεων για τα Grammy 2027

Με μια ματιά Η κατηγορία «Record of the Year» για τα Grammy 2027 αναμένεται ιδιαίτερα ανταγωνιστική, με πολλούς καλλιτέχνες να διεκδικούν το βραβείο.

Φαβορί για το βραβείο θεωρούνται τα τραγούδια «Man I Need» της Olivia Dean και «Choosin’ Texas» της Ella Langley.

Η Ακαδημία των Grammy φαίνεται να εστιάζει σε νεότερους καλλιτέχνες, κάτι που μπορεί να ευνοήσει την Raye.

Η Rosalía ξεχωρίζει με το «Berghain», ένα τραγούδι που αψηφά τις κατηγοριοποιήσεις ειδών. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Καθώς πλησιάζει η ημερομηνία ανακοίνωσης των υποψηφιοτήτων για τα βραβεία Grammy 2027, η μουσική βιομηχανία στρέφει το βλέμμα της στην κατηγορία «Record of the Year». Η φετινή χρονιά αναμένεται να είναι ιδιαίτερα δυναμική, με μια πληθώρα καλλιτεχνών να διεκδικούν την κορυφή. Η κούρσα για το εν λόγω βραβείο, το οποίο τιμά την ηχογραφημένη εκδοχή ενός τραγουδιού και αφορά όλους τους συντελεστές της παραγωγής, φαίνεται να είναι η πιο ανταγωνιστική των τελευταίων ετών, σύμφωνα με αναλύσεις του «Rolling Stone».

Η λίστα των πιθανών υποψηφίων για το «Record of the Year» περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα ταλέντων. Ανάμεσα στα ονόματα που ακούγονται έντονα είναι η Ella Langley, με το ρεκόρ της να έχει γίνει αντικείμενο συζήτησης, η Raye, η οποία έχει κερδίσει τις εντυπώσεις με την πρόσφατη δουλειά της, ο Noah Kahan, γνωστός για την αυθεντικότητά του, και η πολυδιάστατη Rosalía.

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Σύμφωνα με τον Tony Gervino, αρχισυντάκτη του Tidal, η Ακαδημία των Grammy προσπαθεί να προσελκύσει νεότερο κοινό, κάτι που αντανακλάται και στην αναγνώριση νέων, ταλαντούχων καλλιτεχνών που «κυριαρχούν» στη μουσική σκηνή. Αυτή η τάση αναμένεται να επηρεάσει και τις φετινές επιλογές, δίνοντας μια πιο φρέσκια αίσθηση στην τελετή.

Μεταξύ των προβλέψεων για τις υποψηφιότητες, ξεχωρίζουν τα τραγούδια: «Man I need» της Olivia Dean, «The Great Divide» του Noah Kahan, «Choosin’ Texas» της Ella Langley, «I just might» του Bruno Mars, «Where is my husband!» της Raye, «The cure» της Olivia Rodrigo, «Berghain» της Rosalía (με συμμετοχές από Björk και Yves Tumor), και «The fate of Ophelia» της Taylor Swift.

Η «μάχη» για τη νίκη: Ποιοι έχουν το προβάδισμα;

Η πρόβλεψη του νικητή είναι πάντα μια πρόκληση, ειδικά σε μια τόσο ανταγωνιστική κατηγορία. Το τραγούδι «Man I Need» της Olivia Dean θεωρείται ένα από τα μεγάλα φαβορί. Η επιτυχία του, σε συνδυασμό με το ρεκόρ του «Choosin’ Texas» της Ella Langley, που έχει αγγίξει κορυφές στις charts, καθιστούν την Ella Langley μια ισχυρή υποψήφια. Αν κερδίσει, θα σηματοδοτήσει την πρώτη φορά μετά από περισσότερο από μια δεκαετία που ένας country καλλιτέχνης θα λάβει το βραβείο ROTY (Record of the Year), κάτι που θα μπορούσε να αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη δημοτικότητα του είδους.

Ωστόσο, η Raye δεν πρέπει να υποτιμηθεί. Όπως αναφέρει ο Tony Gervino, «μερικές φορές τα Grammy επιλέγουν καλλιτέχνες που γνωρίζουν ήδη, καθώς δεν είναι εξοικειωμένοι με κάθε τραγούδι». Αυτή η τάση μπορεί να ευνοήσει την Raye. Παρόλα αυτά, οι αναλυτές του «Rolling Stone» πιστεύουν ότι η Olivia Dean θα είναι αυτή που θα κατακτήσει το χρυσό αγαλματίδιο. Το τραγούδι της αποπνέει τη νοσταλγία και την τεχνική αρτιότητα που συχνά επιβραβεύουν τα Grammy.

Στην κατηγορία «Who Should Win?», η Rosalía ξεχωρίζει με το τραγούδι της «Berghain». Ως το πρώτο single από το άλμπουμ της «Lux», το κομμάτι αυτό αναδεικνύει τις κλασικές μουσικές της σπουδές, με οπερατικά φωνητικά στα γερμανικά και ισπανικά, υποστηριζόμενα από την London Symphony Orchestra και με συμμετοχές από Björk και Yves Tumor. Η μοναδικότητα του ήχου του, που ξεφεύγει από τα στενά όρια ενός μόνο είδους, αποτελεί πρόκληση για την Ακαδημία, αλλά ταυτόχρονα το καθιστά ένα αριστούργημα.

Ο Tony Gervino εκφράζει την επιθυμία του να δει τη Rosalía να κερδίζει ένα βραβείο για το άλμπουμ της, τονίζοντας την «δημιουργικότητα και το ιδιοφυές ταλέντο» της. Χαρακτηρίζει το «Lux» ως ένα έργο που «βγαίνει από το πουθενά», χωρίς προηγούμενο, καθιστώντας δύσκολο να μπει σε συγκεκριμένα μουσικά κουτιά.

Η Olivia Rodrigo αναμένεται να είναι μια δυναμική παρουσία, ειδικά με το τραγούδι της «The Cure», μετά από μια εξαιρετική χρονιά. Επίσης, οι βετεράνοι των Grammy, Taylor Swift και Bruno Mars, πάντα αποτελούν ισχυρούς διεκδικητές. Ο Noah Kahan, με το άλμπουμ του «The Great Divide», περιγράφεται από τον Tony Gervino ως «άψογο», με το ομότιτλο τραγούδι να χαρακτηρίζεται «εξαιρετικό θεματικά» και «κάτι με το οποίο όλοι μπορούν να ταυτιστούν».

Η επικείμενη απονομή των Grammy 2027 υπόσχεται να είναι μια γιορτή της μουσικής ποικιλομορφίας και του ταλέντου, με καλλιτέχνες από διάφορα υπόβαθρα να διεκδικούν την αναγνώριση.

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