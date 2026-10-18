Food 18.10.2026

To φθινόπωρο θέλει σούπες: 7 συνταγές που θα γίνουν το νέο μας obsession

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Λαχταριστές, cozy και θρεπτικές συνταγές για σούπες που θα κάνουν τις κρύες μέρες του χειμώνα απολαυστικές
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το φθινόπωρο είναι η εποχή των σούπας, προσφέροντας θαλπωρή και άνεση.
  • Οι σούπες είναι ιδανικές για προετοιμασία μεγάλης ποσότητας και εξοικονόμηση χρόνου.
  • Παρουσιάζονται 7 συνταγές για σούπες, από κοτόσουπα μέχρι chowder κουνουπιδιού.
  • Οι συνταγές περιλαμβάνουν παραδοσιακές και πιο ψαγμένες επιλογές για ζεστασιά.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν μέχρι χθες τρώγαμε μάνγκο κατευθείαν από το τάπερ και συζητούσαμε αν η πάβλοβα πιάνεται για πρωινό, τα δεδομένα μόλις άλλαξαν. Τα σανδάλια έχουν πια αποθηκευτεί στα πιο βαθιά ντουλάπια, η μέρα μικραίνει επικίνδυνα και, καλώς ή κακώς, πέσαμε επίσημα στην εποχή της σούπας. Μπορεί η μετάβαση στα μαγειρευτά κρύων μηνών να σου φαίνεται στην αρχή λίγο βαρετή, αφού αφήνεις πίσω σου τα ξινά, δροσερά εσπεριδοειδή για χάρη των ριζών και των λαχανικών, αλλά πίστεψέ με, υπάρχει μια ανεκτίμητη, σχεδόν μαγική θαλπωρή στο χειμωνιάτικο φαγητό. Είναι η μοναδική κουζίνα που σε καλεί να πατήσεις φρένο, να τυλιχτείς με το αγαπημένο σου χοντρό πουλόβερ και να αφήσεις μια κατσαρόλα να σιγοβράζει στο μάτι, γεμίζοντας το σπίτι αρώματα.

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Pexels

Μια καλή σούπα είναι το απόλυτο comfort food, ο γαστρονομικός ορισμός μιας βαθιάς ανάσας ανακούφισης μετά από μια δύσκολη μέρα. Το καλύτερο; Φτιάχνεις μια τεράστια ποσότητα και έχεις εξασφαλίσει το φαγητό σου για μέρες, χωρίς άγχος και σύνθετες προετοιμασίες. Επειδή λοιπόν οι γκρίζες και πατερναλιστικές μέρες του χειμώνα απαιτούν φροντίδα εκ των έσω, συγκεντρώσαμε τις 7 καλύτερες, πιο ψαγμένες συνταγές για σούπες που θα κρατήσουν εσένα και την παρέα σου ζεστούς.

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1. Χειμωνιάτικο κοτόπουλο στιφάδο με μάραθο, ελιές και λεμόνι

Αυτή η σούπα-στιφάδο είναι ακριβώς σαν μια ζεστή αγκαλιά από τη Μεσόγειο, ιδανική για εκείνα τα παγωμένα βράδια που το μόνο που θες είναι λίγη φωτεινότητα στο πιάτο σου. Μην κάνεις το λάθος να αφαιρέσεις τον μάραθο από τη συνταγή, καθώς καραμελώνει υπέροχα στο μαγείρεμα και χαρίζει μια απαλή γλύκα που ισορροπεί τέλεια με τις αλμυρές ελιές.

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Pexels

2. Πατατόσουπα με αρωματικό λάδι φρέσκου κρεμμυδιού και τζίντζερ

Αυτή η επιλογή καταφέρνει να σε κάνει να νιώθεις ταυτόχρονα cozy αλλά και… υγιεινός, συνδυάζοντας την απόλυτη θαλπωρή της πατάτας με μια έκρηξη φρεσκάδας από το λάδι κρεμμυδιού. Φρόντισε να φτιάξεις διπλή ποσότητα από αυτό το πράσινο λάδι και φύλαξέ το στο ψυγείο· θα θες να το ρίχνεις πασπαρτού πάνω από κάθε σου γεύμα.

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Pexels

3. Φακές

Η ταπεινή φακή είναι η ζωντανή απόδειξη ότι τα πιο απλά υλικά μπορούν να μεταμορφωθούν σε κάτι βαθιά θρεπτικό, αρκεί να πετύχεις τη σωστή ισορροπία σε βότανα και οξύτητα. Ένα και μόνο στίψιμο λεμονιού ακριβώς πριν τη σερβίρεις στο πιάτο, την απογειώνει και την κάνει πραγματικά απολαυστική.

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Pexels

4. Τορτελίνια σε ζωμό

Αν θες να κλέψεις τις εντυπώσεις σε ένα τραπέζι χωρίς να κλειστείς για ώρες στην κουζίνα, αυτή η ιταλική διαχρονική επιλογή είναι το απόλυτο μυστικό σου. Απαιτεί ελάχιστη προσπάθεια, προσφέρει μέγιστη άνεση και δείχνει απίστευτα chic. Αν καταφέρεις να βρεις ή να φτιάξεις έναν πλούσιο σπιτικό ζωμό, το αποτέλεσμα θα σε δικαιώσει απόλυτα.

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Pexels

5. Παραδοσιακή κοτόσουπα

Η εκδοχή αυτής της αγαπημένης σούπας σου θυμίζει αμέσως γιατί έγινε κλασική: είναι βαθιά αρωματική, πλούσια και θεραπευτική. Μαγείρεψέ την τις μέρες που νιώθεις ότι σε αρπάζει κρύωμα ή όταν κάποιος δικός σου άνθρωπος χρειάζεται μια τόνωση, λειτουργεί πάντα σαν φάρμακο.

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Pexels

6. Σούπα με φασόλια εποχής

Μην αφήσεις το όνομα να σε μπερδέψει, καθώς αυτή η σούπα γίνεται εξίσου φανταστική τον χειμώνα χρησιμοποιώντας κατεψυγμένα φασόλια και βασικά υλικά από το ντουλάπι σου. Είναι πλούσια και χορταστική χωρίς να σε βαραίνει καθόλου.

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Pexels

7. Chowder κουνουπιδιού

Αυτή η βελούδινη σούπα είναι ο καλύτερος τρόπος για να αξιοποιήσεις εκείνο το μισοξεχασμένο κουνουπίδι που κάθεται στο ψυγείο σου, δίνοντας τελικά ένα κρεμώδες και απολαυστικό αποτέλεσμα. Αν θες να την ταρακουνήσεις λίγο γευστικά, πρόσθεσε στο τέλος μια ιδέα καπνιστή πάπρικα ή καυτερό λάδι τσίλι.

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Pexels

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