Οι over-the-knee boots κάνουν comeback και είναι πιο chic από ποτέ

Από mini φούστες και oversized πλεκτά μέχρι μακριά παλτό και midi φορέματα, οι μπότες πάνω από το γόνατο επιστρέφουν με πιο minimal αισθητική

Με μια ματιά Οι over-the-knee boots επιστρέφουν στη μόδα για το 2026 με ανανεωμένη, μίνιμαλ και κομψή αισθητική.

Η νέα εκδοχή τους υιοθετεί καθαρές γραμμές, μαλακό σουέντ ή δέρμα, και είναι κατάλληλη για καθημερινά outfits.

Συνδυάζονται ευέλικτα με mini φούστες, φορέματα, skinny jeans, αλλά και midi ή maxi φορέματα.

Οι μπότες προσφέρουν κομψότητα, επιμήκυνση σιλουέτας και ισορροπία σε διάφορους συνδυασμούς ρούχων. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι μπότες πάνω από το γόνατο επιστρέφουν δυναμικά στο προσκήνιο της μόδας και είναι έτοιμες να γίνουν ένα από τα πιο ενδιαφέροντα κομμάτια της φθινοπωρινής και χειμερινής γκαρνταρόμπας. Μετά από αρκετές σεζόν κατά τις οποίες οι knee-high boots και τα ankle boots κυριάρχησαν στις εμφανίσεις των fashion insiders, οι over-the-knee boots επανέρχονται με ανανεωμένη αισθητική, αποδεικνύοντας ότι ένα παλιό trend μπορεί να αποκτήσει εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα. Για το 2026, αφήνουν πίσω τους τις υπερβολικά εφαρμοστές γραμμές του παρελθόντος και υιοθετούν μια πιο minimal, κομψή και σύγχρονη προσέγγιση.

Το μυστικό της επιστροφής τους βρίσκεται στην απλότητα και στον τρόπο με τον οποίο ενσωματώνονται στα καθημερινά outfits. Μαλακό σουέντ, ποιοτικό δέρμα, καθαρές γραμμές και διακριτικές λεπτομέρειες συνθέτουν μια νέα εκδοχή της τάσης, που δεν περιορίζεται στις βραδινές εμφανίσεις. Αντίθετα, οι μπότες πάνω από το γόνατο μπορούν να συνδυαστούν με tailored παντελόνια, πλεκτά φορέματα, mini φούστες αλλά και πιο χαλαρά κομμάτια, δημιουργώντας looks που ισορροπούν ανάμεσα στο διαχρονικό και το fashion-forward.

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Με mini φούστα και oversized πλεκτό

Ο συνδυασμός μιας mini φούστας με ένα oversized πουλόβερ είναι ένας από τους πιο εύκολους τρόπους να υιοθετήσεις την τάση. Οι μπότες πάνω από το γόνατο προσθέτουν ενδιαφέρον στη σιλουέτα και δημιουργούν μια ισορροπία ανάμεσα στον όγκο του πλεκτού και στο μήκος της φούστας. Προτίμησε ουδέτερες αποχρώσεις, όπως μαύρο, γκρι, μπεζ και σοκολατί, για ένα αποτέλεσμα που δείχνει κομψό χωρίς να είναι υπερβολικά επιτηδευμένο.

Με μακρύ παλτό και mini φόρεμα

Για τις ημέρες που θέλεις ένα πιο polished αποτέλεσμα, συνδύασε τις μπότες σου με ένα mini φόρεμα και ένα μακρύ παλτό. Το συγκεκριμένο styling δημιουργεί μια επιμήκη γραμμή, ενώ το πανωφόρι προσθέτει δομή και κομψότητα στο σύνολο. Ένα ζευγάρι δερμάτινες μπότες με καθαρό σχεδιασμό μπορεί να μετατρέψει ακόμη και ένα απλό φόρεμα σε μια ολοκληρωμένη εμφάνιση, ιδανική τόσο για τις καθημερινές υποχρεώσεις όσο και για μια βραδινή έξοδο.

Με skinny jeans και πλεκτό

Οι over-the-knee boots αποτελούν επίσης μια ενδιαφέρουσα επιλογή για όσες αγαπούν τα παντελόνια. Ένα skinny jean, ένα λεπτό ζιβάγκο και ένα μαλακό πλεκτό δημιουργούν τη βάση για ένα σύγχρονο καθημερινό look. Για να διατηρήσεις τη σιλουέτα κομψή, επίλεξε μπότες που εφαρμόζουν άνετα στο πόδι, χωρίς να το πιέζουν, και ολοκλήρωσε το outfit με ένα structured σακάκι ή ένα μακρύ μάλλινο παλτό.

Με midi φούστα για ένα απρόσμενο αποτέλεσμα

Αν θέλεις να ξεφύγεις από τους πιο αναμενόμενους συνδυασμούς, δοκίμασε να φορέσεις τις μπότες σου με μια midi φούστα. Η αντίθεση ανάμεσα στο μήκος της φούστας και στη γραμμή της μπότας δημιουργεί ένα ενδιαφέρον layering effect, ειδικά όταν τα υλικά έχουν διαφορετικές υφές. Μια σατέν φούστα, ένα απλό T-shirt και ένα δερμάτινο πανωφόρι μπορούν να συνθέσουν ένα σύνολο που συνδυάζει τη θηλυκότητα με μια πιο σύγχρονη, ανεπιτήδευτη αισθητική.

Με maxi φόρεμα για ένα πιο dramatic look

Οι μπότες πάνω από το γόνατο δεν χρειάζεται να συνδυάζονται αποκλειστικά με κοντά μήκη. Ένα maxi φόρεμα με σκίσιμο ή μια πιο ρευστή σιλουέτα μπορεί να τις αναδείξει με έναν διαφορετικό τρόπο, αφήνοντας τη μπότα να εμφανίζεται διακριτικά σε κάθε κίνηση. Για ένα πιο minimal αποτέλεσμα, προτίμησε μονοχρωματικούς συνδυασμούς και αξεσουάρ με καθαρές γραμμές, ενώ για τις πιο κρύες ημέρες πρόσθεσε ένα μακρύ παλτό.

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