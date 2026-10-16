Fashion 16.10.2026

Ο Sean McGirr «κλείνει» το κεφάλαιό του στον Alexander McQueen

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Μετά από τρία χρόνια στο τιμόνι της δημιουργικής διεύθυνσης, ο Sean McGirr αποχωρεί από τον ιστορικό βρετανικό οίκο, αφήνοντας πίσω του μια πορεία που επιχείρησε να επαναπροσδιορίσει την αισθητική του McQueen
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο Sean McGirr αποχωρεί από τη θέση του Creative Director του Alexander McQueen μετά από σύντομη θητεία.
  • Ο McGirr υιοθέτησε μια πιο ωμή και πειραματική αισθητική, απομακρύνοντας από τον ρομαντισμό της προκατόχου του.
  • Η τελευταία του συλλογή παρουσιάστηκε στο Λονδίνο, συμβολίζοντας την επιστροφή του οίκου στις ρίζες του.
  • Η αποχώρηση του McGirr αφήνει ανοιχτό το ερώτημα για τη μελλοντική κατεύθυνση και τον διάδοχό του στον οίκο.
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Ο κόσμος της μόδας αλλάζει διαρκώς και οι καρέκλες των μεγάλων οίκων παραμένουν πιο απρόβλεπτες από ποτέ. Ο Sean McGirr αποχωρεί από τη θέση του Creative Director του Alexander McQueen, ολοκληρώνοντας μια σύντομη αλλά ενδιαφέρουσα διαδρομή σε έναν από τους πιο εμβληματικούς οίκους της βρετανικής μόδας. Το επόμενο κεφάλαιο για το brand ανοίγει, αφήνοντας πίσω του ερωτήματα για την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει.

https://www.instagram.com/sean.mcgirr/
https://www.instagram.com/sean.mcgirr/

Ο Ιρλανδός σχεδιαστής ανέλαβε τη δημιουργική διεύθυνση του Alexander McQueen τον Οκτώβριο του 2023, διαδεχόμενος τη Sarah Burton, η οποία είχε συνδέσει το όνομά της με τον οίκο για 26 χρόνια. Με εμπειρία από σημαντικά ονόματα της βιομηχανίας, όπως οι Dries Van Noten, Burberry και JW Anderson, ο McGirr κλήθηκε να δώσει τη δική του ερμηνεία σε μια κληρονομιά που ισορροπεί ανάμεσα στην υψηλή δεξιοτεχνία, τη θεατρικότητα και την πρόκληση.

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Η αποστολή του δεν ήταν εύκολη. Ο Alexander McQueen δεν αποτελεί απλώς ένα όνομα στον χάρτη της πολυτέλειας, αλλά έναν οίκο με ισχυρή καλλιτεχνική ταυτότητα, βαθιά συνδεδεμένη με το όραμα του ιδρυτή του, Lee Alexander McQueen. Κάθε νέα δημιουργική προσέγγιση καλείται, επομένως, να συνομιλήσει με αυτή την ιστορία, χωρίς να εγκλωβίζεται σε αυτήν.

https://www.instagram.com/sean.mcgirr/
https://www.instagram.com/sean.mcgirr/

Μια διαφορετική ανάγνωση της αισθητικής McQueen

Από τις πρώτες του κιόλας συλλογές, ο McGirr έδειξε πως δεν επιθυμούσε να ακολουθήσει πιστά την αισθητική της προκατόχου του. Αντί για τον ρομαντισμό και τη λεπτοδουλεμένη θηλυκότητα που είχαν χαρακτηρίσει σε μεγάλο βαθμό την εποχή της Burton, επέλεξε μια πιο ωμή και πειραματική προσέγγιση.

Οι σιλουέτες έγιναν πιο αιχμηρές, οι αναλογίες απέκτησαν μεγαλύτερη ένταση και οι αναφορές στην underground σκηνή του Λονδίνου έφεραν στο προσκήνιο μια νεανική, αντισυμβατική ενέργεια. Το γοτθικό στοιχείο και οι απρόσμενοι συνδυασμοί λειτούργησαν ως εργαλεία για μια νέα ανάγνωση του σύμπαντος McQueen.

https://www.instagram.com/sean.mcgirr/
https://www.instagram.com/sean.mcgirr/

Η αλλαγή αυτή δεν πέρασε απαρατήρητη. Η δημιουργική του κατεύθυνση άνοιξε τη συζήτηση γύρω από το πώς ένας ιστορικός οίκος μπορεί να ανανεωθεί χωρίς να χάσει τον χαρακτήρα του. Άλλωστε, η πρόκληση για κάθε νέο creative director δεν είναι να αναπαράγει το παρελθόν, αλλά να ανακαλύψει τι μπορεί να σημαίνει αυτό στο παρόν.

Η επιστροφή στο Λονδίνο και ένας συμβολικός αποχαιρετισμός

Ιδιαίτερο βάρος απέκτησε η τελευταία συλλογή του McGirr για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027, η οποία παρουσιάστηκε στην Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου. Η επιστροφή του οίκου στη βρετανική πρωτεύουσα, έπειτα από περίπου 25 χρόνια παρουσίας στο Παρίσι, είχε έντονο συμβολισμό.

Το Λονδίνο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας του Alexander McQueen: την πόλη όπου διαμορφώθηκε η αισθητική του ιδρυτή και όπου η μόδα συνδέθηκε με την καλλιτεχνική ελευθερία, την κοινωνική παρατήρηση και την αμφισβήτηση των συμβάσεων.

https://www.instagram.com/sean.mcgirr/
https://www.instagram.com/sean.mcgirr/

Η επιλογή αυτή έδωσε στην παρουσίαση έναν χαρακτήρα επιστροφής στις ρίζες. Παράλληλα, δημιούργησε έναν ενδιαφέροντα επίλογο για τη θητεία του McGirr, συνδέοντας την τελευταία του συλλογή με τον τόπο που εξακολουθεί να αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς για την ιστορία του οίκου.

Τι σημαίνει η αποχώρηση για το μέλλον του οίκου;

Η αποχώρηση του McGirr σηματοδοτεί ακόμη μία αλλαγή στο τοπίο της πολυτελούς μόδας, σε μια περίοδο κατά την οποία οι μεγάλοι όμιλοι επανεξετάζουν τις στρατηγικές τους και τα brands αναζητούν νέους τρόπους να παραμείνουν επίκαιρα. Για τον Alexander McQueen, το ζητούμενο είναι να διατηρήσει τη δημιουργική του ιδιαιτερότητα, ενώ παράλληλα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ενός κοινού που μεταβάλλεται συνεχώς.

Μοντέλο παρουσιάζει ένα ασημί, διακοσμημένο φόρεμα με μεταλλικά στοιχεία στην πασαρέλα του Alexander McQueen SS27 στο Λονδίνο.
https://www.instagram.com/alexandermcqueen/?hl=el

Προς το παρόν, το επόμενο όνομα που θα αναλάβει τη δημιουργική διεύθυνση αποτελεί το μεγάλο ερώτημα. Η επιλογή του διαδόχου θα είναι καθοριστική, καθώς θα πρέπει να γεφυρώσει την κληρονομιά του ιδρυτή με τις σύγχρονες ανάγκες της μόδας, χωρίς να περιορίσει τον ανατρεπτικό χαρακτήρα που έκανε τον οίκο να ξεχωρίσει.

Μοντέλο με μεταλλικά κέρατα και κοστούμι με ρίγες στην πασαρέλα του Alexander McQueen SS27 στο Λονδίνο.
https://www.instagram.com/alexandermcqueen/?hl=el

Η σύντομη θητεία του Sean McGirr αφήνει, τελικά, ανοιχτή μια συζήτηση που αφορά ολόκληρη τη βιομηχανία: πόσο χώρο μπορεί να έχει η προσωπική δημιουργική έκφραση μέσα σε έναν ιστορικό οίκο και πόσο χρόνο χρειάζεται μια νέα αισθητική για να αποκτήσει τη δική της ταυτότητα;

Μοντέλο παρουσιάζει δημιουργία Alexander McQueen SS27 με γοτθικό κορσέ δαντέλας και μεταλλικό φόρεμα σε πασαρέλα στο Λονδίνο.
https://www.instagram.com/alexandermcqueen/?hl=el

Για τον Alexander McQueen, η επόμενη σελίδα δεν έχει ακόμη γραφτεί. Και αυτό είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της νέας εποχής που διαμορφώνεται.

Κεντρική Εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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Alexander McQueen Sean McGirr
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