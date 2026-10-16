Celine Dion: Αναβίωσε το εμβληματικό φόρεμα Chanel του 1997 σε νέα εμφάνιση στο Παρίσι

Θυμάσαι το θρυλικό φόρεμα Chanel του '97; Δες τη Celine Dion να το αναβιώνει σε μια νέα, εντυπωσιακή εμφάνιση στο Παρίσι

Με μια ματιά Η Céline Dion φόρεσε ένα ασημένιο φόρεμα Chanel στο Παρίσι, εμπνευσμένο από το φόρεμα των Όσκαρ του 1997.

Η νέα εκδοχή του φορέματος είναι σύγχρονη ερμηνεία του Karl Lagerfeld, με 6.000 στρας και 5.000 χάντρες.

Η τραγουδίστρια συνδύασε το φόρεμα με ένα νέο κολιέ Chanel εμπνευσμένο από κομήτη, με 1.080 διαμάντια.

Η εμφάνιση αυτή εντάσσεται στις πολλές στιλιστικές επιλογές της Dion στο Παρίσι, αναδεικνύοντας τη σχέση της με τον οίκο Chanel. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Céline Dion, μετά την εντυπωσιακή της επιστροφή στη σκηνή, συνεχίζει να κλέβει τις εντυπώσεις, όχι μόνο με τις φωνητικές της ικανότητες, αλλά και με τις εκρηκτικές της στιλιστικές επιλογές. Σε μια πρόσφατη εμφάνισή της στο Παρίσι, η παγκοσμίου φήμης ερμηνεύτρια επέλεξε ένα φόρεμα που σίγουρα ξύπνησε μνήμες στους πιστούς της θαυμαστές, αναβιώνοντας την αισθητική των δεκαετίας του ’90.

Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε με ένα ασημένιο φόρεμα Chanel, μια δημιουργία που θύμιζε έντονα το θρυλικό φόρεμα που είχε φορέσει στα βραβεία Όσκαρ το 1997. Η νέα εκδοχή του φορέματος, μια σύγχρονη ερμηνεία του αρχικού σχεδίου του Karl Lagerfeld, φέρει την υπογραφή του σημερινού δημιουργικού διευθυντή του οίκου, Matthieu Blazy.

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Η εκλεπτυσμένη δημιουργία είναι φτιαγμένη από κεντημένη μουσελίνα και κοσμείται από περίπου 6.000 στρας και 5.000 χάντρες, όλα χειροποίητα στο ατελιέ της Chanel στο Παρίσι. Η κατασκευή του φορέματος απαίτησε περισσότερες από 1.380 ώρες εργασίας, γεγονός που υπογραμμίζει την αφοσίωση στην τέχνη της υψηλής ραπτικής. Το φόρεμα διαθέτει μια κομψή λαιμόκοψη σε σχήμα καρδιάς, προσθέτοντας μια ρομαντική πινελιά στην εντυπωσιακή του εμφάνιση.

Η επιστροφή του θρυλικού κοσμήματος

Στην εμφάνισή της αυτή, η Céline Dion ανανέωσε και ένα άλλο χαρακτηριστικό στοιχείο του στυλ της από εκείνη την εποχή: το κολιέ εμπνευσμένο από τον κομήτη. Η Chanel δημιούργησε ένα νέο, πολυτελές κόσμημα από πλατίνα και λευκό χρυσό 18 καρατίων, διακοσμημένο με 1.080 διαμάντια συνολικού βάρους άνω των 67 καρατίων. Το συγκεκριμένο κόσμημα συμπλήρωσε άψογα την εκθαμβωτική της εμφάνιση, ολοκληρώνοντας την αναβίωση του εμβληματικού της look.

Το Παρίσι ως πασαρέλα της Celine Dion

Η επιστροφή της Céline Dion στη σκηνή φέτος, με μια σειρά από ζωντανές εμφανίσεις στο Παρίσι, σηματοδοτείται από μια έντονη παρουσία της μόδας. Τις τελευταίες εβδομάδες, η τραγουδίστρια έχει επιλέξει δημιουργίες από διάσημους οίκους, όπως Dior, Givenchy, Loewe και Tom Ford, τόσο στις εμφανίσεις της στη σκηνή όσο και στις καθημερινές της εξόδους. Το Παρίσι έχει ουσιαστικά μετατραπεί στην προσωπική της πασαρέλα, όπου αναδεικνύει το απαράμιλλο στυλ της.

Η επιλογή του συγκεκριμένου φορέματος από τη συλλογή της Chanel είναι μια σαφής υπενθύμιση της διαχρονικής της σχέσης με τον οίκο μόδας και της ικανότητάς της να επαναπροσδιορίζει το στυλ της, διατηρώντας παράλληλα τη δική της μοναδική ταυτότητα. Η Céline Dion αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι είναι ένα είδωλο του στυλ, ικανό να συνδυάζει την κλασική κομψότητα με τις σύγχρονες τάσεις.

Κεντρική Εικόνα: @celinedion

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