Ο A$AP Rocky επιστρέφει με νέο single και δίνει μια πρώτη γεύση από το «Don’t Be Dumb – Disc 2»

Ο A$AP Rocky κυκλοφορεί για πρώτη φορά σε streaming πλατφόρμες το «Shroom Clouds», το fan favorite track που παρουσίαζε live εδώ και χρόνια

Με μια ματιά Ο A$AP Rocky κυκλοφόρησε το νέο single «Shroom Clouds» από το επερχόμενο project «Don't Be Dumb – Disc 2».

Το κομμάτι, παραγωγής Hector Delgado, έχει ψυχεδελική ατμόσφαιρα και πιασάρικο ρεφρέν.

Ο καλλιτέχνης επιβεβαίωσε ότι το «Disc 2» περιλαμβάνει τραγούδια που δεν είχαν κυκλοφορήσει σε άλμπουμ.

Ο A$AP Rocky ξεκινά παγκόσμια περιοδεία στην Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία τον Δεκέμβριο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο A$AP Rocky έδωσε στους θαυμαστές του μια πρώτη γεύση από το επερχόμενο deluxe project του, «Don’t Be Dumb – Disc 2», με την κυκλοφορία του single «Shroom Clouds» σε όλες τις streaming πλατφόρμες. Το κομμάτι, που προηγουμένως ήταν γνωστό ως «Mushroom Clouds», έκανε την πρεμιέρα του την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που είναι διαθέσιμο ψηφιακά.

Το «Shroom Clouds» έχει ήδη αγαπηθεί από το κοινό, καθώς ο A$AP Rocky το έχει παρουσιάσει ζωντανά σε διάφορες εμφανίσεις. Συγκεκριμένα, το κοινό είχε την ευκαιρία να το ακούσει στο πλαίσιο ενός event της Weedmaps για την 4/20, στο Governors Ball το 2021, καθώς και κατά τη διάρκεια του set του στο Amazon Music Live το 2022.

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Η παραγωγή του κομματιού φέρει την υπογραφή του Hector Delgado, μέλους των A$AP Mob, και αποπνέει μια ψυχεδελική ατμόσφαιρα. Ο A$AP Rocky προσφέρει ένα πιασάρικο ρεφρέν, όπου τραγουδάει: «Super stoned, super high/ March, April, May, shroom, July/ Super stoned, super high/ See mushroom clouds in the sky».

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Billboard, ο AP Rocky επιβεβαίωσε ότι το «Disc 2» είναι στα σκαριά και αποκάλυψε λεπτομέρειες για τα τραγούδια που θα περιλαμβάνει, κάνοντας λόγο για το «επόμενο κεφάλαιο» της καριέρας του. «Αυτό το μουσικό βίντεο – δεν ξέρω αν το θυμάστε – ήταν ένα από τα αγαπημένα των fans. Το έχω ερμηνεύσει μερικές φορές, αλλά τώρα θα το επανεκδώσουμε», δήλωσε. «Το «Disc 2» περιλαμβάνει όλα τα τραγούδια που κυκλοφόρησα και τα οποία δεν είχαν ένα άλμπουμ για να ζήσουν, επειδή το επόμενο κεφάλαιο ακολουθεί αμέσως μετά».

Το «Don’t Be Dumb», το οποίο κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο, σηματοδότησε την πρώτη του ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά από το «TESTING» του 2018. Το πειραματικό αυτό άλμπουμ έκανε το ντεμπούτο του στην κορυφή του Billboard 200, με 123.000 ισοδύναμες μονάδες άλμπουμ, επίδοση που αποτέλεσε την πρώτη του Νο. 1 θέση μετά από πάνω από μια δεκαετία.

Μετά την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής του περιοδείας, ο 38χρονος καλλιτέχνης ετοιμάζεται να φέρει την παγκόσμια περιοδεία «Don’t Be Dumb World Tour» σε πέντε στάδια στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία τον Δεκέμβριο. Τα γενικά εισιτήρια θα τεθούν προς πώληση την Παρασκευή στις 1 μ.μ. τοπική ώρα.

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