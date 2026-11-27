Ο ρόλος της ήρεμης ατμόσφαιρας, τα αχνιστά ροφήματα δίπλα σε βιβλιοθήκες και οι γωνιές της Αθήνας που χωρούν τόσο μοναχικές βόλτες όσο και χαλαρές συναντήσεις

Με μια ματιά Τα βιβλιοκαφέ προσφέρουν μια ήρεμη εναλλακτική για έξοδο στην Αθήνα, συνδυάζοντας καφέ και βιβλία.

Το BOOKBAR by Kaktos στο Μοναστηράκι είναι βιβλιοπωλείο-καφέ με ποικιλία ροφημάτων και ελαφριών πιάτων.

Το Έναστρον Βιβλιοκαφέ στο Πανεπιστήμιο είναι πολυχώρος με βιβλία, καφέ και εκδηλώσεις.

Το Kombrai Bookstore και το Books & Beans Playground προσφέρουν ζεστό περιβάλλον για διάβασμα και συζητήσεις. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Σου έχει τύχει να θέλεις να βγεις από το σπίτι στην Αθήνα, αλλά να μη σου ταιριάζει ούτε το κλασικό ποτό σε θορυβώδες μπαρ ούτε μια βόλτα χωρίς καμία ζεστή στάση για να καθίσεις αναπαυτικά; Σε εκείνες τις μέρες, τα βιβλιοκαφέ της πόλης λειτουργούν σαν μικρά καταφύγια όπου ο μυρωδάτος καφές, το γλυκό και η χαλαρή κουβέντα δένουν φυσικά με τις βιβλιοθήκες και τις ήσυχες γωνιές.

Είτε θέλεις να ξεφυλλίσεις έναν νέο τίτλο παρέα με τον εαυτό σου, είτε να πιάσεις κουβέντα με έναν φίλο χωρίς να νιώθεις ότι τρέχεις να προλάβεις την επόμενη μετακίνηση, μια τέτοια έξοδος σου δίνει ακριβώς αυτόν τον πιο ήπιο ρυθμό που συχνά λείπει από την καθημερινότητα. Αρκεί να διαλέξεις τον χώρο που ταιριάζει στη διάθεσή σου εκείνη τη στιγμή.

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Για να έχεις έτοιμες προτάσεις για την επόμενη βόλτα σου, συγκεντρώσαμε 4 ξεχωριστές στάσεις. Δες 4 βιβλιοκαφέ στην Αθήνα για την επόμενη έξοδό σου.

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1. BOOKBAR by Kaktos – Αιόλου 39, Μοναστηράκι

Στην Αιόλου, το BOOKBAR by Kaktos συνδυάζει βιβλιοπωλείο και καφέ μέσα σε κτίριο με κλασικό χαρακτήρα και ξύλινες βιβλιοθήκες, προσφέροντας επιλογές από καφέ και τσάι μέχρι κρασί και ελαφριά πιάτα. Είναι ένας χώρος που δουλεύει άνετα τόσο για απογευματινό διάβασμα όσο και για πιο χαλαρές συναντήσεις στο κέντρο.

2. Έναστρον Βιβλιοκαφέ – Σόλωνος 101, Πανεπιστήμιο

Στην οδό Σόλωνος, στην καρδιά της Αθήνας, το Έναστρον Βιβλιοκαφέ άνοιξε το 2009 στο ισόγειο νεοκλασικού κτιρίου και εξελίχθηκε σε πολυχώρο με περισσότερα από 2.000 βιβλία για αγορά ή δανεισμό, δίπλα στον αυτόνομο χώρο Εναστράκι. Εκτός από καφέ και χαλάρωση με ατμοσφαιρική μουσική και wi-fi, φιλοξενεί συχνά βιβλιοπαρουσιάσεις, διαλέξεις, σεμινάρια, μουσικές βραδιές και συναντήσεις παρέας.

3. Kombrai Bookstore – Διδότου 34, Αθήνα

Στο κέντρο της Αθήνας, το Kombrai Bookstore άνοιξε τον Σεπτέμβριο του 2022 από τη Δήμητρα Τσιούρβα και τη Βικτώρια Μποντουριάν και συνδυάζει καφέ με έμφαση στη λογοτεχνία και το δοκίμιο. Είναι ένα μικρό ανεξάρτητο στέκι με ζωντανό, παρεΐστικο χαρακτήρα που καλεί σε διάβασμα, παρουσιάσεις, συζητήσεις και ανταλλαγή απόψεων.

4. Books & Beans Playground – Φορμίωνος 2, Ευαγγελισμός

Στην οδό Φορμίωνος, το Books & Beans Playground συνδυάζει ποικιλία τίτλων από κλασικά έργα και νέες κυκλοφορίες μέχρι λογοτεχνία, ιστορία, φαντασία και τέχνες με ζεστό χώρο καφέ και άνετα καθίσματα. Είναι ένας φιλόξενος χώρος με ροφήματα, σνακ, προτάσεις ανάγνωσης και εκδηλώσεις ή βιβλιοσυζητήσεις για όσους θέλουν να χαλαρώσουν μέσα στην πόλη.

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