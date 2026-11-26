Γιατί μια βόλτα ανάμεσα στις εκθέσεις του 20ού Docfest στη Χαλκίδα συμπληρώνει ιδανικά τη φεστιβαλική εμπειρία πέρα από τις αίθουσες προβολών

Με μια ματιά Έκθεση ζωγραφικής του Κώστα Σπυριούνη με θέμα Έλληνες ηθοποιούς, συνδυάζοντας τέχνη και φιλοτελισμό.

Έκθεση φωτογραφίας για τους Απόδημους Έλληνες της Αμερικής, με σπάνιο αρχειακό υλικό.

Επετειακή έκθεση για τα 20 χρόνια του Φεστιβάλ Ελληνικού Ντοκιμαντέρ (docfest) στη Χαλκίδα.

Οι εκθέσεις θα φιλοξενηθούν σε χώρους της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας και του Δημαρχείου. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Κατά τη διάρκεια του 20ού Φεστιβάλ Ελληνικού Ντοκιμαντέρ – docfest, στη Χαλκίδα λειτουργούν για ακόμα μια φορά εκθέσεις που θα συνεπάρουν το κοινό. Ανάμεσά τους, βρίσκεται μια έκθεση ζωγραφικής του Κώστα Σπυριούνη αφιερωμένη στους μεγάλους Έλληνες ηθοποιούς, μια ιστορική έκθεση φωτογραφίας για τους Απόδημους Έλληνες της Αμερικής, καθώς και μια επετειακή έκθεση για τα 20 χρόνια του φεστιβάλ.

Πιο συγκεκριμένα, οι εκθέσεις που θα παρακολουθήσει το κοινό είναι οι εξής:

Έκθεση «Γραμματόσημα» του Κώστα Σπυριούνη

Ο καταξιωμένος ζωγράφος Κώστας Σπυριούνης παρουσιάζει μια ξεχωριστή έκθεση όπου η ζωγραφική συναντά τον φιλοτελισμό. Μέσα από αυθεντικά έργα, προσχέδια και σπάνιες μακέτες, ο καλλιτέχνης ζωντανεύει τις εμβληματικές μορφές των Ελλήνων ηθοποιών που σφράγισαν την τέχνη, το θέατρο και τον κινηματογράφο με την παρουσία τους.

Έκθεση Φωτογραφίας «Απόδημοι Έλληνες της Αμερικής»

Μέσα από σπάνιες φωτογραφίες αρχειακού υλικού της συλλογής του Δ. Σγούρου, παρουσιάζονται η ιστορία, οι διαδρομές και οι ζωντανές μνήμες των Ελλήνων που μετανάστευσαν στην Αμερική. Μια συγκινητική καταγραφή του ελληνισμού της διασποράς που αναδεικνύει τους ανθρώπους και τις ιστορίες τους.

Επετειακή Έκθεση «20 Χρόνια Docfest»

Με αφορμή τη συμπλήρωση δύο δεκαετιών δημιουργικής πορείας (20 χρόνια, 2.000 ταινίες, 200.000 θεατές), το Φεστιβάλ προσκαλεί το κοινό σε ένα οπτικό ταξίδι στον χρόνο. Η έκθεση περιλαμβάνει σπάνιο αρχειακό υλικό, εμβληματικές αφίσες και χαρακτηριστικά φωτογραφικά στιγμιότυπα από την ιστορία του θεσμού στη Χαλκίδα.

Η Έκθεση «Γραμματόσημα» του Κώστα Σπυριούνη φιλοξενείται στο Φουαγιέ του

Μεγάρου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας.

φιλοξενείται στο Φουαγιέ του Μεγάρου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας. Η Έκθεση Φωτογραφίας «Απόδημοι Έλληνες της Αμερικής» φιλοξενείται στην

Ισόγεια Αίθουσα του Δημαρχείου «Αριστοτέλης».

φιλοξενείται στην Ισόγεια Αίθουσα του Δημαρχείου «Αριστοτέλης». Η Επετειακή Έκθεση «20 Χρόνια Docfest» φιλοξενείται στην Ισόγεια Αίθουσα του

Δημαρχείου «Αριστοτέλης».

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