Με μια ματιά Η Cyndi Lauper και ο David Thornton γιόρτασαν 35 χρόνια γάμου, με την τραγουδίστρια να μοιράζεται σπάνια φωτογραφία.

Γνωρίστηκαν το 1990 κατά τη διάρκεια γυρισμάτων, αρχικά ως φίλοι, και παντρεύτηκαν το 1991.

Ο γάμος τους έγινε σε χώρο Κουάκερων, συμβολίζοντας τη φιλία και την ανεκτικότητα.

Το μυστικό τους για μακροχρόνιο γάμο είναι ο ποιοτικός χρόνος, η αποφυγή άγχους και η επικοινωνία. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Cyndi Lauper και ο σύζυγός της, ηθοποιός David Thornton, γιόρτασαν την 35η επέτειο του γάμου τους, με την 73χρονη θρυλική τραγουδίστρια να μοιράζεται μια ιδιαίτερα συγκινητική και νοσταλγική ανάρτηση στο Instagram. Η Cyndi Lauper επέλεξε να μοιραστεί μια φωτογραφία από μια κοινή τους εμφάνιση στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης, συγκεκριμένα στην προβολή της ταινίας «Miller’s Crossing» στο Lincoln Center, στις 21 Σεπτεμβρίου του 1990. Αυτή η χρονιά σηματοδοτεί όχι μόνο την έναρξη της ιστορίας αγάπης τους, αλλά και τη χρονιά που γνωρίστηκαν.

Η γνωριμία του ζευγαριού πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Off and Running», η οποία κυκλοφόρησε το 1991. Αρχικά, η σχέση τους βασιζόταν στη φιλία, όμως σύντομα άρχισαν να αναπτύσσονται πιο έντονα συναισθήματα μεταξύ τους. Η Cyndi Lauper, σε παλαιότερη συνέντευξή της στον Independent το 1992, είχε περιγράψει πώς «όλα άλλαξαν» από τη στιγμή που γνώρισε τον David Thornton. Είχε αρχίσει να του στέλνει πειρακτικά σημειώματα, ενώ οι δυο τους ήρθαν πιο κοντά μέσα από συχνά δείπνα και νυχτερινές βόλτες στην παραλία.

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Ο David Thornton είχε αναφέρει χαρακτηριστικά για τη σχέση τους: «Ύστερα από μερικές εβδομάδες συνειδητοποίησα ότι μου άρεσε πάρα πολύ. Τα συναισθήματα ήταν αμοιβαία, καθώς, όπως είχε πει ο ηθοποιός, η Lauper τον αγαπούσε «τόσο ολοκληρωτικά όσο είναι ανθρωπίνως δυνατό»». Η ανάρτηση της Cyndi Lauper στο Instagram, που δημοσιεύτηκε πρόσφατα, περιλαμβάνει την παραπάνω νοσταλγική φωτογραφία, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική τους σύνδεση.

Η σχέση τους εξελίχθηκε ραγδαία. Λιγότερο από 2 εβδομάδες αφότου έγιναν ουσιαστικά ζευγάρι, είχαν ήδη αρχίσει να συζητούν το ενδεχόμενο του γάμου, όπως είχε αποκαλύψει η τραγουδίστρια. Αρραβωνιάστηκαν στο Λος Άντζελες και παντρεύτηκαν στη Νέα Υόρκη στις 24 Νοεμβρίου του 1991.

Ο David Thornton, εξηγώντας την επιλογή του χώρου για τον γάμο τους, είχε δηλώσει στον Independent: «Επιλέξαμε έναν χώρο συνάθροισης των Κουάκερων στη Νέα Υόρκη για τον γάμο μας. Κανείς από τους δυο μας δεν είναι Κουάκερος, αλλά μας άρεσε η ιδέα η φιλία και η ανεκτικότητα να αποτελούν το κεντρικό θέμα, καθώς οι φίλοι μας προέρχονται από όλα τα κοινωνικά στρώματα και έχουν διαφορετικές πολιτικές πεποιθήσεις και σεξουαλικούς προσανατολισμούς».

Η Cyndi Lauper είχε προσθέσει τότε, εκφράζοντας τις προσδοκίες της για το μέλλον: «Θέλω να ζούμε με κομψότητα και να βιώνουμε ποιητικές στιγμές. Όταν θα είμαι 80 ετών, ελπίζω να εξακολουθούμε να θέλουμε να πέφτουμε ο ένας στην αγκαλιά του άλλου με πάθος». Το ζευγάρι απέκτησε το μοναχογιό του, Declan «Dex» Loller, στις 19 Νοεμβρίου του 1997.

Σε μια πρόσφατη συνέντευξή της στο PEOPLE τον Οκτώβριο του 2024, η Cyndi Lauper αποκάλυψε το μυστικό πίσω από τον μακροχρόνιο και επιτυχημένο γάμο της. Όπως εξήγησε, η ίδια και ο σύζυγός της δίνουν προτεραιότητα στον ποιοτικό χρόνο που περνούν μαζί και αποφεύγουν να αγχώνονται για ασήμαντα ζητήματα.

«Φυσικά υπάρχουν σκαμπανεβάσματα. Αλλά μερικές φορές, τα πράγματα που θεωρείς σημαντικά όταν είσαι νέος τελικά δεν έχουν σημασία», είχε δηλώσει η τραγουδίστρια. Τόνισε επίσης τη σημασία να θυμάται κανείς ότι ο σύντροφος δεν είναι απλώς σύζυγος, αλλά και οικογένεια. «Ο σύντροφός σου είναι ο καλύτερος φίλος που θα έχεις ποτέ, ο άνθρωπος με τον οποίο θα περάσεις τον περισσότερο χρόνο. Γι’ αυτό πρέπει να μιλάτε και να μοιράζεστε πράγματα», είχε καταλήξει.

Η επέτειος αυτή αποτελεί μια γλυκιά υπενθύμιση της διαρκούς αγάπης και δέσμευσης μεταξύ της Cyndi Lauper και του David Thornton, δύο καλλιτεχνών που έχουν διαγράψει σημαντική πορεία στον χώρο τους.

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