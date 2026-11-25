Δες την τρυφερή στιγμή του Κωνσταντίνου Αργυρού με τον γιο του, Βασίλη, όπως την μοιράστηκε στο Instagram

Με μια ματιά Ο Κωνσταντίνος Αργυρός μοιράστηκε τρυφερή στιγμή με τον γιο του, Βασίλη, στο Instagram.

Η φωτογραφία δείχνει τον τραγουδιστή να επισκευάζει μια παιδική βέσπα με τον γιο του δίπλα του.

Ο γιος τους, Βασίλης, γεννήθηκε τον Νοέμβριο του 2024 από την Αλεξάνδρα Νίκα.

Η ανάρτηση αναδεικνύει την πατρική του ιδιότητα και την προτεραιότητα που δίνει στην οικογένεια. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός επέλεξε να μοιραστεί μια τρυφερή στιγμή από την ιδιωτική του ζωή με τους ακολούθους του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο γνωστός τραγουδιστής δημοσίευσε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία στην οποία φαίνεται να ασχολείται με την επισκευή μιας παιδικής βέσπας, ενώ ο γιος του, Βασίλης, στέκεται δίπλα του, παρακολουθώντας με ενδιαφέρον τις κινήσεις του πατέρα του.

Η ανάρτηση έγινε μέσω των Instagram stories του Κωνσταντίνου Αργυρού, προσφέροντας μια ματιά στην καθημερινότητά του μακριά από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις και τις συναυλίες. Η εικόνα αυτή αναδεικνύει την πατρική του ιδιότητα και τη σχέση του με τον μικρό Βασίλη, ο οποίος γεννήθηκε στις 22 Νοεμβρίου του 2024.

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Η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού, Αλεξάνδρα Νίκα, έφερε στον κόσμο τον γιο τους, Βασίλη, τον Νοέμβριο του 2024. Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Ιούλιο του 2025, ενώ τον Ιούνιο του 2026 καλωσόρισε στην οικογένειά του και το δεύτερο παιδί τους, μια κόρη.

Η στιγμή αυτή, όπου ο Κωνσταντίνος Αργυρός μοιράζεται μια προσωπική του στιγμή με τον γιο του, έρχεται να συμπληρώσει την εικόνα του καλλιτέχνη που, παρά τη δημοφιλία και τις επαγγελματικές του επιτυχίες, δίνει προτεραιότητα και στην οικογενειακή του ζωή.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έχει κατά καιρούς μοιραστεί στιγμιότυπα από την προσωπική του ζωή, πάντα με διακριτικότητα, δίνοντας έμφαση στην αγάπη του για τα παιδιά του. Η συγκεκριμένη φωτογραφία αποτελεί μια γλυκιά υπενθύμιση της ευτυχίας που βιώνει ως πατέρας.

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