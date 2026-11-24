Με μια ματιά Η Bella Hadid κοσμεί το εξώφυλλο του Harper's Bazaar με αποκαλυπτική ασπρόμαυρη φωτογράφιση.

Φοράει μόνο μαργαριταρένια σκουλαρίκια Chopard και ψηλοτάκουνα παπούτσια Bottega Veneta.

Η Bella Hadid ονειρεύεται μια ήρεμη ζωή, έναν φούρνο, και δημιουργικές ασχολίες.

Πρόσφατα επιβεβαίωσε τη σχέση της με τον Nathan Lacy, δείχνοντας ευτυχία. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Bella Hadid επέστρεψε δυναμικά, αυτή τη φορά κοσμώντας το εξώφυλλο του πολυτελούς περιοδικού Harper’s Bazaar. Η φωτογράφιση, που έγινε σε ασπρόμαυρο φόντο, βρίσκει το 30χρονο μοντέλο να ποζάρει ολόγυμνη, φορώντας μόνο ένα ζευγάρι εντυπωσιακά μαργαριταρένια σκουλαρίκια Chopard και ψηλοτάκουνα παπούτσια Bottega Veneta. Η εμφάνισή της συμπληρώνεται από τα ξανθά της μαλλιά, τα οποία είναι τραβηγμένα πίσω σε έναν αυστηρό κότσο, αναδεικνύοντας τα χαρακτηριστικά του προσώπου της. Τα πανάκριβα παπούτσια, αξίας 1.600 δολαρίων, με την κομψή μυτερή γραμμή και την επένδυση από δέρμα προβάτου, προσδίδουν μια έξτρα πινελιά πολυτέλειας στην αποκαλυπτική αυτή φωτογράφιση.

Η αντίληψη της επιτυχίας και τα όνειρα για το μέλλον

Πέρα από την εντυπωσιακή της εμφάνιση στο εξώφυλλο, η Bella Hadid μοιράστηκε με τη διευθύντρια του περιοδικού, Samira Nasr, την προσωπική της άποψη για την επιτυχία. Αντί να εστιάζει στην αναγνώριση και τους γρήγορους ρυθμούς της καριέρας της, το μοντέλο εξέφρασε την επιθυμία της για μια ζωή γεμάτη ηρεμία και απλότητα. «Για μένα, επιτυχία μπορεί να είναι να ζω ήρεμα, σε μια μικρή πόλη, με έναν άντρα που αγαπώ, με το παιδί μου και τα ζώα μου», δήλωσε η Bella Hadid, αποκαλύπτοντας μια πιο προσωπική και ευάλωτη πλευρά της.

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Οι επιθυμίες της Bella Hadid δεν σταματούν εκεί. Ονειρεύεται να δημιουργήσει έναν φούρνο που θα προμηθεύεται προϊόντα από τοπικούς παραγωγούς, έναν χώρο που θα είναι γεμάτος λουλούδια και θα αντλεί την ουσία του από την κοινότητα. Επιπλέον, εκφράζει έντονη επιθυμία να ασχοληθεί με δραστηριότητες που «γεμίζουν την ψυχή της», όπως η καλλιέργεια φυτών σε ένα θερμοκήπιο, η ενασχόληση με την υαλουργία και την κεραμική, και κυρίως, η μητρότητα. «Δεν ήταν κάτι που ονειρευόμουν ανέκαθεν, αλλά πλέον το επιθυμώ με πολύ μεγάλη ένταση. Η διαίσθησή μου μου το φωνάζει τόσο δυνατά», εξομολογήθηκε.

Η προσωπική ζωή της Bella Hadid

Πρόσφατα, η Bella Hadid έχει γίνει πιο ανοιχτή σχετικά με την προσωπική της ζωή, επιβεβαιώνοντας τη σχέση της με τον Nathan Lacy. Στις αρχές του μήνα, δημοσίευσε φωτογραφίες τους, ενώ λίγο αργότερα μοιράστηκε στιγμιότυπα από μια βραδινή τους έξοδο σε αγώνα των Colorado Avalanche, δείχνοντας την ευτυχία της στη νέα της σχέση. Η Bella Hadid συνεχίζει να εντυπωσιάζει τόσο με τις επαγγελματικές της επιλογές όσο και με τις προσωπικές της αξίες, αποδεικνύοντας ότι η πραγματική επιτυχία βρίσκεται στην ισορροπία και στην εκπλήρωση των βαθύτερων ονείρων.

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