Ένα αινιγματικό βίντεο που δημοσίευσε η pop star στα social media έδωσε μια πρώτη γεύση από την κινηματογραφική μεταφορά της περιοδείας της

Με μια ματιά Η Ariana Grande ετοιμάζει κινηματογραφική μεταφορά της περιοδείας της «Eternal Sunshine Tour».

Το πρώτο teaser περιλαμβάνει στιγμιότυπα από συναυλία και ανακοινώνει την επερχόμενη κυκλοφορία.

Η καλλιτέχνιδα έχει προηγούμενη εμπειρία με κινηματογραφικές μεταφορές συναυλιών της.

Η Grande ετοιμάζεται επίσης για κινηματογραφικό ρόλο στην ταινία «Focker-in-Law». Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ariana Grande ετοιμάζει μια κινηματογραφική μεταφορά της επιτυχημένης της περιοδείας «Eternal Sunshine Tour», όπως αποκάλυψε η ίδια μέσω ενός σύντομου teaser που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το βίντεο, που φαίνεται να προέρχεται από μία από τις συναυλίες της στο Oakland Arena, υπόσχεται μια συναρπαστική εμπειρία για τους θαυμαστές της.

Η ανακοίνωση και οι αντιδράσεις

Το teaser περιλαμβάνει στιγμιότυπα από την ερμηνεία της Ariana Grande στο ομότιτλο τραγούδι του άλμπουμ της «Eternal Sunshine», το οποίο κορυφώθηκε στο Νο. 1 του Billboard 200. Μια χαρακτηριστική στιγμή του βίντεο είναι η παρέμβαση ενός θαυμαστή που ζητάει από τους γύρω του να κάνουν ησυχία με ιδιαίτερα εκφραστικό τρόπο. Στο τέλος του teaser, εμφανίζεται η φράση «coming soon to…», υποδεικνύοντας την πλατφόρμα streaming όπου θα είναι διαθέσιμη η ταινία.

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Το κινηματογραφικό παρελθόν της Ariana Grande

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Ariana Grande μοιράζεται μια κινηματογραφική εμπειρία με το κοινό της. Τον Δεκέμβριο του 2020, κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, κυκλοφόρησε το «Excuse Me, I Love You» στο Netflix, μια ταινία που κατέγραφε την περιοδεία της «Sweetener World Tour». Η ταινία περιλάμβανε υλικό από τη συναυλία της στο The O2 Arena του Λονδίνου, σηματοδοτώντας την πρώτη επέτειο από την τελευταία εμφάνιση της περιοδείας. Επιπλέον, το 2019, λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, οι θαυμαστές της είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν το live album «K Bye for Now», το οποίο περιείχε ηχογραφημένες ζωντανές εμφανίσεις από όλο τον κόσμο. Το άλμπουμ αυτό είχε φτάσει στο Νο. 97 του Billboard 200.

Νέα μουσική και κινηματογραφικές εμφανίσεις

Η Ariana Grande είχε μια ιδιαίτερα παραγωγική χρονιά. Τον Ιούλιο, κυκλοφόρησε το άλμπουμ της «Petals», το οποίο έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 του Billboard 200. Η περιοδεία «Eternal Sunshine» ξεκίνησε τον Ιούνιο, υποστηρίζοντας τόσο το «Eternal Sunshine» όσο και το «Petals», με στάσεις σε πόλεις όπως το Oakland, το Los Angeles, το Austin, η Atlanta, το Brooklyn, το Montreal και το Chicago, πριν ολοκληρωθεί με μια δεκαήμερη παραμονή στο Λονδίνο. Παράλληλα με τη μουσική της καριέρα, η Ariana Grande ετοιμάζεται να επιστρέψει στη μεγάλη οθόνη. Θα πρωταγωνιστήσει στην ταινία «Focker-in-Law», η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα. Στην ταινία συμπρωταγωνιστεί με τους Ben Stiller, Robert De Niro και Owen Wilson, σηματοδοτώντας την είσοδό της στο franchise των «Meet the Parents».

Η κυκλοφορία της κινηματογραφικής ταινίας της «Eternal Sunshine Tour» αναμένεται με ανυπομονησία από τους χιλιάδες θαυμαστές της Ariana Grande, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να ξαναζήσουν τη μαγεία των ζωντανών εμφανίσεων της αγαπημένης τους καλλιτέχνιδας.

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