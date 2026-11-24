Ο ημιτελικός του NYXDrop Season 2 έφερε τέσσερα μουσικά battles και ανέδειξε τους 3 φιναλίστ που πέρασαν στον μεγάλο τελικό

Με μια ματιά Ο ημιτελικός του NYXDrop Season 2 περιλάμβανε 4 μουσικά battles.

Οι διαγωνιζόμενοι ερμήνευσαν τραγούδια σε ζευγάρια, με ατομική αξιολόγηση.

Οι Jongo, Eva Som και MONDKID προκρίθηκαν στον τελικό.

Οι Giulio, Zorz, Kristiana, Ειρήνη Χρυσοβαλάντου και Victoria αποχώρησαν. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το NYXDrop Season 2 επέστρεψε την Τρίτη 24 Νοεμβρίου με το 7ο επεισόδιο, το οποίο προβλήθηκε στις 16:00 στο TikTok του MAD TV, στις 18:00 στο YouTube του MAD TV και στις 20:00 στο τηλεοπτικό κανάλι MAD TV. Μετά τις προηγούμενες μουσικές δοκιμασίες, οι 8 διαγωνιζόμενοι βρέθηκαν μπροστά στην πιο κρίσιμη πρόκληση μέχρι σήμερα, καθώς ο ημιτελικός θα έκρινε ποιοι θα εξασφάλιζαν μια θέση στον μεγάλο τελικό.

Η αποστολή του επεισοδίου είχε τη μορφή μουσικών battles, με τους 8 Next Droppers να χωρίζονται σε 4 δυάδες και να καλούνται να ερμηνεύσουν μαζί ένα γνωστό τραγούδι. Παρότι οι εμφανίσεις πραγματοποιήθηκαν σε ζευγάρια, η αξιολόγηση ήταν ατομική, καθώς οι 3 διαγωνιζόμενοι με την υψηλότερη συνολική βαθμολογία θα κέρδιζαν τα εισιτήρια για τον τελικό.

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Τα 4 μουσικά battles του ημιτελικού

Την παρουσίαση της δοκιμασίας ανέλαβε η Ilenia Williams, η οποία υποδέχθηκε τους διαγωνιζόμενους μαζί με τον music director του project και coach των παικτών, Βασίλη Κουμεντάκο. Οι 8 συμμετέχοντες έμαθαν τα ζευγάρια τους και ξεκίνησαν τις πρόβες, προσπαθώντας να συνδυάσουν τις φωνές, τις ερμηνευτικές τους δυνατότητες και τη σκηνική τους παρουσία.

Ο MONDKID και η Eva Som έδωσαν τη δική τους εκδοχή στο «Καλώς σε βρήκα»

Η Eva Som και ο MONDKID παρουσίασαν ένα ντουέτο με έντονη σκηνική παρουσία και χορευτικά στοιχεία. Οι δύο διαγωνιζόμενοι φάνηκε να έχουν καλή χημεία, ενώ κατάφεραν μέσα σε περιορισμένο χρόνο να συνδυάσουν τις φωνές τους και να δημιουργήσουν ένα ολοκληρωμένο performance. Οι κριτές ξεχώρισαν τη συνεργασία τους, επισημαίνοντας πως λειτούργησαν ως ομάδα και όχι ως δύο ξεχωριστοί διαγωνιζόμενοι.

Ο Giulio και η Victoria τραγούδησαν το «Για πάντα και λίγο ακόμα»

Στη δική τους εμφάνιση, ο Giulio και η Victoria επέλεξαν να κινηθούν σε πιο ρομαντικούς τόνους. Οι δύο διαγωνιζόμενοι προσπάθησαν να μεταφέρουν την ανεμελιά και το συναίσθημα του τραγουδιού, δημιουργώντας μια κοινή εικόνα επί σκηνής. Οι κριτές σχολίασαν θετικά τη μεταξύ τους χημεία και την επικοινωνία τους, παρομοιάζοντας την εμφάνισή τους με μια χαλαρή βόλτα με αυτοκίνητο. Παράλληλα, επισήμαναν ορισμένα φωνητικά λάθη, αναγνωρίζοντας ωστόσο τη συνολική προσπάθειά τους.

Ο Zorz και ο Jongo ερμήνευσαν το «Όσο και να θες»

Ο Zorz και ο Jongo συνεργάστηκαν σε ένα τραγούδι που απαιτούσε σωστή κατανομή των φωνητικών μερών και καλή επικοινωνία. Κατά τη διάρκεια της πρόβας, ο Βασίλης Κουμεντάκος τους καθοδήγησε ως προς τον τρόπο που θα μοιράζονταν τα κουπλέ και τις φωνές, δίνοντας έμφαση στη μεταξύ τους αρμονία. Οι δύο διαγωνιζόμενοι προσπάθησαν να αποδώσουν το τραγούδι με τη δική τους προσέγγιση, ενώ η εμφάνισή τους ολοκλήρωσε τα 4 battles του ημιτελικού.

Η Kristiana και η Ειρήνη Χρυσοβαλάντου δοκιμάστηκαν στο «Πριν μ’ αφήσεις»

Η Kristiana και η Ειρήνη Χρυσοβαλάντου ανέβηκαν στη σκηνή με το «Πριν μ’ αφήσεις», επιχειρώντας να συνδυάσουν τις φωνές τους σε ένα απαιτητικό ντουέτο. Οι δύο διαγωνιζόμενες παρέμειναν στον ίδιο τόνο σε μεγάλο μέρος της ερμηνείας, με τους κριτές να επισημαίνουν πως θα ήθελαν να ακούσουν περισσότερες δεύτερες φωνές και διαφορετικές φωνητικές εναλλαγές. Παρά τις παρατηρήσεις, θετικά σχόλια απέσπασε η συνολική σκηνική εικόνα τους, καθώς και η προσπάθειά τους να εντάξουν χορευτικά στοιχεία στην εμφάνιση.

Η βαθμολογία του ημιτελικού

1η θέση: Jongo – 26 βαθμοί

2η θέση: Eva Som – 24 βαθμοί

3η θέση: MONDKID, Zorz και Giulio – 23 βαθμοί

4η θέση: Ειρήνη Χρυσοβαλάντου και Kristiana – 19 βαθμοί

5η θέση: Victoria – 18 βαθμοί

Η συνολική κατάταξη και τα τρία εισιτήρια για τον τελικό

1η θέση: Jongo – 104 βαθμοί

2η θέση: MONDKID – 99 βαθμοί

3η θέση: Eva Som – 97 βαθμοί

4η θέση: Giulio και Zorz – 94 βαθμοί

5η θέση: Kristiana – 80 βαθμοί

6η θέση: Ειρήνη Χρυσοβαλάντου – 77 βαθμοί

7η θέση: Victoria- 73 βαθμοί

Το NYXDrop Season 2 ετοιμάζεται για τον μεγάλο τελικό

Έτσι, ο Jongo, η Eva Som και ο MONDKID είναι οι 3 διαγωνιζόμενοι που κατάφεραν να φτάσουν μέχρι τον μεγάλο τελικό, ολοκληρώνοντας με επιτυχία την απαιτητική διαδρομή των προηγούμενων επεισοδίων. Για τον Giulio και τον Zorz, η ισοβαθμία στους 94 βαθμούς δεν ήταν αρκετή για να τους εξασφαλίσει μία θέση στην τελική τριάδα, ενώ η Kristiana, η Ειρήνη Χρυσοβαλάντου και η Victoria αποχαιρέτησαν τον διαγωνισμό.

Πλέον, όλα τα βλέμματα στρέφονται στον μεγάλο τελικό, όπου οι 3 φιναλίστ θα διεκδικήσουν τη νίκη και την ευκαιρία να κυκλοφορήσουν το δικό τους τραγούδι και να αποκτήσουν προσωπικό video clip, με την υποστήριξη της Minos EMI / Universal.

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