Με μια ματιά Η Ελένη Φουρέιρα έκανε το closing act στο MadWalk 2026 by Three Cents.

Χρησιμοποίησε ένα ειδικά παραγγελμένο πανί, που έμοιαζε με πέπλο, για την εμφάνισή της.

Η προετοιμασία του πανιού διήρκεσε έναν μήνα και κάποια props έμειναν στο τελωνείο.

Η τραγουδίστρια ερμήνευσε τα «So sexy» και «Tulum, I want your soul» μαζί με τους Playmen. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ελένη Φουρέιρα έδωσε ένα από τα πιο εντυπωσιακά performances του MadWalk 2026 by Three Cents, αναλαμβάνοντας το closing act της βραδιάς και χαρίζοντας στο κοινό ένα φινάλε γεμάτο μουσική, χορό και pop ενέργεια. Λίγο μετά την εμφάνισή της, η αγαπημένη performer βρέθηκε στην κάμερα του «ΔΕΗ No Gravity with Nick Galis, BACKSTAGE», όπου μοιράστηκε λεπτομέρειες για την προετοιμασία του act της και αποκάλυψε ένα ιδιαίτερο στοιχείο που έκανε τη φετινή της παρουσίαση να ξεχωρίζει.

Όπως εξήγησε, το φετινό performance είχε μια ξεχωριστή λεπτομέρεια, η οποία σχετιζόταν με ένα εντυπωσιακό ύφασμα που χρησιμοποιήθηκε στη σκηνική παρουσίαση. Πρόκειται για ένα ειδικά παραγγελμένο πανί, που έμοιαζε με πέπλο και αποτέλεσε βασικό κομμάτι της αισθητικής του act. Μάλιστα, η Ελένη Φουρέιρα αποκάλυψε πως χρειάστηκε να περάσει ένας ολόκληρος μήνας μέχρι να φτάσει στα χέρια της, καθώς δεν επρόκειτο για ένα συνηθισμένο υλικό, αλλά για μια ειδική παραγγελία, ενώ αρκετά από τα props που θα χρησιμοποιούταν στο act της έμειναν στο τελωνείο.

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Η λεπτομέρεια με το ιδιαίτερο πανί δείχνει πόση προσοχή δίνεται ακόμη και στα πιο μικρά στοιχεία μιας μεγάλης σκηνικής παραγωγής. Για την Ελένη Φουρέιρα, κάθε performance αποτελεί μια ολοκληρωμένη δημιουργική πρόταση, στην οποία η μουσική, η κίνηση, τα κοστούμια και τα σκηνικά στοιχεία συνθέτουν ένα ενιαίο αποτέλεσμα.

Στο MadWalk 2026 by Three Cents, η τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή με δύο από τις χαρακτηριστικές μουσικές επιλογές της, ερμηνεύοντας τα «So sexy» και «Tulum, I want your soul», αυτή τη φορά μαζί με τους Playmen. Το closing act της συνδύασε τον δυναμικό pop ήχο με μια ιδιαίτερη σκηνική αισθητική, ολοκληρώνοντας τη βραδιά με τον δικό της τρόπο.

Η ίδια, μέσα από τη συνέντευξή της στο «ΔΕΗ No Gravity with Nick Galis, BACKSTAGE», έδωσε μια μικρή γεύση από όσα προηγήθηκαν μέχρι να παρουσιαστεί το τελικό αποτέλεσμα στη σκηνή. Και αν κάτι αποδεικνύει η αποκάλυψή της, είναι πως πίσω από ένα εντυπωσιακό performance μπορεί να κρύβονται λεπτομέρειες που χρειάζονται πολύ περισσότερο χρόνο και προετοιμασία απ’ όσο φαντάζεσαι.

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