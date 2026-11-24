Ο FY μίλησε στο «ΔΕΗ No Gravity with Nick Galis, BACKSTAGE» και αποκάλυψε ποιο fashion item δεν θα δάνειζε ποτέ ούτε στον κολλητό του

Με μια ματιά Ο FY εμφανίστηκε στο MadWalk 2026 με χριστουγεννιάτικο θέμα, ερμηνεύοντας το τραγούδι του «Φέτος τα Χριστούγεννα».

Στην εμφάνισή του τον συνόδευαν 12 Μολυβένιοι Στρατιώτες, δημιουργώντας παραμυθένια ατμόσφαιρα.

Μετά την εμφάνιση, ο FY μίλησε για την εμπειρία του στο backstage του «ΔΕΗ No Gravity».

Αποκάλυψε ότι το μπουφάν του από Palm Angels με Moncler και λαμπάκια είναι το μοναδικό κομμάτι που δεν θα δάνειζε. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Σε ένα άκρως γιορτινό και θεατρικό σκηνικό μετέτρεψε τη σκηνή του MadWalk 2026 by Three Cents ο FY, χαρίζοντας στο κοινό μια ξεχωριστή χριστουγεννιάτικη στιγμή. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης ανέλαβε να μεταφέρει τους θεατές σε ένα χειμωνιάτικο παραμύθι, ερμηνεύοντας την επιτυχία του «Φέτος τα Χριστούγεννα» στο πλαίσιο ενός εντυπωσιακού Christmas Act by ΣΚΡΑΤΣ.

Πλαισιωμένος από 12 Μολυβένιους Στρατιώτες που έδωσαν ρυθμό και παραμυθένια ατμόσφαιρα στο catwalk, ο FY συνδύασε τη χαρακτηριστική σκηνική του ενέργεια με τη λάμψη των γιορτών, ξεσηκώνοντας το στάδιο.

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Αμέσως μετά το φινάλε της εμφάνισής του, ο FY βρέθηκε στο «ΔΕΗ No Gravity with Nick Galis, BACKSTAGE» και συνομίλησε με την Ευτύχια Χαραλαμπάκη. Ανάμεσα σε όσα μοιράστηκε για την εμπειρία του στη διοργάνωση, αποκάλυψε ποιο είναι το ένα και μοναδικό κομμάτι από την γκαρνταρόμπα του που θεωρεί ανεκτίμητο και δεν θα δάνειζε ποτέ, ούτε καν στον καλύτερό του φίλο: «Νομίζω είναι το μπουφάν από Palm Angels με Moncler με τα λαμπάκια».

Με γιορτινή διάθεση, χιούμορ και το δικό του ξεχωριστό στυλ, ο FY έδωσε τον δικό του παλμό στη βραδιά, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά πως ξέρει να κλέβει την παράσταση τόσο μουσικά όσο και στιλιστικά.

Κεντρική Εικόνα: Panoulis Photography

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