Με μια ματιά Η 11χρονη Μπιάνκα, κόρη της Βίκυς Καγιά, περπάτησε στην πασαρέλα του MadWalk 2026.

Η Μπιάνκα παρουσίασε δημιουργίες από τη συλλογή της μητέρας της, Βίκυς Καγιά.

Η εμφάνιση της κόρης της Βίκυς Καγιά προσέδωσε μια τρυφερή και ζεστή νότα στη βραδιά.

Η Μπιάνκα επέδειξε φυσική άνεση και οικειότητα με τον χώρο της μόδας. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια ξεχωριστή και τρυφερή στιγμή χάρισε στους θεατές του Κλειστού Γηπέδου Tae Kwon Do η εμφάνιση της 11χρονης Μπιάνκα. Κατά τη διάρκεια του σόου όπου παρουσιάστηκε η κολεξιόν της Βίκυς Καγιάς, η μικρή έκανε τη δική της εμφάνιση στην πασαρέλα, αιφνιδιάζοντας ευχάριστα το κοινό και μαγνητίζοντας τα βλέμματα από τα πρώτα κιόλας βήματά της.

Η Βίκυ Καγιά, πέρα από τον ρόλο της στην παρουσίαση της λαμπερής βραδιάς, έζησε από κοντά μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή, βλέποντας την κόρη της να περπατά μπροστά σε τόσους ανθρώπους φορώντας δημιουργίες της δικής της συλλογής. Ο συνδυασμός της σκηνικής δράσης με την οικογενειακή παρουσία έδωσε έναν διαφορετικό, πιο ζεστό τόνο στο fashion show.

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Η σκηνική άνεση και ο φυσικός αέρας με τον οποίο κινήθηκε η 11χρονη έδειξαν πως η αισθητική και η αγάπη για τη μόδα δεν της είναι καθόλου ξένα, αφήνοντας να φανεί μια φυσική οικειότητα με τον κόσμο του στυλ.





Το αν αυτή η πρώτη επαφή με το catwalk θα εξελιχθεί σε μια πιο ουσιαστική μελλοντική ενασχόληση με τον χώρο της μόδας ή αν θα παραμείνει μια όμορφη εμπειρία μένει να φανεί. Προς το παρόν, η παρουσία της ξεχώρισε ως ένα από τα πιο γλυκά και αυθόρμητα στιγμιότυπα της διοργάνωσης.

Κεντρική Εικόνα: Panoulis Photography

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