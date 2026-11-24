Μάθε για την περιπέτεια υγείας του Κωνσταντίνου Αργυρού, την τροφική δηλητηρίαση που τον άφησε καταβεβλημένο

Με μια ματιά Ο Κωνσταντίνος Αργυρός αποκάλυψε ότι υπέστη σοβαρή τροφική δηλητηρίαση.

Η κατάσταση της υγείας του τον ανάγκασε να απουσιάσει από εκδηλώσεις.

Ο τραγουδιστής ενημέρωσε τους θαυμαστές του μέσω Instagram με φωτογραφία.

Η περιπέτεια υγείας συνέπεσε με τα δεύτερα γενέθλια του γιου του. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός βρέθηκε αντιμέτωπος με μια απρόσμενη περιπέτεια υγείας, η οποία τον ανάγκασε να απουσιάσει από σημαντικές στιγμές και εκδηλώσεις. Ο ίδιος αποκάλυψε μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ότι υπέστη σοβαρή τροφική δηλητηρίαση, γεγονός που τον άφησε καταβεβλημένο.

Μέσα από μια ασπρόμαυρη φωτογραφία που δημοσίευσε, ο Κωνσταντίνος Αργυρός εμφανίστηκε ξαπλωμένος, με εμφανή σημάδια κόπωσης, φορώντας μια λευκή ζακέτα με κουκούλα. Με αυτή την εικόνα, θέλησε να ενημερώσει τους χιλιάδες διαδικτυακούς του φίλους για την κατάστασή του.

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«Έχω πάθει τροφική δηλητηρίαση και ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα. Σας στέλνω όλη μου την αγάπη», έγραψε χαρακτηριστικά ο τραγουδιστής στα αγγλικά, εκφράζοντας παράλληλα την ευγνωμοσύνη του για τη στήριξη. Η περιπέτεια υγείας του Κωνσταντίνου Αργυρού συνέπεσε με μια ιδιαίτερη ημέρα για εκείνον και τη σύζυγό του, Αλεξάνδρα Νίκα.

Ο γιος τους, Βασίλης, γιόρτασε τα δεύτερα γενέθλιά του. Η Αλεξάνδρα Νίκα, μοιράστηκε στιγμιότυπα από τον εορτασμό στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, εκφράζοντας τη χαρά της για τα γενέθλια του μικρού.

«Ο μικρός μας ροκ σταρ έγινε 2», έγραψε η ίδια στη λεζάντα που συνόδευε τις φωτογραφίες, δείχνοντας την ευτυχία της οικογένειας.

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