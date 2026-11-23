Τα βαφτιστικά ονόματα που άφησαν πίσω τους οι αγαπημένοι σου καλλιτέχνες πριν κατακτήσουν την κορυφή της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας

Με μια ματιά Πολλοί διάσημοι καλλιτέχνες χρησιμοποιούν ψευδώνυμα για λόγους ιδιωτικότητας ή καλλιτεχνικής ταυτότητας.

Το άρθρο παρουσιάζει ένα quiz 21 ερωτήσεων για τα πραγματικά ονόματα γνωστών stars.

Αναφέρονται παραδείγματα καλλιτεχνών όπως Lady Gaga, Drake, Bruno Mars, Eminem, Rihanna, Katy Perry, Snoop Dogg, 50 Cent, Freddie Mercury, Elton John, Post Malone, Lil Nas X, Cardi B, Nicki Minaj, Travis Scott, Doja Cat, Lana Del Rey, Sting, Bono και Lizzo.

Η αλλαγή ονόματος αποτελεί συχνά το πρώτο βήμα για την παγκόσμια καταξίωση ενός καλλιτέχνη. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν θεωρείς τον εαυτό σου αληθινό λάτρη της ξένης μουσικής και νομίζεις ότι ξέρεις τα πάντα για τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες, ήρθε η ώρα να βάλεις τις γνώσεις σου στην πιο διασκεδαστική δοκιμασία. Πίσω από τις λαμπερές μαρκίζες, τα εκατομμύρια streams και τις διεθνείς περιοδείες, οι περισσότεροι stars που λατρεύεις έχουν αφήσει πίσω τους τα ονόματα με τα οποία τους φώναζαν οι γονείς τους στο σπίτι. Ορισμένοι διάλεξαν ένα ψευδώνυμο για να προστατεύσουν την ιδιωτική τους ζωή, ενώ άλλοι αναζήτησαν μια πιο ηχηρή καλλιτεχνική ταυτότητα που θα έμενε για πάντα χαραγμένη στη μνήμη του κοινού.

Από τους διαχρονικούς θρύλους που σφράγισαν την ιστορία της rock και της pop μέχρι τους σημερινούς κυρίαρχους των charts και της hip hop σκηνής, η μεταμόρφωση ενός καθημερινού ανθρώπου σε παγκόσμιο φαινόμενο ξεκινά σχεδόν πάντα από το όνομα. Πόσο εύκολα όμως μπορείς να συνδέσεις τα πιο διάσημα stage names της παγκόσμιας βιομηχανίας με τα πραγματικά βαφτιστικά τους ονόματα; Η διαδρομή από την απόλυτη ανωνυμία στην παγκόσμια καταξίωση κρύβει συχνά τις πιο απρόσμενες ιστορίες πίσω από μια απλή αλλαγή στην ταυτότητα.

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Ετοιμάσου να τεστάρεις τη μνήμη σου και να αναμετρηθείς με την παρέα σου σε ένα διαδραστικό quiz 21 ερωτήσεων που υπόσχεται να σε εκπλήξει. Διάβασε προσεκτικά τα πραγματικά ονόματα που ακολουθούν και δες πόσες από τις 21 περιπτώσεις μπορείς να βρεις χωρίς να κλέψεις στις απαντήσεις. Αν θέλεις να αποδείξεις ότι είσαι το απόλυτο music freak και να μάθεις ποιος κρύβεται πίσω από κάθε ψευδώνυμο, συνέχισε να διαβάζεις.

Ποια σταρ κρύβεται πίσω από το Stefani Germanotta και ποιος είναι ο Aubrey Graham;

Η απάντηση στην πρώτη πρόκληση δεν είναι άλλη από τη μοναδική Lady Gaga, η οποία υιοθέτησε το καλλιτεχνικό της όνομα εμπνευσμένη από το τραγούδι των Queen, ενώ ο Aubrey Graham δεν είναι άλλος από τον Καναδό superstar Drake, ο οποίος χρησιμοποιούσε το μεσαίο του όνομα ήδη από την εποχή που πρωταγωνιστούσε στην τηλεόραση.

Ποιοι είναι οι Peter Hernandez, Abel Tesfaye και Marshall Mathers;

Πίσω από το Peter Hernandez κρύβεται ο εκρηκτικός Bruno Mars, ενώ το Abel Tesfaye ανήκει στον σκοτεινό πρίγκιπα της R&B, The Weeknd. Όσο για το Marshall Mathers, είναι φυσικά το πραγματικό όνομα του θρυλικού ράπερ Eminem, το οποίο ενέπνευσε και τον τίτλο του διάσημου άλμπουμ του.

Ποιοι κρύβονται πίσω από τα ονόματα Robyn Fenty, Katheryn Hudson και Calvin Broadus;

Το Robyn Fenty ανήκει στην απόλυτη diva από τα Μπαρμπάντος, τη Rihanna, η οποία μάλιστα ονόμασε έτσι και την αυτοκρατορία ομορφιάς της. Η Katheryn Hudson άλλαξε το επώνυμό της σε Katy Perry για να μην συγχέεται με την ηθοποιό Kate Hudson, ενώ ο Calvin Broadus είναι ο εμβληματικός Snoop Dogg.

Ποια είναι η ταυτότητα των Curtis Jackson, Farrokh Bulsara και Reginald Dwight;

Ο Curtis Jackson έγινε παγκοσμίως γνωστός ως 50 Cent, ενώ πίσω από το Farrokh Bulsara κρυβόταν η μεγαλύτερη φωνή στην ιστορία της rock, ο Freddie Mercury. Παράλληλα, ο σπουδαίος Elton John γεννήθηκε ως Reginald Dwight πριν κατακτήσει τον πλανήτη με τα τραγούδια του.

Ποιοι είναι οι Austin Post, Montero Hill και Belcalis Almanzar;

Ο Austin Post απλά χρησιμοποίησε ένα online generator για να φτιάξει το Post Malone, ο Lil Nas X κράτησε το βαφτιστικό του όνομα Montero Hill για τον τίτλο του πρώτου του άλμπουμ, ενώ η εκρηκτική Cardi B ονομαζόταν αρχικά Belcalis Almanzar.

Ποιες κρύβονται πίσω από τα ονόματα Onika Maraj, Jacques Webster και Amala Dlamini;

Η βασίλισσα της rap Nicki Minaj γεννήθηκε ως Onika Maraj, ο Travis Scott δανείστηκε το όνομά του από τον αγαπημένο του θείο ενώ το πραγματικό του είναι Jacques Webster, και η Doja Cat ακούει στο πολιτικό όνομα Amala Dlamini.

Ποιοι είναι οι Elizabeth Grant, Gordon Sumner, Paul Hewson και Melissa Jefferson;

Η ατμοσφαιρική Lana Del Rey ξεκίνησε την καριέρα της ως Elizabeth Grant, ο Sting πήρε το ψευδώνυμό του επειδή φορούσε ένα κίτρινο-μαύρο πουλόβερ ενώ το όνομά του είναι Gordon Sumner, ο ηγέτης των U2 Bono ονομάζεται Paul Hewson, και η ασταμάτητη Lizzo είναι η Melissa Jefferson.

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