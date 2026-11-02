Celeb World 02.11.2026

Ο γιος της Penelope Cruz και του Javier Bardem κάνει τα πρώτα του βήματα στην υποκριτική

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Ο 15χρονος γιος της Penelope Cruz και του Javier Bardem κάνει την πρώτη του εμφάνιση στην ταινία «La Bola Negra»
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο 15χρονος Leo, γιος των Penelope Cruz και Javier Bardem, έκανε την πρώτη του εμφάνιση στην ταινία «La Bola Negra».
  • Η συμμετοχή του Leo είναι σύντομη, χωρίς διάλογο, κατά τη διάρκεια των τίτλων τέλους της ταινίας.
  • Οι γονείς του, Penelope Cruz και Javier Bardem, προστατεύουν την ιδιωτική ζωή των παιδιών τους.
  • Η Penelope Cruz δηλώνει ότι η επιλογή επαγγέλματος των παιδιών της ανήκει αποκλειστικά σε εκείνα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Φαίνεται πως το ταλέντο της οικογένειας περνά και στην επόμενη γενιά, καθώς ο 15χρονος Leo, γιος της Penelope Cruz και του Javier Bardem, έκανε την πρώτη του εμφάνιση στη μεγάλη οθόνη. Ο νεαρός συμμετέχει στη δραματική ταινία «La Bola Negra», ακολουθώντας για πρώτη φορά τα χνάρια των διάσημων γονιών του στον χώρο της υποκριτικής.

Φεστιβάλ Καννών 2018
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η παρουσία του, ωστόσο, δεν είναι εύκολο να εντοπιστεί με την πρώτη ματιά. Ο Leo εμφανίζεται για λίγα δευτερόλεπτα σε μια σκηνή με αρκετούς ηθοποιούς, κατά τη διάρκεια των τίτλων τέλους της queer δραματικής παραγωγής, στην οποία πρωταγωνιστεί και η μητέρα του. Αν και δεν έχει κάποια ατάκα, η συμμετοχή του έχει ήδη τραβήξει την προσοχή όσων παρακολούθησαν προσεκτικά την ταινία, η οποία είναι διαθέσιμη στο Netflix.

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Η στάση της Penelope Cruz για το μέλλον των παιδιών της

Η πρώτη αυτή εμφάνιση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αν αναλογιστεί κανείς πόσο προσεκτικά έχουν επιλέξει η Penelope Cruz και ο Javier Bardem να προστατεύουν την ιδιωτική ζωή των 2 παιδιών τους. Το ζευγάρι έχει αποκτήσει τον Leo και τη 12χρονη Luna, κρατώντας τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και αποφεύγοντας να τους εκθέτει συστηματικά σε δημόσιες εκδηλώσεις.

Άλλωστε, η Penelope έχει ξεκαθαρίσει πως δεν σκοπεύει να αποφασίσει εκείνη για την επαγγελματική πορεία των παιδιών της. Σε συνέντευξή της στο Elle το 2024, όταν ρωτήθηκε αν έχουν καλλιτεχνικές ανησυχίες, όπως οι γονείς τους, επέλεξε να αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο, τονίζοντας πως η απόφαση ανήκει αποκλειστικά στα ίδια.

«Εναπόκειται σε εκείνα να αποφασίσουν αν θα ακολουθήσουν ένα επάγγελμα που θα τα φέρνει περισσότερο στο προσκήνιο της δημοσιότητας ή όχι. Μπορούν να μιλήσουν γι’ αυτό όταν θα είναι έτοιμα», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η ξεχωριστή παρουσία του Leo στο πλευρό της μητέρας του

Παρότι οι δημόσιες εμφανίσεις του είναι σπάνιες, ο Leo έχει βρεθεί στο πλευρό της μητέρας του σε ορισμένες σημαντικές στιγμές. Το 2023, τη συνόδευσε σε μια συζήτηση με το κοινό στα BAFTA, όπου η ηθοποιός δεν έκρυψε τη συγκίνησή της που τον είχε μαζί της.

«Είμαι πολύ νευρική σήμερα, γιατί βρίσκεται σε αυτή την αίθουσα κάποιος που είναι πάρα, πάρα πολύ ξεχωριστός για μένα: ο γιος μου», είχε πει απευθυνόμενη στο κοινό. Στη συνέχεια, πρόσθεσε πως τα παιδιά της είναι το σημαντικότερο κομμάτι της ζωής της και πως δεν την ακολουθούν συχνά σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις.

Η Penélope Cruz ποζάρει στο κόκκινο χαλί των TIFF Tribute Awards, μιλώντας για όσα την απασχολούν.
https://www.instagram.com/penelopecruzoficial/

Πιο πρόσφατα, τον Μάιο του 2026, ο Leo εμφανίστηκε ξανά δημόσια μαζί με τους γονείς του στο Παρίσι. Οι τρεις τους παρακολούθησαν από κοντά την αναμέτρηση της Paris Saint-Germain με την FC Lorient στο Parc des Princes, σε μια οικογενειακή έξοδο που συγκέντρωσε το ενδιαφέρον.

Η σύντομη συμμετοχή του στο «La Bola Negra» μπορεί να αποτελεί ένα πρώτο, διακριτικό βήμα στον κόσμο του κινηματογράφου. Το αν θα ακολουθήσει τελικά την ίδια διαδρομή με την Penelope Cruz και τον Javier Bardem είναι κάτι που μόνο ο ίδιος θα αποφασίσει.

Κεντρική Εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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Javier Bardem La Bola Negra Penelope Cruz
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