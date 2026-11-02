Celeb World 02.11.2026

«Πώς αλλιώς θα μπορούσα να ζήσω;»: Η επαγγελματική δραστηριότητα της Ελένης Πέτα εκτός μουσικής

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Η Ελένη Πέτα αποκάλυψε στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» ότι εργάζεται τα πρωινά ως υπεύθυνη σε wine bar φίλων της στο Περιστέρι.
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Ελένη Πέτα εργάζεται σε wine bar φίλων της τις πρωινές ώρες.
  • Η εργασία αυτή της προσφέρει σταθερότητα και ισορροπία στην καθημερινότητά της.
  • Θεωρεί την ενασχόληση με το κρασί μια συνειδητή επιλογή για νέες γνώσεις.
  • Η επαγγελματική σταθερότητα της δίνει την ελευθερία να επιλέγει καλλιτεχνικές προτάσεις.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια διαφορετική πλευρά της καθημερινότητάς της, μακριά από τις μουσικές σκηνές και τις εμφανίσεις, μοιράστηκε η Ελένη Πέτα, αποκαλύπτοντας πως η επαγγελματική της ζωή δεν περιορίζεται στο τραγούδι. Η γνωστή ερμηνεύτρια έχει αναλάβει έναν διαφορετικό ρόλο σε wine bar φίλων της, όπου εργάζεται τις πρωινές ώρες.

https://www.instagram.com/eleni_peta
https://www.instagram.com/eleni_peta

Η αποκάλυψη έγινε τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, όταν η τραγουδίστρια βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς». Στη διάρκεια της συζήτησης αναφέρθηκε στις επαγγελματικές της δραστηριότητες πέρα από τη μουσική, εξηγώντας ότι η συγκεκριμένη εργασία αποτελεί για εκείνη μια σταθερή βάση στην καθημερινότητά της.

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Όπως περιέγραψε, το wine bar βρίσκεται στο Περιστέρι, στην περιοχή όπου κατοικεί, και ανήκει σε δύο πολύ κοντινούς της φίλους, οι οποίοι τη στηρίζουν εδώ και πολλά χρόνια. Η ίδια έχει αναλάβει την ευθύνη του καταστήματος τα πρωινά, ενώ η ενασχόλησή της με το κρασί τής δίνει την ευκαιρία να αποκτά νέες γνώσεις και να ασχολείται με κάτι που την ενδιαφέρει πραγματικά.

https://www.instagram.com/eleni_peta
https://www.instagram.com/eleni_peta

Η Ελένη Πέτα δεν έκρυψε ότι η εργασία της εκτός μουσικής είναι μια συνειδητή επιλογή, καθώς δεν θεωρεί πως μπορεί να στηρίζεται αποκλειστικά στις επαγγελματικές ευκαιρίες που προκύπτουν από το τραγούδι. Παράλληλα, τόνισε πως το ευχάριστο περιβάλλον του καταστήματος και η σχέση εμπιστοσύνης με τους ιδιοκτήτες του κάνουν την εμπειρία ακόμη πιο όμορφη.


«Δεν ασχολούμαι μόνο με το τραγουδιστικό, πώς αλλιώς θα μπορούσα να ζήσω, όταν θα ήμουν μόνο με επιλογές όσον αφορά στο τραγούδι; Δεν γίνεται. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να το πω», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως η συγκεκριμένη δουλειά τής προσφέρει την απαραίτητη ισορροπία.

Μιλώντας για τους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από το wine bar, πρόσθεσε: «Έχω δύο εξαιρετικούς φίλους, που μου έχουν σταθεί σε όλη μου τη ζωή, ειδικά τα τελευταία 15 χρόνια, πάρα πολύ. Έχουν ένα καταπληκτικό wine bar στην περιοχή όπου μένω και είμαι εκεί υπεύθυνη, τα πρωινά».

Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε, επίσης, στην αγάπη της για το κρασί και σε όσα κερδίζει μέσα από αυτή την ενασχόληση, επισημαίνοντας ότι η καθημερινή παρουσία της στο κατάστημα τής επιτρέπει να μαθαίνει συνεχώς καινούργια πράγματα. Όπως εξήγησε, έχει βρει έναν χώρο στον οποίο αισθάνεται άνετα και δημιουργικά, χωρίς να χρειάζεται να απομακρυνθεί από τη μουσική της πορεία.

Κλείνοντας, η Ελένη Πέτα υπογράμμισε ότι αυτή η επαγγελματική σταθερότητα της δίνει την ελευθερία να επιλέγει τις καλλιτεχνικές προτάσεις που πραγματικά την εκφράζουν, χωρίς να αισθάνεται πίεση ή περιορισμό. «Είμαι μόνη μου, το περιβάλλον είναι υπέροχο. Το μαγαζί είναι υπέροχο. Είναι η μόνιμη βάση και αυτό μου δίνει την ευκαιρία να κάνω πράγματα που πραγματικά μου αρέσουν χωρίς να νιώθω ότι εγκλωβίζομαι», κατέληξε.

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Ελένη Πέτα
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