Beauty 02.11.2026

7 lip masks που θέλω να έχω στο κομοδίνο μου όλο τον χειμώνα

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Οι lip masks γίνονται απαραίτητο βήμα στη χειμερινή beauty routine, προσφέροντας εντατική ενυδάτωση και φροντίδα στα χείλη κατά τη διάρκεια της νύχτας
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Οι lip masks είναι απαραίτητες για τη χειμερινή περιποίηση των χειλιών, προσφέροντας εντατική φροντίδα.
  • Λειτουργούν ως πλούσια περιποίηση πριν τον ύπνο, διατηρώντας την υγρασία και κάνοντας τα χείλη απαλά.
  • Υπάρχουν διάφορες υφές (κρεμώδεις, gel) για να καλύψουν διαφορετικές ανάγκες ενυδάτωσης.
  • Η συστηματική χρήση, ακόμη και σε μικρή ποσότητα, βοηθά στη διατήρηση της απαλότητας των χειλιών.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν υπάρχει ένα σημείο της καθημερινής περιποίησης που χρειάζεται λίγη παραπάνω προσοχή μόλις πέσει η θερμοκρασία, αυτό είναι τα χείλη. Το κρύο, ο αέρας και οι απότομες εναλλαγές της θερμοκρασίας μπορούν να τα κάνουν να δείχνουν ξηρά, να ξεφλουδίζουν και να χάνουν την απαλότητά τους. Κάπως έτσι, οι lip masks αποκτούν πρωταγωνιστικό ρόλο στη χειμερινή beauty routine, αφού προσφέρουν πιο εντατική φροντίδα και γίνονται το ιδανικό τελευταίο βήμα πριν από τον ύπνο.

korean_skincare
Pexels

Σε αντίθεση με την καθημερινή ενυδάτωση που προσφέρεις στα χείλη σου μέσα στην ημέρα, οι μάσκες χειλιών έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν ως μια πιο πλούσια περιποίηση. Η εφαρμογή τους πριν κοιμηθείς δημιουργεί ένα προστατευτικό φιλμ που βοηθά να διατηρείται η υγρασία και να περιορίζεται η αίσθηση τραβήγματος. Το πρωί, τα χείλη μπορούν να δείχνουν πιο λεία, απαλά και περιποιημένα, ενώ το κραγιόν εφαρμόζεται ευκολότερα πάνω σε μια ομοιόμορφη επιφάνεια.

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Αυτό που κάνει τις lip masks τόσο ενδιαφέρουσες είναι ότι δεν περιορίζονται σε μία μόνο υφή. Υπάρχουν πιο πλούσιες και κρεμώδεις συνθέσεις για τις ημέρες που τα χείλη είναι ιδιαίτερα ξηρά, αλλά και πιο ανάλαφρες, gel υφές που προσφέρουν άνεση χωρίς να αφήνουν έντονη αίσθηση. Ανάλογα με τις ανάγκες σου, μπορείς να επιλέξεις την περιποίηση που σου ταιριάζει, είτε αναζητάς βαθιά θρέψη είτε απλώς θέλεις να διατηρείς τα χείλη σου απαλά καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

skincare_beauty_sticks
Pexels

Εξίσου σημαντική είναι η συστηματικότητα. Δεν χρειάζεται να περιμένεις μέχρι να εμφανιστούν σκασίματα ή έντονη ξηρότητα για να εντάξεις μια μάσκα χειλιών στη ρουτίνα σου. Η τακτική φροντίδα μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση της απαλότητας, ειδικά τους μήνες που η επιδερμίδα των χειλιών δοκιμάζεται περισσότερο. Μια μικρή ποσότητα πριν από τον ύπνο είναι αρκετή για να μετατρέψει την περιποίηση σε μια εύκολη συνήθεια που δεν απαιτεί επιπλέον χρόνο.

Υπάρχει, βέβαια, και ένας ακόμη λόγος που οι lip masks έχουν γίνει αγαπημένο κομμάτι της βραδινής ρουτίνας. Η περιποίησή τους συνδέεται με εκείνες τις μικρές στιγμές self-care που κάνουν το τέλος της ημέρας λίγο πιο ευχάριστο. Το να έχεις τη μάσκα χειλιών δίπλα στο κρεβάτι σου λειτουργεί ως μια απλή υπενθύμιση να μην παραμελείς αυτή την ευαίσθητη περιοχή, ακόμη κι όταν είσαι πολύ κουρασμένη για μια ολοκληρωμένη beauty routine.

lathos_skincare
pexels

Αν, λοιπόν, θέλεις τα χείλη σου να παραμένουν απαλά και περιποιημένα ακόμη και στις πιο κρύες ημέρες, αξίζει να δώσεις στις lip masks μια σταθερή θέση στο κομοδίνο σου. Είτε προτιμάς πλούσιες υφές που θυμίζουν balm είτε πιο δροσερές συνθέσεις, το ζητούμενο είναι να βρεις την περιποίηση που καλύπτει τις δικές σου ανάγκες. Γιατί τον χειμώνα, η φροντίδα των χειλιών δεν είναι απλώς μια extra κίνηση, αλλά ένα μικρό beauty ritual που κάνει τη διαφορά.

7 προϊόντα που έχω ξεχωρίσει:

1. Laneige Lip Sleeping Mask 

lip_sleeping_mask_laneige

2. Gisou Honey Glaze Collagen Therapy

gisou_honey_glazed_lip_mask

3.Kiko Milano Kissable Lip Paradise Replumping Lip Mask

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4. NYX Professional Makeup Smushy Sos Hydrating Lip Mask

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5. Nuxe Very Rose Lip Balm

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6. DR.JART+ VITAL HYDRA SOLUTION Hydrating Lip Mask Bubble Gum

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7. Frudia Blueberry Hydrating Honey Lip Balm

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