Beauty 01.11.2026

Performative beauty: Όταν η περιποίηση γίνεται μέρος της ματαιοδοξίας μας

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Το «performative beauty» αναδεικνύει πώς τα social media μετατρέπουν τη skincare ρουτίνα σε μέσο προβολής
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η περιποίηση ομορφιάς εστιάζει πλέον στη διαδικασία, όχι μόνο στο αποτέλεσμα, και γίνεται ορατή.
  • Το "performative beauty" είναι η περιποίηση που γίνεται μέρος της προβαλλόμενης εικόνας μας.
  • Τα social media δημιουργούν την εντύπωση ότι η περιποίηση απαιτεί χρόνο και προσπάθεια, επηρεάζοντας τις επιλογές μας.
  • Η ουσιαστική αυτοφροντίδα δεν χρειάζεται κοινό και πρέπει να ανταποκρίνεται στις δικές μας ανάγκες.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η ομορφιά δεν αφορά πλέον μόνο το αποτέλεσμα, αλλά και ολόκληρη τη διαδικασία που προηγείται. Οι μάσκες προσώπου στο αεροπλάνο, τα eye patches στις καθημερινές μετακινήσεις και οι αναλυτικές skincare ρουτίνες που κατακλύζουν τα social media αποτυπώνουν μια νέα πραγματικότητα, στην οποία η αυτοφροντίδα γίνεται όλο και πιο ορατή. Δεν αρκεί πάντα να αισθανόμαστε ότι φροντίζουμε τον εαυτό μας, καθώς συχνά αποκτά σημασία και ο τρόπος με τον οποίο αυτή η φροντίδα παρουσιάζεται προς τα έξω.

skincare_fwtografia
Pexels

Αυτή η τάση συνδέεται με το φαινόμενο του performative beauty, δηλαδή την περιποίηση που μετατρέπεται σε μέρος της εικόνας που θέλουμε να προβάλλουμε. Φυσικά, αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε beauty συνήθεια που μοιραζόμαστε είναι προσποιητή. Ωστόσο, σε μια εποχή όπου η καθημερινότητα καταγράφεται και δημοσιεύεται διαρκώς, αξίζει να αναρωτηθούμε αν οι επιλογές μας πηγάζουν από πραγματικές ανάγκες ή από την επιθυμία να δείχνουμε ότι ακολουθούμε έναν συγκεκριμένο τρόπο ζωής.

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Όταν το skincare γίνεται μέρος της ταυτότητάς μας

Οι skincare ρουτίνες έχουν αποκτήσει σημαντική θέση στην ψηφιακή κουλτούρα, με την περιποίηση να συνδέεται συχνά με την οργάνωση, την πειθαρχία και την ευεξία. Τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε, ο χρόνος που αφιερώνουμε στον εαυτό μας και οι μικρές καθημερινές μας συνήθειες μπορούν να λειτουργήσουν ως στοιχεία της προσωπικής μας ταυτότητας. Έτσι, μια απλή μάσκα προσώπου δεν αποτελεί μόνο ένα βήμα περιποίησης, αλλά μπορεί να γίνει και μέρος μιας εικόνας που θέλουμε να επικοινωνήσουμε.

skincare_matia
freepik

Η χρήση προϊόντων ομορφιάς σε δημόσιους χώρους δεν είναι απαραίτητα προβληματική. Μπορεί να αποτελεί μια πρακτική λύση για όσους έχουν περιορισμένο χρόνο ή απλώς μια συνήθεια που τους ευχαριστεί. Η διαφορά βρίσκεται στο κίνητρο: όταν η διαδικασία αποκτά μεγαλύτερη σημασία επειδή τη βλέπουν οι άλλοι, η αυτοφροντίδα κινδυνεύει να μετατραπεί σε μια ακόμη υποχρέωση που σχετίζεται με την εικόνα μας.

Η επιρροή των social media

Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης έχουν συμβάλει στη δημιουργία μιας συγκεκριμένης αισθητικής γύρω από την ευεξία. Πολύπλοκες ρουτίνες, προσεγμένοι χώροι και αμέτρητα προϊόντα παρουσιάζονται συχνά ως μέρος μιας ιδανικής καθημερινότητας, δημιουργώντας την εντύπωση ότι η σωστή περιποίηση απαιτεί χρόνο και συνεχή προσπάθεια. Στην πραγματικότητα, όμως, μια αποτελεσματική skincare ρουτίνα δεν χρειάζεται να είναι εντυπωσιακή ή να περιλαμβάνει πολλά βήματα. Αυτό που έχει σημασία είναι να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της επιδερμίδας και να εντάσσεται με φυσικό τρόπο στη ζωή μας.

Φυσικό ελαιόλαδο σε μπουκάλι για περιποίηση δέρματος και ομορφιά.
pexels

Τελικά, για ποιον φροντίζουμε τον εαυτό μας;

Δεν υπάρχει τίποτα κακό στο να μοιραζόμαστε τις beauty συνήθειές μας ή να εμπνεόμαστε από όσα βλέπουμε online. Αξίζει, ωστόσο, να αναρωτηθούμε αν θα επιλέγαμε τις ίδιες πρακτικές ακόμη κι αν δεν μπορούσαμε να τις φωτογραφίσουμε ή να τις δημοσιεύσουμε. Αν μια ρουτίνα μάς προσφέρει ευχαρίστηση και μας κάνει να αισθανόμαστε καλά, έχει ήδη εκπληρώσει τον σκοπό της, ανεξάρτητα από το αν γίνεται ορατή στους άλλους.

skincare (18)
www.pexels.com

Η πραγματική αυτοφροντίδα δεν χρειάζεται κοινό, ούτε ακολουθεί συγκεκριμένους κανόνες για να θεωρηθεί ουσιαστική. Μπορεί να είναι μια απλή καθημερινή συνήθεια, λίγα λεπτά χαλάρωσης ή ακόμη και η απόφαση να αφήσουμε στην άκρη όσα δεν χρειαζόμαστε. Γιατί η ομορφιά έχει μεγαλύτερη αξία όταν μας εκφράζει πραγματικά και όχι όταν γίνεται ακόμη ένας τρόπος να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των άλλων.

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