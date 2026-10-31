Life 31.10.2026

Το πιο εύκολο dinner γίνεται σε ένα τηγάνι: Ζουμερά burritos κοτόπουλου που θα λατρέψεις

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Μετατρέποντας απλά υλικά της κουζίνας σου σε ένα τραγανό, τυρένιο γεύμα, καταφέρνεις να απολαύσεις την αυθεντική μεξικάνικη εμπειρία
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Τα ζουμερά burritos κοτόπουλου γίνονται εύκολα σε ένα μόνο τηγάνι.
  • Η συνταγή είναι γρήγορη, οικονομική και χρησιμοποιεί απλά υλικά.
  • Το κοτόπουλο σοτάρεται και κόβεται, ενώ τα λαχανικά σοτάρονται στο ίδιο τηγάνι.
  • Οι τορτίγιες γεμίζονται, τυλίγονται και ψήνονται στο τηγάνι για τραγανή υφή.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Κάθε φορά που η λιγούρα για ένα πλούσιο, λαχταριστό και απόλυτα comfort γεύμα κάνει την εμφανισή της, η σκέψη σου πηγαίνει αμέσως στις αγαπημένες μεξικάνικες γεύσεις που συνδυάζουν τραγανές υφές, ζουμερά κρέατα και λιωμένα τυριά. Αν και οι περισσότερες από εμάς θεωρούμε ότι η δημιουργία αυθεντικών burritos στο σπίτι απαιτεί ώρες προετοιμασίας, εξειδικευμένες τεχνικές και μια κουζίνα γεμάτη λερωμένα σκεύη, η πραγματικότητα είναι πολύ πιο απλή και απολαυστική. Δεν χρειάζεται να περιμένεις το διανομέα ούτε να ξοδεύεις μια περιουσία για να απολαύσεις ένα πιάτο που θυμίζει το αγαπημένο σου ethnic εστιατόριο.

Unsplash
Unsplash

Η σύγχρονη σπιτική μαγειρική προστάζει ευκολία, ταχύτητα και έξυπνα τρικ που σου επιτρέπουν να μεγαλουργείς στην κουζίνα χωρίς περιττό κόπο. Το απόλυτο μυστικό για τα πιο πετυχημένα burritos κρύβεται στη χρήση ενός και μόνο αντικολλητικού τηγανιού, το οποίο αναλαμβάνει να σοτάρει τα λαχανικά, να ροδίσει το κοτόπουλο διατηρώντας όλους τους χυμούς του και, τέλος, να χαρίσει στην τορτίγια αυτή την ακαταμάχητη, τραγανή κρούστα που λατρεύουμε. Πρόκειται για μια γρήγορη, οικονομική και πεντανόστιμη πρόταση που μετατρέπει τα απλά υλικά του ψυγείου σου στο απόλυτο γευστικό highlight της ημέρας.

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Αν θέλεις να εντυπωσιάσεις την οικογένεια ή την παρέα σου με ένα πιάτο που συνδυάζει την πλούσια γεύση με την απόλυτη πρακτικότητα, αυτή η συνταγή θα γίνει η νέα σου αγαπημένη συνήθεια. Ετοιμάσου να κρατήσεις σημειώσεις για τα υλικά και τα βήματα της εκτέλεσης που θα σου εξασφαλίσουν τα πιο ζουμερά burritos που έχεις δοκιμάσει ποτέ.

Unsplash
Unsplash

Υλικά

  • 1 φιλέτο στήθος κοτόπουλου
  • Λίγο ελαιόλαδο
  • Αλάτι
  • Πιπέρι
  • 4 μεγάλες τορτίγιες
  • 1/2 κόκκινη πιπεριά
  • 1/2 πράσινη πιπεριά
  • 1/2 κίτρινη πιπεριά
  • 1/2 κρεμμύδι
  • 1 σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένη
  • 1/2 φλιτζάνι καλαμπόκι
  • 150 γραμμάρια τυρί τσένταρ τριμμένο
  • Λίγη μοτσαρέλα τριμμένη
  • 1 κουταλάκι του γλυκού πάπρικα γλυκιά
  • 2 πρέζες ρίγανη
  • 2 πρέζες κύμινο
  • Λίγο μαϊντανό ψιλοκομμένο
  • Βρασμένο ρύζι (προαιρετικά)
  • Βρασμένα φασόλια (προαιρετικά)
Unsplash
Unsplash

Εκτέλεση

1. Προετοιμασία και ψήσιμο του κοτόπουλου

Κόβεις το φιλέτο κοτόπουλου οριζόντια σε δύο λεπτές φέτες. Ρίχνεις λίγο ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι και αλείφεις καλά το κρέας από όλες τις πλευρές. Ζεσταίνεις καλά ένα τηγάνι και ροδίζεις τα φιλέτα για περίπου 2 λεπτά από κάθε πλευρά, μέχρι να σχηματίσουν ωραία κρούστα. Τα αποσύρεις από το τηγάνι, τα σκεπάζεις και τα αφήνεις να ξεκουραστούν για 5 λεπτά. Στη συνέχεια τα κόβεις σε μικρά κομμάτια, κρατώντας όλα τα υγρά που θα βγάλει το κοτόπουλο.

Unsplash
Unsplash

2. Σοτάρισμα των λαχανικών και της γέμισης

Κόβεις το κρεμμύδι και τις πιπεριές σε λεπτές φέτες και ψιλοκόβεις το σκόρδο. Στο ίδιο τηγάνι σοτάρεις το κρεμμύδι για 2 λεπτά. Προσθέτεις τις πιπεριές και το σκόρδο και συνεχίζεις το σοτάρισμα για ακόμη 2 λεπτά. Ρίχνεις τη ρίγανη, την πάπρικα, το ψιλοκομμένο κοτόπουλο μαζί με τα ζουμάκια του και το καλαμπόκι. Σοτάρεις για 1 λεπτό ακόμη, αποσύρεις από τη φωτιά και πασπαλίζεις με λίγο ψιλοκομμένο μαϊντανό.

Unsplash
Unsplash

3. Στήσιμο και τραγανό ψήσιμο στο τηγάνι

Γεμίζεις κάθε τορτίγια κατά μήκος με τη γέμιση κοτόπουλου και λαχανικών. Πασπαλίζεις με τριμμένο τυρί και, αν θέλεις, προσθέτεις λίγο βρασμένο ρύζι και φασόλια. Τυλίγεις τις τορτίγιες σφραγίζοντας πρώτα τα πλαϊνά και έπειτα ρολάροντας σφιχτά, ώστε να σχηματίσεις τα burritos. Ζεσταίνεις ξανά το αντικολλητικό τηγάνι, λαδώνεις ελαφρά την επιφάνειά του και ψήνεις τα burritos για περίπου 1½ λεπτό από κάθε πλευρά, μέχρι να ροδίσουν και να γίνουν τραγανά εξωτερικά. Σερβίρεις με guacamole και δροσερή σάλτσα pico de gallo.

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burritos food συνταγή
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