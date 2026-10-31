Life 31.10.2026

Η απρόσμενη συνήθεια ευεξίας που ξεκινά με μια κούπα ζεστό νερό

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Από την παραδοσιακή κινεζική ιατρική μέχρι τη σύγχρονη wellness ρουτίνα, τι ισχύει για τα οφέλη του ζεστού νερού
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η κατανάλωση ζεστού νερού συνδέεται με την ενυδάτωση, την πέψη και τη χαλάρωση, χωρίς να αποτελεί θεραπεία.
  • Μπορεί να βοηθήσει στην προσωρινή ανακούφιση από τη δυσκοιλιότητα και τη ρινική συμφόρηση μέσω του ατμού.
  • Η προετοιμασία του μπορεί να λειτουργήσει ως χαλαρωτική παύση, αλλά δεν μειώνει αποδεδειγμένα το άγχος.
  • Τα οφέλη σχετίζονται κυρίως με την επαρκή πρόσληψη υγρών, όχι απαραίτητα με τη θερμοκρασία του νερού.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ένα ποτήρι ζεστό νερό δεν είναι ίσως το πρώτο πράγμα που θα σκεφτείς όταν θέλεις να ενυδατωθείς. Κι όμως, αυτή η απλή συνήθεια έχει αποκτήσει τη δική της θέση στις wellness ρουτίνες, πέρα από το κλασικό ζεστό νερό με λεμόνι που πολλοί προτιμούν το πρωί. Η ιδέα είναι απλή, αφού δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο ρόφημα ή περίπλοκη προετοιμασία για να κάνεις ένα μικρό διάλειμμα μέσα στην ημέρα.

Pexels
Pexels

Στην παραδοσιακή κινεζική ιατρική, η κατανάλωση ζεστού νερού συνδέεται εδώ και αιώνες με την ισορροπία του οργανισμού και την ευεξία. Σήμερα, η συνήθεια αυτή συζητιέται κυρίως σε σχέση με την ενυδάτωση, την πέψη και τη χαλάρωση. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι το ζεστό νερό αποτελεί από μόνο του μια θεραπεία ή ότι προσφέρει όλα τα οφέλη που του αποδίδονται. Η θερμοκρασία του νερού μπορεί να κάνει την κατανάλωσή του πιο ευχάριστη για ορισμένους ανθρώπους, αλλά η επαρκής ενυδάτωση παραμένει το βασικό ζητούμενο.

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Τα πιθανά οφέλη του ζεστού νερού

Μπορεί να βοηθήσει στην ενυδάτωση

Το σημαντικότερο είναι να καταναλώνεις αρκετά υγρά μέσα στην ημέρα. Αν σου αρέσει το ζεστό νερό, μπορεί να σε βοηθήσει να διατηρήσεις αυτή τη συνήθεια, ειδικά τους πιο κρύους μήνες, όταν ένα παγωμένο ποτήρι νερό δεν φαίνεται τόσο δελεαστικό.

Pexels
Pexels

Μπορεί να ανακουφίσει προσωρινά τη δυσκοιλιότητα

Η επαρκής πρόσληψη υγρών συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του εντέρου. Ένα ζεστό ρόφημα μπορεί επίσης να ενθαρρύνει την κινητικότητα του πεπτικού συστήματος σε ορισμένους ανθρώπους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η θερμοκρασία του νερού έχει αποδεδειγμένα ανώτερη δράση από το νερό σε θερμοκρασία δωματίου.

Συμβάλλει στην ανακούφιση από τη ρινική συμφόρηση

Ο ατμός από ένα ζεστό ρόφημα μπορεί να προσφέρει προσωρινή ανακούφιση όταν έχεις βουλωμένη μύτη, ενώ τα υγρά βοηθούν να παραμένεις ενυδατωμένη όταν δεν αισθάνεσαι καλά. Πρόσεξε μόνο τη θερμοκρασία, ώστε να αποφύγεις εγκαύματα.

Γυναίκα που πίνει νερό από πλαστικό μπουκάλι μέσα σε αυτοκίνητο
pexels

Μπορεί να γίνει μέρος μιας χαλαρωτικής ρουτίνας

Η προετοιμασία ενός ζεστού ποτηριού νερού μπορεί να λειτουργήσει ως μικρή παύση ανάμεσα στις υποχρεώσεις σου. Η ίδια η διαδικασία, όταν συνδυάζεται με λίγα λεπτά ηρεμίας, μπορεί να σε βοηθήσει να αποφορτιστείς από την ένταση της ημέρας. Δεν υπάρχουν, ωστόσο, επαρκή στοιχεία ότι το ζεστό νερό από μόνο του μειώνει το άγχος ή ρυθμίζει το νευρικό σύστημα.

Μπορεί να είναι πιο ευχάριστο πριν από ένα γεύμα

Για ορισμένους ανθρώπους, ένα ζεστό ποτήρι νερό πριν από το φαγητό είναι ένας εύκολος τρόπος να εντάξουν περισσότερα υγρά στην καθημερινότητά τους. Δεν υπάρχουν αρκετές αποδείξεις ότι επιταχύνει τον μεταβολισμό ή αυξάνει σημαντικά τον κορεσμό σε σύγκριση με το νερό άλλης θερμοκρασίας.

Γυναίκα κρατάει ποτήρι νερό το πρωί, αναδεικνύοντας τα οφέλη της ενυδάτωσης για τον οργανισμό.
Unsplash

Ζεστό νερό αντί για καφέ ή τσάι;

Αν έχεις συνηθίσει να ξεκινάς την ημέρα σου με καφέ ή τσάι, δεν χρειάζεται να τα αντικαταστήσεις για να ενυδατώνεσαι σωστά. Παρότι η καφεΐνη μπορεί να έχει ήπια διουρητική δράση, ο καφές και το τσάι εξακολουθούν να συνεισφέρουν στην πρόσληψη υγρών. Επομένως, δεν ισχύει ότι εμποδίζουν τον οργανισμό να ενυδατωθεί με τον ίδιο τρόπο που θα το έκανε το σκέτο νερό.

Αν θέλεις να δοκιμάσεις τη συγκεκριμένη συνήθεια, μπορείς απλώς να έχεις ένα ποτήρι ζεστό νερό στο γραφείο ή να το επιλέγεις σε ένα διάλειμμα μέσα στην ημέρα. Δεν χρειάζεται να το πιεις νηστική, ούτε να προσθέσεις λεμόνι για να αποκτήσει κάποια επιπλέον ιδιότητα.

Γυάλινο ποτήρι γεμίζει με νερό από μπουκάλι με φέτες λεμονιού, τονίζοντας τα οφέλη του νερού.
Pexels

Χρειάζεται τελικά να πίνεις ζεστό νερό;

Το ζεστό νερό μπορεί να γίνει μια ευχάριστη προσθήκη στην καθημερινότητά σου, αλλά δεν είναι απαραίτητο να το προτιμάς αντί για το κρύο ή το νερό σε θερμοκρασία δωματίου. Τα περισσότερα οφέλη που συνδέονται με αυτή τη συνήθεια σχετίζονται με την επαρκή πρόσληψη υγρών και όχι απαραίτητα με τη θερμοκρασία τους.

Το μόνο που χρειάζεται να προσέξεις είναι να μην είναι καυτό, καθώς τα ροφήματα σε πολύ υψηλή θερμοκρασία μπορούν να προκαλέσουν εγκαύματα. Τελικά, η καλύτερη επιλογή είναι εκείνη που σε βοηθά να πίνεις αρκετό νερό με συνέπεια, χωρίς να μετατρέπεις μια απλή καθημερινή συνήθεια σε ακόμη έναν κανόνα ευεξίας.

Κεντρική Εικόνα: Pexels 

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