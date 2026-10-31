5 τάσεις διακόσμησης που όλοι θέλουν, αλλά κάνουν το καθάρισμα «εφιάλτη»

Από το bouclé και το γυαλί μέχρι το μάρμαρο, αυτές είναι 6 stylish τάσεις διακόσμησης που θέλουν περισσότερη φροντίδα

Με μια ματιά Τα υλικά bouclé και βελούδο είναι δημοφιλή, αλλά απαιτούν συχνή συντήρηση και καθαρισμό.

Τα γυάλινα coffee tables είναι κομψά, αλλά οι δαχτυλιές και οι λεκέδες είναι άμεσα ορατοί.

Η ταπετσαρία από το πάτωμα μέχρι το ταβάνι μπορεί να φθαρεί εύκολα σε σημεία με έντονη κυκλοφορία.

Τα ανοιχτά ντουλάπια στην κουζίνα εκθέτουν τα αντικείμενα σε σκόνη και υγρασία, απαιτώντας συνεχή τάξη. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Όταν σχεδιάζουμε έναν χώρο, είναι εύκολο να εστιάσουμε στην αισθητική και να ξεχάσουμε κάτι εξίσου σημαντικό: το πώς θα λειτουργεί το σπίτι στην πραγματική ζωή. Μια επιλογή μπορεί να δείχνει εντυπωσιακή στις φωτογραφίες και να χαρίζει αμέσως χαρακτήρα σε ένα δωμάτιο, όμως στην καθημερινότητα να μετατρέπεται σε έναν ακόμη «πονοκέφαλο» στη λίστα των δουλειών του σπιτιού. Από υφάσματα που συγκρατούν κάθε ίχνος σκόνης μέχρι επιφάνειες που αποκαλύπτουν αμέσως δαχτυλιές και λεκέδες, ορισμένες δημοφιλείς τάσεις χρειάζονται περισσότερη φροντίδα απ’ όση ίσως περιμέναμε.

Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να τις αποκλείσουμε εντελώς από το interior design. Το ζητούμενο είναι να γνωρίζουμε τι απαιτούν και, κυρίως, πού αξίζει να τις χρησιμοποιήσουμε. Με μικρές προσαρμογές μπορούμε να κρατήσουμε το ύφος που αγαπάμε, χωρίς να κάνουμε την καθημερινότητα πιο δύσκολη.

Διάβασε επίσης: 5 τρόποι να κάνεις πιο stylish το σπίτι σου χρησιμοποιώντας μόνο ένα πουφ

1. Bouclé και βελούδο

Τα 2 αυτά υλικά έχουν συνδεθεί όσο λίγα με τη σύγχρονη, cozy αισθητική. Το bouclé χαρίζει μια πλούσια, ανάγλυφη υφή στους καναπέδες και τις πολυθρόνες, ενώ το βελούδο προσθέτει αμέσως μια πιο sophisticated και luxurious αίσθηση. Το πρόβλημα είναι ότι η εντυπωσιακή τους εμφάνιση συνοδεύεται από αυξημένες απαιτήσεις στη συντήρηση.

Η χαρακτηριστική, «κόμπους» υφή του bouclé μπορεί να συγκρατεί σκόνη, τρίχες κατοικίδιων και άλλους μικρούς ρύπους, ενώ ένας λεκές δεν καθαρίζεται πάντα εύκολα χωρίς να αφήσει σημάδι. Το βελούδο, από την άλλη, μπορεί να αποκαλύψει νερά, πατημασιές και σημάδια από την καθημερινή χρήση, ενώ η παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο ενδέχεται να επηρεάσει το χρώμα του. Αν δεν θέλουμε να εγκαταλείψουμε το look, μια καλή λύση είναι τα performance fabrics που μιμούνται την αισθητική τους αλλά είναι σχεδιασμένα για πιο απαιτητική χρήση.

2. Γυάλινα coffee tables

Ένα γυάλινο τραπεζάκι μπορεί να κάνει έναν μικρό χώρο να δείχνει πιο ανάλαφρος και φωτεινός, αφού δεν δημιουργεί την ίδια οπτική «μάζα» με ένα ξύλινο ή πέτρινο έπιπλο. Υπάρχει όμως ένα μικρό πρόβλημα: το γυαλί δεν συγχωρεί σχεδόν τίποτα.

Δαχτυλιές, ψίχουλα, σκόνη, λεκέδες από ποτήρια και κάθε μικρή ατέλεια γίνονται αμέσως ορατά. Αν το coffee table βρίσκεται στο κέντρο ενός πολυάσχολου σαλονιού, είναι πολύ πιθανό να χρειάζεται καθάρισμα ξανά και ξανά μέσα στην ημέρα. Για μια εξίσου elegant αλλά πιο πρακτική λύση, το ξύλο, η φυσική πέτρα ή ακόμη και ένα upholstered ottoman προσφέρουν ζεστασιά και υφή, ενώ συνήθως διαχειρίζονται καλύτερα τα σημάδια της καθημερινής ζωής.

3. Ταπετσαρία από το πάτωμα μέχρι το ταβάνι

Η ταπετσαρία μπορεί να μεταμορφώσει ένα δωμάτιο χωρίς την ανάγκη για μεγάλες επεμβάσεις. Ένα εντυπωσιακό μοτίβο σε ολόκληρο τον τοίχο δημιουργεί αμέσως ατμόσφαιρα και μπορεί να γίνει το βασικό statement ενός χώρου. Σε σημεία όμως με έντονη κυκλοφορία, η επιλογή αυτή χρειάζεται προσοχή.

Ένα χτύπημα από μια καρέκλα, μια μετακίνηση επίπλου ή ακόμη και ένα απρόσεκτο πέρασμα μπορεί να προκαλέσει φθορά, η οποία στη συνέχεια δεν είναι πάντα εύκολο να αποκατασταθεί διακριτικά. Σε έναν διάδρομο, μια τραπεζαρία ή άλλο πολυσύχναστο σημείο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πιο ανθεκτικές εκδοχές, όπως vinyl wallpaper, ή να περιορίσουμε την έκταση σε χαμηλότερο τμήμα του τοίχου. Έτσι διατηρούμε το αποτέλεσμα χωρίς να θυσιάζουμε την πρακτικότητα.

4. Ανοιχτά ντουλάπια στην κουζίνα

Τα ανοιχτά ράφια είναι από τις αγαπημένες τάσεις του σύγχρονου interior design, κυρίως επειδή κάνουν την κουζίνα να δείχνει πιο airy και ανεπίσημη. Παράλληλα, επιτρέπουν να παρουσιάσουμε όμορφα πιάτα, ποτήρια και αντικείμενα σαν μέρος της διακόσμησης.

Στην πράξη, όμως, όλα όσα βρίσκονται πάνω τους είναι εκτεθειμένα. Σκόνη, υγρασία και λιπαρότητα από το μαγείρεμα μπορούν να συσσωρευτούν πολύ πιο εύκολα, ενώ υπάρχει και το ζήτημα της τάξης: στα ανοιχτά ράφια δεν υπάρχει η δυνατότητα να κρύψουμε γρήγορα ό,τι δεν θέλουμε να φαίνεται. Αν μας αρέσει η συγκεκριμένη αισθητική, τα ντουλάπια με γυάλινες πόρτες αποτελούν μια πιο πρακτική εναλλακτική, αφού προσφέρουν την ίδια αίσθηση display χωρίς να αφήνουν τα αντικείμενα εντελώς εκτεθειμένα.

5. Γυαλισμένο μάρμαρο

Λίγα υλικά έχουν την elegant και διαχρονική γοητεία του μαρμάρου. Όταν μάλιστα χρησιμοποιείται σε γυαλιστερό φινίρισμα, μπορεί να δημιουργήσει ένα πραγματικά εντυπωσιακό αποτέλεσμα σε πάγκους, δάπεδα και μπάνια. Η ομορφιά του, όμως, απαιτεί και την ανάλογη φροντίδα.

Το γυαλισμένο μάρμαρο είναι ευαίσθητο σε γρατζουνιές και λεκέδες, ενώ χρειάζεται τακτική προστασία και σωστό καθαρισμό. Σε χώρους με μεγάλη χρήση, όπως η κουζίνα, η συντήρηση μπορεί να γίνει σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητας. Για όσους αγαπούν τη φυσική του αισθητική αλλά θέλουν ένα πιο relaxed αποτέλεσμα, ένα honed ή tumbled φινίρισμα μπορεί να είναι καλύτερη επιλογή. Οι μικρές ατέλειες ενσωματώνονται πιο φυσικά στην επιφάνεια και αποκτούν με τον χρόνο έναν όμορφο, lived-in χαρακτήρα.

Η αισθητική δεν χρειάζεται να θυσιάζει την πρακτικότητα

Το interior design δεν χρειάζεται να είναι μια επιλογή ανάμεσα στο όμορφο και το λειτουργικό. Το σημαντικό είναι να γνωρίζουμε τις ανάγκες κάθε υλικού και να τοποθετούμε τις πιο απαιτητικές τάσεις στα σωστά σημεία. Ένα βελούδινο κάθισμα μπορεί να λειτουργήσει υπέροχα σε ένα δωμάτιο με λιγότερη κίνηση, ενώ το μάρμαρο ή το ματ μαύρο μπορούν να χρησιμοποιηθούν στρατηγικά αντί να κυριαρχούν σε ολόκληρο τον χώρο.

Τελικά, το πιο επιτυχημένο σπίτι δεν είναι εκείνο που μοιάζει τέλειο μόνο στις φωτογραφίες, αλλά εκείνο που μπορεί να υποστηρίξει τον τρόπο ζωής μας. Γιατί η πραγματική πολυτέλεια στο interior design είναι ένας χώρος που δείχνει όμορφος, έχει προσωπικότητα και, πάνω απ’ όλα, μας κάνει τη ζωή λίγο πιο εύκολη.

Κεντρική Εικόνα: Pexels

Διάβασε επίσης: