Πόσες φορές μπορείς να ξαναζεστάνεις το φαγητό σου χωρίς κίνδυνο

Πόσες φορές μπορείς να ξαναζεστάνεις το φαγητό σου και για πόσες ημέρες διατηρείται στο ψυγείο χωρίς να θέτεις σε κίνδυνο την ασφάλειά του;

Με μια ματιά Γενική σύσταση είναι να ζεσταίνεις το μαγειρεμένο φαγητό μία φορά, όχι επαναλαμβανόμενα.

Αποθήκευσε το φαγητό στο ψυγείο εντός δύο ωρών από το μαγείρεμα/σερβίρισμα.

Τα μαγειρεμένα περισσεύματα διατηρούνται στο ψυγείο για 3-4 ημέρες, αν αποθηκευτούν σωστά.

Ζέστανε το φαγητό σε εσωτερική θερμοκρασία περίπου 74°C, όχι μόνο εξωτερικά. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το να κρατάς το φαγητό που περίσσεψε από το μεσημεριανό για το βράδυ ή την επόμενη ημέρα είναι ένας πρακτικός τρόπος να περιορίσεις τη σπατάλη και να έχεις έτοιμο ένα γεύμα χωρίς επιπλέον μαγείρεμα. Ωστόσο, υπάρχει μια λεπτομέρεια που συχνά παραβλέπεται, καθώς το πόσες φορές ζεσταίνεις ένα φαγητό δεν είναι το μόνο που καθορίζει αν παραμένει ασφαλές για κατανάλωση. Ο τρόπος αποθήκευσης, ο χρόνος που μένει εκτός ψυγείου και η θερμοκρασία στην οποία ζεσταίνεται παίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο.

Μια συνηθισμένη παρανόηση είναι ότι το πολύ καλό ζέσταμα αρκεί για να εξαφανίσει κάθε πιθανό κίνδυνο. Στην πραγματικότητα, η θερμότητα μπορεί να καταστρέψει πολλά επιβλαβή βακτήρια, αλλά δεν εξουδετερώνει απαραίτητα τις τοξίνες που ενδέχεται να έχουν ήδη παραχθεί. Επομένως, το ξαναζέσταμα δεν κάνει αυτομάτως ασφαλές ένα φαγητό που έχει συντηρηθεί λανθασμένα ούτε παρατείνει επ’ αόριστον τον χρόνο ζωής του.

Διάβασε επίσης: Το λικέρ μπανάνα που θυμίζει τα κεράσματα της μαμάς και φτιάχνεται στο σπίτι!

Πόσες φορές είναι ασφαλές να ξαναζεστάνεις το φαγητό

Η γενική σύσταση είναι να ζεσταίνεις το μαγειρεμένο φαγητό μία φορά, αντί να επαναλαμβάνεις συνεχώς τον κύκλο ψύξης και θέρμανσης. Κάθε φορά που ένα γεύμα ζεσταίνεται και στη συνέχεια κρυώνει ξανά, αυξάνεται η πιθανότητα να παραμείνει για κάποιο διάστημα σε θερμοκρασίες που ευνοούν την ανάπτυξη μικροοργανισμών, ειδικά αν δεν τηρούνται οι σωστές συνθήκες συντήρησης.

Για να αποφύγεις την επαναλαμβανόμενη θέρμανση ολόκληρου του φαγητού, χώρισε από την αρχή την ποσότητα που σκοπεύεις να καταναλώσεις. Ζέστανε μόνο τη μερίδα που χρειάζεσαι και διατήρησε το υπόλοιπο στο ψυγείο. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζεις τις περιττές μεταβολές της θερμοκρασίας και βοηθάς το φαγητό να διατηρήσει καλύτερα την υφή και τη γεύση του.

Πότε πρέπει να βάλεις το φαγητό στο ψυγείο

Ο χρόνος που περνά ένα μαγειρεμένο γεύμα εκτός ψυγείου είναι καθοριστικός. Σε θερμοκρασίες περίπου από 4 έως 60 βαθμούς Κελσίου, ορισμένα βακτήρια μπορούν να πολλαπλασιαστούν γρήγορα, γι’ αυτό δεν είναι καλή ιδέα να αφήνεις το φαγητό στον πάγκο για ώρες μέχρι να κρυώσει εντελώς.

Η ασφαλέστερη πρακτική είναι να το αποθηκεύεις στο ψυγείο μέσα σε δύο ώρες από το μαγείρεμα ή το σερβίρισμα. Αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος ξεπερνά τους 32 βαθμούς Κελσίου, το περιθώριο περιορίζεται στη 1 ώρα. Για να κρυώσει πιο γρήγορα μια μεγάλη ποσότητα, μπορείς να τη μοιράσεις σε μικρότερα, ρηχά δοχεία. Δεν χρειάζεται να περιμένεις να φτάσει το φαγητό σε θερμοκρασία δωματίου για να το βάλεις στο ψυγείο.

Πόσες ημέρες διατηρείται το μαγειρεμένο φαγητό στο ψυγείο

Τα μαγειρεμένα περισσεύματα που έχουν αποθηκευτεί σωστά πρέπει γενικά να καταναλώνονται μέσα σε 3 έως 4 ημέρες. Αυτό προϋποθέτει ότι το ψυγείο διατηρείται στους 4 βαθμούς Κελσίου ή χαμηλότερα και ότι το φαγητό μπήκε εγκαίρως στη συντήρηση, χωρίς να μείνει για μεγάλο διάστημα εκτός ψυγείου.

Αν γνωρίζεις ότι δεν θα προλάβεις να καταναλώσεις το φαγητό μέσα σε αυτό το χρονικό περιθώριο, η κατάψυξη αποτελεί μια πρακτική λύση. Ιδανικά, βάλε το στην κατάψυξη πριν πλησιάσει στο τέλος του συνιστώμενου χρόνου συντήρησης, ώστε να το διατηρήσεις για μεγαλύτερο διάστημα.

Σε ποια θερμοκρασία πρέπει να ζεσταίνεις το φαγητό

Το φαγητό που ξαναζεσταίνεις πρέπει να φτάνει σε εσωτερική θερμοκρασία περίπου 74 βαθμών Κελσίου. Δεν αρκεί να είναι ζεστό εξωτερικά, καθώς η θερμότητα πρέπει να φτάσει και στο κέντρο του γεύματος. Ένα θερμόμετρο τροφίμων μπορεί να σε βοηθήσει να ελέγξεις τη θερμοκρασία με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Αν χρησιμοποιείς φούρνο μικροκυμάτων, ανακάτεψε το φαγητό στη μέση της διαδικασίας και άφησέ το για λίγο να σταθεί πριν το καταναλώσεις, ώστε να κατανεμηθεί πιο ομοιόμορφα η θερμότητα. Ακόμη κι έτσι, το σωστό ζέσταμα δεν μπορεί να αντισταθμίσει την κακή συντήρηση, γι’ αυτό έχει σημασία να ακολουθείς και τους κανόνες αποθήκευσης.

Γιατί δεν αρκεί να μυρίσεις το φαγητό για να δεις αν είναι ασφαλές

Η μυρωδιά, η όψη και η υφή δεν αποτελούν πάντα αξιόπιστες ενδείξεις για το αν ένα φαγητό είναι κατάλληλο για κατανάλωση. Ορισμένοι παθογόνοι μικροοργανισμοί μπορεί να υπάρχουν χωρίς να προκαλούν εμφανείς αλλαγές στο χρώμα, στη γεύση ή στην οσμή. Επομένως, ακόμη κι αν το φαγητό δείχνει φυσιολογικό, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι απαραίτητα ασφαλές.

Αν δεν θυμάσαι πόσο καιρό βρίσκεται στο ψυγείο ή γνωρίζεις ότι έμεινε για πολλή ώρα εκτός, μην βασιστείς στο ξαναζέσταμα για να το καταναλώσεις με ασφάλεια. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η πιο συνετή επιλογή είναι να μην το φας.

Τι να θυμάσαι πριν ξαναζεστάνεις το φαγητό

Για να αξιοποιείς τα περισσεύματα χωρίς να παραμελείς την ασφάλεια των τροφίμων, βάλε τα εγκαίρως στο ψυγείο, φύλαξέ τα σε κατάλληλα δοχεία και κατανάλωσέ τα μέσα σε 3 έως 4 ημέρες. Ζέστανε μόνο τη μερίδα που θα φας και φρόντισε να φτάσει σε θερμοκρασία περίπου 74 βαθμών Κελσίου σε όλη της την έκταση. Αν δεν πρόκειται να καταναλώσεις εγκαίρως το υπόλοιπο φαγητό, προτίμησε να το καταψύξεις.

Το βασικό δεν είναι μόνο πόσες φορές θα πατήσεις το κουμπί του φούρνου μικροκυμάτων, αλλά πόσο σωστά έχεις χειριστεί το φαγητό από τη στιγμή που μαγειρεύτηκε μέχρι τη στιγμή που θα φτάσει ξανά στο πιάτο σου.

Κεντρική Εικόνα: Pexels

Διάβασε επίσης: