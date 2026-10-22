Life 22.10.2026

Αυτό είναι το πιο λαχταριστό carrot cake που θα θέλεις να φτιάχνεις όλο το φθινόπωρο

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Δες τη συνταγή βήμα βήμα και τα μυστικά για τέλειο αποτέλεσμα και φτιάξε εύκολα αφράτο και ζουμερό carrot cake με καρότο κανέλα και καρύδια
Αργυρώ Καρατζά
Με μια ματιά
  • Το carrot cake είναι ιδανικό για πρωινό ή καφέ, με αφράτη υφή και άρωμα κανέλας.
  • Η συνταγή απαιτεί απλά υλικά όπως καρότα, αυγά, αλεύρι, ζάχαρη, λάδι και κανέλα.
  • Για ζουμερό αποτέλεσμα, χρησιμοποιήστε φρέσκο τριμμένο καρότο και αποφύγετε το υπερβολικό ανακάτεμα.
  • Προαιρετικά, προσθέστε καρύδια ή γλάσο τυριού κρέμας για πιο πλούσια γεύση και εμφάνιση.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν αγαπάς τα σπιτικά γλυκά με πλούσια γεύση και υπέροχο άρωμα, τότε το carrot cake είναι μια συνταγή που αξίζει να δοκιμάσεις. Με αφράτη υφή, αρωματική κανέλα και τη φυσική γλυκύτητα του καρότου, αυτό το κέικ αποτελεί ιδανική επιλογή για το πρωινό, τον απογευματινό καφέ ή τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις κάτι γλυκό.

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Το καλύτερο είναι ότι μπορείς να το ετοιμάσεις εύκολα, χρησιμοποιώντας απλά υλικά που πιθανότατα έχεις ήδη στην κουζίνα σου. Το σπιτικό carrot cake είναι μια γλυκιά απόλαυση που συνδυάζει απλά υλικά και υπέροχα αρώματα. Φτιάξ’ το, σέρβιρέ το μαζί με τον αγαπημένο σου καφέ και απόλαυσε κάθε μπουκιά.

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Τα υλικά που θα χρειαστείς

Για ένα μεσαίο ταψί ή μία στρογγυλή φόρμα κέικ, θα χρειαστείς:

  • 3 μεσαία καρότα, τριμμένα
  • 3 αυγά
  • 180 γρ. ζάχαρη
  • 180 ml ηλιέλαιο
  • 250 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
  • 2 κουταλάκια του γλυκού μπέικιν πάουντερ
  • 1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα
  • 1 βανίλια
  • 1 πρέζα αλάτι
  • 80 γρ. καρύδια ψιλοκομμένα, προαιρετικά

Για μια πιο γιορτινή εμφάνιση, μπορείς να προσθέσεις και ένα ελαφρύ γλάσο με τυρί κρέμα.

Ένα σπιτικό μάφιν με σοκολάτα και φράουλα, ιδανικό για παιδικά σνακ, σερβιρισμένο με ένα φλιτζάνι ρόφημα.
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Πώς να φτιάξεις το carrot cake βήμα βήμα

  1. Ετοίμασε τα υλικά. Προθέρμανε τον φούρνο στους 175°C, στις αντιστάσεις. Καθάρισε τα καρότα και τρίψε τα στον τρίφτη, χρησιμοποιώντας τη λεπτή ή τη μεσαία πλευρά.
  2. Χτύπησε τα αυγά. Σε ένα μεγάλο μπολ, χτύπησε τα αυγά με τη ζάχαρη μέχρι να δημιουργηθεί ένα ομοιογενές μείγμα. Πρόσθεσε το ηλιέλαιο και τη βανίλια και ανακάτεψε καλά.
  3. Πρόσθεσε τα στερεά υλικά. Σε ένα δεύτερο μπολ, ανακάτεψε το αλεύρι, το μπέικιν πάουντερ, την κανέλα και το αλάτι. Ρίξε σταδιακά τα στερεά υλικά στο μείγμα των αυγών και ανακάτεψε απαλά μέχρι να ενωθούν.
  4. Ρίξε το καρότο. Πρόσθεσε τα τριμμένα καρότα και, αν θέλεις, τα ψιλοκομμένα καρύδια. Ανακάτεψε με μια σπάτουλα, χωρίς να δουλέψεις υπερβολικά τη ζύμη.
  5. Ψήσε το κέικ. Μετέφερε το μείγμα σε μια ελαφρώς λαδωμένη και αλευρωμένη φόρμα. Ψήσε για περίπου 40-50 λεπτά, ανάλογα με τον φούρνο σου. Έλεγξε αν έχει ψηθεί σωστά βυθίζοντας μια οδοντογλυφίδα στο κέντρο. Αν βγει καθαρή, το κέικ είναι έτοιμο.

Άφησέ το να κρυώσει πριν το ξεφορμάρεις, ώστε να διατηρήσει το σχήμα και την αφράτη υφή του.

Μια γυναίκα χαμογελά κρατώντας ένα πιάτο με ένα κομμάτι κέικ καρότου και ένα πιρούνι με μια μπουκιά.
Pexels

Το μυστικό για το πιο νόστιμο carrot cake

Για να πετύχεις ένα πραγματικά ζουμερό αποτέλεσμα, μην παραλείψεις το φρέσκο τριμμένο καρότο και απόφυγε το υπερβολικό ανακάτεμα μετά την προσθήκη του αλευριού. Αν θέλεις να απογειώσεις τη γεύση, πρόσθεσε λίγα καρύδια ή μια πρέζα μοσχοκάρυδο. Μπορείς επίσης να ετοιμάσεις ένα απλό γλάσο ανακατεύοντας τυρί κρέμα με λίγη άχνη ζάχαρη και μερικές σταγόνες λεμονιού. Άπλωσέ το πάνω στο κέικ μόνο όταν έχει κρυώσει εντελώς.

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καρότο σπίτι συνταγή
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