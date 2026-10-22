Ο οίκος Schiaparelli βρήκε το αντίδοτο στη μοναξιά και κοστίζει 9.700 ευρώ

Με μια ματιά Ο οίκος Schiaparelli παρουσίασε την τσάντα clutch "Hand in Hand" με γούνινη υφή και χρυσό χέρι.

Το αξεσουάρ συνδυάζει θεατρικότητα και σουρεαλισμό, χαρακτηριστικά της αισθητικής του οίκου.

Η τσάντα διαθέτει χρυσό μεταλλικό χέρι ως λαβή, διακοσμημένο με στρας.

Η γούνινη εκδοχή κοστίζει 9.700 ευρώ, ενώ υπάρχουν και δερμάτινες παραλλαγές σε υψηλότερη τιμή. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν έχεις βαρεθεί τις κλασικές τσάντες που απλώς ολοκληρώνουν ένα outfit, η Schiaparelli έχει μια πρόταση που δύσκολα περνά απαρατήρητη. Ο οίκος μόδας παρουσιάζει το Hand in Hand, ένα clutch με γούνινη υφή και ένα χρυσό χέρι που αγκαλιάζει τα δάχτυλά σου, μετατρέποντας μια συνηθισμένη κίνηση σε fashion statement. Είναι από εκείνα τα αξεσουάρ που δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις, αφού αρκεί μία ματιά για να καταλάβεις ότι δεν σχεδιάστηκαν με σκοπό να περάσουν διακριτικά στο background της εμφάνισής σου.

Το συγκεκριμένο σχέδιο συνδυάζει τη θεατρικότητα με τον σουρεαλισμό, 2 στοιχεία που χαρακτηρίζουν διαχρονικά την αισθητική της Schiaparelli. Το μόνο μικρό detail που αξίζει να γνωρίζεις πριν το προσθέσεις στη λίστα με τα fashion crushes σου είναι ότι η τιμή του αγγίζει τα 9.700 ευρώ. Ναι, πρόκειται για ένα αξεσουάρ που μπορεί να κάνει ακόμη και το πιο απλό μαύρο φόρεμα να δείχνει σαν να βγήκε από editorial μόδας, αλλά απαιτεί και ένα budget που δεν είναι ακριβώς για αυθόρμητες αγορές της Παρασκευής.

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Το Hand in Hand δεν είναι μία ακόμη μικρή τσάντα για να χωρέσεις τα απολύτως απαραίτητα, όπως το κινητό, τα κλειδιά και το αγαπημένο σου lip gloss. Το στοιχείο που το κάνει να ξεχωρίζει είναι το χρυσό μεταλλικό χέρι που λειτουργεί ως λαβή και αγκαλιάζει τα δάχτυλα, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση ότι η τσάντα έχει το δικό της χέρι. Τα νύχια του είναι διακοσμημένα με τρισδιάστατα στρας, προσθέτοντας ακόμη περισσότερη λάμψη σε ένα σχέδιο που έχει ήδη αρκετή προσωπικότητα για να σταθεί μόνο του σε οποιοδήποτε outfit. Γιατί, αν η μόδα μάς έχει μάθει κάτι, είναι ότι μερικές φορές ένα αξεσουάρ δεν χρειάζεται να είναι πρακτικό με τον συμβατικό τρόπο, αρκεί να κάνει τους πάντες να γυρίζουν το κεφάλι τους.

Η κατασκευή του είναι εξίσου ιδιαίτερη, αφού το εξωτερικό συνδυάζει δέρμα προβάτου με γούνινη υφή, ενώ το εσωτερικό είναι επενδυμένο με κόκκινο αρνίσιο δέρμα, δημιουργώντας μια έντονη χρωματική αντίθεση. Με πλάτος 20 εκατοστά, ύψος 12 και βάθος 5 εκατοστά, το clutch παραμένει μικρό σε μέγεθος, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι περνά απαρατήρητο. Αντίθετα, οι sculptural λεπτομέρειες και η απρόσμενη λαβή του το μετατρέπουν σε ένα statement αξεσουάρ που μπορεί να αναβαθμίσει ακόμη και τον πιο minimal συνδυασμό. Το outfit μπορεί να είναι basic, αλλά το χέρι που κρατάς δεν πρόκειται να είναι.

Η Schiaparelli δεν ενδιαφέρεται να περάσει απαρατήρητη

Ο σουρεαλισμός βρίσκεται στον πυρήνα της αισθητικής της Schiaparelli, η οποία έχει συνδέσει το όνομά της με σχέδια που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα όρια της μόδας και συχνά μοιάζουν περισσότερο με έργα τέχνης παρά με κλασικά αξεσουάρ. Ανατομικά στοιχεία, γλυπτικές φόρμες και απρόσμενοι συνδυασμοί υλικών μετατρέπονται σε αντικείμενα που προκαλούν συζήτηση, αμφισβητώντας την ιδέα ότι μια τσάντα πρέπει απλώς να είναι όμορφη και λειτουργική.

Το clutch παρουσιάστηκε αρχικά στην επίδειξη της συλλογής Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026, ενώ η γούνινη εκδοχή του εμφανίστηκε στη συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026-2027 με τίτλο The Sphynx. Η επιλογή της γούνινης υφής σε συνδυασμό με το χρυσό μεταλλικό στοιχείο δημιουργεί μια ενδιαφέρουσα αντίθεση ανάμεσα στην απαλότητα και τη γλυπτική αυστηρότητα, δίνοντας στο αξεσουάρ μια σχεδόν σουρεαλιστική παρουσία. Αν το quiet luxury και τα διακριτικά αξεσουάρ δεν ήταν ποτέ το fashion mood σου, αυτό το σχέδιο είναι μια υπενθύμιση ότι η μόδα μπορεί να έχει χιούμορ, θεατρικότητα και μια δόση υπερβολής χωρίς να απολογείται για τίποτα.

Πόσο κοστίζει και ποιες εκδοχές υπάρχουν

Η γούνινη εκδοχή του Hand in Hand κοστίζει 9.700 ευρώ και, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, πωλείται σε φυσικά καταστήματα του οίκου. Η τιμή του το τοποθετεί ξεκάθαρα στην κατηγορία των πολυτελών fashion αντικειμένων, εκεί όπου ο σχεδιασμός, η χειροτεχνία και η ιδιαίτερη αισθητική έχουν εξίσου σημαντικό ρόλο με την πρακτικότητα. Δεν είναι, άλλωστε, μια τσάντα που αγοράζεις επειδή χρειάζεσαι ακόμη μία θέση για τα απαραίτητά σου, αλλά ένα statement κομμάτι για όσους αντιμετωπίζουν τα αξεσουάρ ως βασικό μέρος της προσωπικής τους έκφρασης.

Για όσους προτιμούν μια διαφορετική εκδοχή του ίδιου σχεδίου, υπάρχει και το μοντέλο από μαύρο δέρμα μόσχου, το οποίο διατηρεί το χαρακτηριστικό χρυσό χέρι με τα στρας και κοστίζει 10.900 ευρώ. Παράλληλα, διατίθεται και μια γκρι-καφέ παραλλαγή με τιμή 9.700 ευρώ, προσφέροντας μια πιο ουδέτερη χρωματική επιλογή χωρίς να χάνεται ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του σχεδίου. Όποια εκδοχή κι αν ξεχωρίσεις, ένα είναι σίγουρο: πρόκειται για μια τσάντα που δεν χρειάζεται να συνοδεύεται από πολλά κοσμήματα ή περίπλοκους συνδυασμούς, αφού έχει ήδη φροντίσει να τραβήξει όλη την προσοχή. Και κάπου εδώ, το κλασικό «τι τσάντα θα πάρω σήμερα;» αποκτά μια εντελώς διαφορετική διάσταση.

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