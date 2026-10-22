Beauty 22.10.2026

«Japanese hair washing»: Το viral hair ritual που μετατρέπει το μπάνιο σου σε πολυτελές head spa

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Από το πρώτο ξέβγαλμα μέχρι το μασάζ στο τριχωτό, η ιαπωνική τεχνική λουσίματος υπόσχεται να μετατρέψει τη ρουτίνα περιποίησης των μαλλιών σου σε μια εμπειρία χαλάρωσης
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το Japanese hair washing είναι μια viral τάση περιποίησης που εστιάζει στον καθαρισμό του τριχωτού και σε πιο αργές κινήσεις.
  • Η τεχνική περιλαμβάνει απαλό ξεμπέρδεμα, καλό βρέξιμο, σωστό λούσιμο και μασάζ στο τριχωτό.
  • Το conditioner εφαρμόζεται στα μήκη και τις άκρες, ενώ το στέγνωμα γίνεται απαλά με πετσέτα ή πιστολάκι.
  • Η τάση ενθαρρύνει την επιβράδυνση και την αφιέρωση χρόνου στον εαυτό, μετατρέποντας το λούσιμο σε τελετουργία χαλάρωσης.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το λούσιμο των μαλλιών είναι μία από εκείνες τις συνήθειες που συνήθως ολοκληρώνεις σχεδόν μηχανικά. Λίγο σαμπουάν, conditioner, ένα γρήγορο ξέβγαλμα και είσαι έτοιμη να συνεχίσεις την ημέρα σου. Τι θα έλεγες, όμως, αν αυτή η καθημερινή διαδικασία μπορούσε να γίνει μια μικρή ιεροτελεστία χαλάρωσης; Το Japanese hair washing είναι η τάση περιποίησης που κερδίζει έδαφος στο TikTok, προτείνοντας μια διαφορετική προσέγγιση στο λούσιμο, με έμφαση στον καθαρισμό του τριχωτού της κεφαλής και στις πιο αργές, προσεκτικές κινήσεις.

beige_blonede_mallia
https://www.instagram.com/tanisrosee/?hl=el

Η συγκεκριμένη τεχνική αντλεί έμπνευση από τη φιλοσοφία του ιαπωνικού hair care και τη δημοτικότητα των head spa, των θεραπειών που συνδυάζουν τον καθαρισμό του τριχωτού με το μασάζ και τη χαλάρωση. Δεν απαιτεί απαραίτητα μια ολόκληρη σειρά νέων προϊόντων ούτε περίπλοκα βήματα. Αυτό που αλλάζει είναι ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζεις το λούσιμο, δίνοντας μεγαλύτερη προσοχή στις ρίζες, στο ξέβγαλμα και στη φροντίδα των μηκών.

Διάβασε επίσης: Η Hailey Bieber έκανε το μαύρο μανικιούρ να δείχνει πιο cool από ποτέ

Πριν ανοίξεις τη βρύση, αφιέρωσε λίγα λεπτά για να ξεμπερδέψεις τα μαλλιά σου. Χρησιμοποίησε μια βούρτσα ή μια χτένα κατάλληλη για τον τύπο τους και δούλεψε απαλά από τις άκρες προς τα πάνω, ώστε να περιορίσεις το τράβηγμα και το σπάσιμο.

Γυναίκα με φυσικό χρώμα μαλλιών και μαύρα ρούχα στέκεται σε πλακόστρωτη πλατεία με κτίρια και στήλη στο φόντο.
https://www.instagram.com/lindasabelstrom/?hl=el

Αν θέλεις να προσθέσεις ένα ακόμη βήμα στη ρουτίνα σου, μπορείς να δοκιμάσεις ένα pre-shampoo oiling, εφαρμόζοντας μικρή ποσότητα λαδιού στα μήκη ή στις άκρες, ανάλογα με τις ανάγκες των μαλλιών σου. Το λάδι καμέλιας, γνωστό στην Ιαπωνία ως tsubaki, αποτελεί χαρακτηριστικό συστατικό της ιαπωνικής περιποίησης μαλλιών. Δεν χρειάζεται, ωστόσο, να εφαρμόζεις λάδι σε κάθε λούσιμο. Αν έχεις λιπαρό τριχωτό ή μαλλιά που βαραίνουν εύκολα, μπορείς να παραλείψεις αυτό το βήμα και να εστιάσεις στον σωστό καθαρισμό.

Το πρώτο ξέβγαλμα είναι πιο σημαντικό απ’ όσο νομίζεις

Ένα από τα βασικά στοιχεία του Japanese hair washing είναι ότι δεν βιάζεσαι να εφαρμόσεις σαμπουάν. Αρχικά, βρέχεις καλά ολόκληρο το κεφάλι με χλιαρό νερό, φροντίζοντας να φτάσει τόσο στις ρίζες όσο και στα μήκη. Δώσε σε αυτό το στάδιο περίπου 1 λεπτό, ώστε το νερό να απομακρύνει μέρος του ιδρώτα, της σκόνης και των υπολειμμάτων από τα προϊόντα styling. Έτσι, προετοιμάζεις τα μαλλιά για το λούσιμο χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιήσεις υπερβολική ποσότητα προϊόντος.

Γυναίκα με μακριά, κυματιστά μαλλιά και αφέλειες, φορώντας μια λεοπάρ λούτρινη ζακέτα, παρουσιάζοντας το mouse haircut.
https://www.instagram.com/beautyspock/

Στη συνέχεια, πέρασε στο σαμπουάν. Ανάλογα με το πόσο λιπαρό είναι το τριχωτό σου και πόσα προϊόντα styling χρησιμοποιείς, μπορεί να αρκεί ένα λούσιμο ή να χρειάζεσαι 2 περάσματα. Στο δεύτερο, εφόσον είναι απαραίτητο, μπορείς να εστιάσεις περισσότερο στον καθαρισμό των ριζών.

Το μασάζ στο τριχωτό είναι το βήμα που κάνει τη διαφορά

Αν υπάρχει ένα στοιχείο που συνδέεται περισσότερο με την εμπειρία του head spa, αυτό είναι το μασάζ. Αντί να τρίβεις βιαστικά τα μαλλιά σου, αφιέρωσε λίγο χρόνο για να κάνεις απαλές κυκλικές κινήσεις στο τριχωτό με τις άκρες των δαχτύλων σου.

Ξεκίνησε από την περιοχή του αυχένα και προχώρησε προς την κορυφή και τα πλαϊνά του κεφαλιού, χωρίς να χρησιμοποιείς τα νύχια ή να ασκείς έντονη πίεση. Στόχος είναι να καθαρίσεις σωστά τις ρίζες και να απολαύσεις την αίσθηση χαλάρωσης, όχι να ερεθίσεις το δέρμα.

balayage_kastana_mallia
https://www.instagram.com/chloelewis91/

Στη ρουτίνα μπορείς να εντάξεις και μια ειδική βούρτσα για το τριχωτό, με μαλακές σιλικονούχες άκρες. Χρησιμοποίησέ την με ήπιες κινήσεις, χωρίς να μπλέκεις ή να τραβάς τα μαλλιά. Το μασάζ μπορεί να κάνει το λούσιμο πιο απολαυστικό, αλλά δεν αποτελεί από μόνο του αποδεδειγμένη θεραπεία για την τριχόπτωση ή εγγύηση για ταχύτερη ανάπτυξη των μαλλιών.

Conditioner στα μήκη και όχι απαραίτητα στις ρίζες

Αφού ολοκληρώσεις το λούσιμο, ξέβγαλε καλά το σαμπουάν και συνέχισε με conditioner ή μάσκα μαλλιών. Σε αυτό το στάδιο, η προσοχή μεταφέρεται από το τριχωτό στα μήκη και στις άκρες, που συχνά χρειάζονται περισσότερη ενυδάτωση και περιποίηση.

Pexels
Pexels

Άπλωσε το προϊόν ομοιόμορφα, ακολουθώντας τις οδηγίες χρήσης του, και άφησέ το να δράσει για τον προβλεπόμενο χρόνο. Αν έχεις λεπτά μαλλιά ή ρίζες που λαδώνουν γρήγορα, απόφυγε την εφαρμογή πολύ κοντά στο τριχωτό, εκτός αν πρόκειται για προϊόν που έχει σχεδιαστεί ειδικά για αυτή την περιοχή.

Το σωστό στέγνωμα ολοκληρώνει την τελετουργία

Η φροντίδα δεν τελειώνει όταν κλείσεις το νερό. Τα βρεγμένα μαλλιά είναι πιο ευάλωτα στη φθορά, γι’ αυτό απόφυγε να τα τρίβεις έντονα με την πετσέτα. Αντί γι’ αυτό, πίεσε απαλά τα μήκη για να απομακρύνεις την περιττή υγρασία, χρησιμοποιώντας μια μαλακή πετσέτα ή μία από μικροΐνες. Αν χρησιμοποιείς πιστολάκι, προτίμησε μέτρια θερμοκρασία και κράτησε τη συσκευή σε κάποια απόσταση από τα μαλλιά. Ένα θερμοπροστατευτικό προϊόν μπορεί επίσης να βοηθήσει στον περιορισμό της φθοράς από τη θερμότητα.

Γυναίκα με γυαλιά και καστανά μαλλιά κάνει selfie στο κινητό της, δείχνοντας το balayage της.
https://www.instagram.com/zara_mcdermott/

Γιατί το Japanese hair washing έγινε viral

Η δημοτικότητα της συγκεκριμένης τάσης συνδέεται με μια ευρύτερη αλλαγή στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε την περιποίηση. Αντί για μια βιαστική διαδικασία ανάμεσα στις υπόλοιπες υποχρεώσεις, το λούσιμο γίνεται μια ευκαιρία να επιβραδύνεις τους ρυθμούς σου και να αφιερώσεις λίγο περισσότερο χρόνο στον εαυτό σου.

Το Japanese hair washing δεν υπόσχεται θεαματικά αποτελέσματα μέσα σε μία νύχτα ούτε απαιτεί να γεμίσεις το μπάνιο σου με νέα προϊόντα. Σε ενθαρρύνει να δώσεις σημασία στον τρόπο που λούζεις τα μαλλιά σου, να καθαρίζεις σωστά το τριχωτό και να αποφεύγεις τις επιθετικές κινήσεις.

Νεαρή γυναίκα με μακριά, σγουρά μαλλιά ποζάρει μπροστά από ροζ φόντο, ιδανική για χειροποίητες μάσκες μαλλιών.
Πηγή: Unsplash

Μερικές φορές, λοιπόν, η ανανέωση της beauty routine σου δεν χρειάζεται να ξεκινήσει από ένα νέο προϊόν. Μπορεί να αρχίσει απλώς με λίγο περισσότερο χρόνο κάτω από το νερό και με μια διαφορετική προσέγγιση σε κάτι που κάνεις ήδη κάθε εβδομάδα.

Κεντρική Εικόνα: Pexels

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

beauty Japanese hair washing μαλλιά
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Το παραμυθένιο χωριό της Αυστρίας που μοιάζει βγαλμένο από καρτ ποστάλ!

Το παραμυθένιο χωριό της Αυστρίας που μοιάζει βγαλμένο από καρτ ποστάλ!

22.10.2026
Επόμενο
Οι υποψήφιοι για το καλύτερο «Rap Album» στα Grammys 2027 – Τα 5 φαβορί και η μεγάλη έκπληξη

Οι υποψήφιοι για το καλύτερο «Rap Album» στα Grammys 2027 – Τα 5 φαβορί και η μεγάλη έκπληξη

22.10.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Ο οίκος Schiaparelli βρήκε το αντίδοτο στη μοναξιά και κοστίζει 9.700 ευρώ
Fashion

Ο οίκος Schiaparelli βρήκε το αντίδοτο στη μοναξιά και κοστίζει 9.700 ευρώ

22.10.2026
10 τροφές με ασβέστιο που πρέπει να γνωρίζεις αν δεν τρως γαλακτοκομικά
Life

10 τροφές με ασβέστιο που πρέπει να γνωρίζεις αν δεν τρως γαλακτοκομικά

22.10.2026
Το παραμυθένιο χωριό της Αυστρίας που μοιάζει βγαλμένο από καρτ ποστάλ!
Life

Το παραμυθένιο χωριό της Αυστρίας που μοιάζει βγαλμένο από καρτ ποστάλ!

22.10.2026
Yoga: 5 απλές ασκήσεις που θα σε βοηθήσουν να χαλαρώσεις και να βελτιώσεις την ευλυγισία σου
Fitness

Yoga: 5 απλές ασκήσεις που θα σε βοηθήσουν να χαλαρώσεις και να βελτιώσεις την ευλυγισία σου

21.10.2026
Το μοναδικό πράγμα που πρέπει να κάνεις αμέσως μόλις καείς για να μη μείνει ουλή
Life

Το μοναδικό πράγμα που πρέπει να κάνεις αμέσως μόλις καείς για να μη μείνει ουλή

21.10.2026
Coffee nap: Πώς ο καφές πριν από έναν σύντομο ύπνο αυξάνει την εγρήγορση
Life

Coffee nap: Πώς ο καφές πριν από έναν σύντομο ύπνο αυξάνει την εγρήγορση

21.10.2026
Πώς να οργανώσεις το συρτάρι του γραφείου σου και να είσαι έτοιμος για κάθε λιγούρα
Life

Πώς να οργανώσεις το συρτάρι του γραφείου σου και να είσαι έτοιμος για κάθε λιγούρα

21.10.2026
Αν πετυχαίνεις συχνά μπροστά σου τον αριθμό 838, δες τι συμβολίζει για το μέλλον σου
Life

Αν πετυχαίνεις συχνά μπροστά σου τον αριθμό 838, δες τι συμβολίζει για το μέλλον σου

21.10.2026
Πώς μπορεί ένα λεμόνι να σε βοηθήσει στη ναυτία
Life

Πώς μπορεί ένα λεμόνι να σε βοηθήσει στη ναυτία

21.10.2026
Viral συνταγές με χουρμάδες: 3 εύκολα γλυκά που φτιάχνεις χωρίς ζάχαρη

Viral συνταγές με χουρμάδες: 3 εύκολα γλυκά που φτιάχνεις χωρίς ζάχαρη

Πώς τα opera pumps πέρασαν από την ανδρική στη γυναικεία μόδα

Πώς τα opera pumps πέρασαν από την ανδρική στη γυναικεία μόδα

Το σκοτεινό «Gucci smokey eye» έχει γίνει η νέα μου εμμονή για τα πιο glam party looks

Το σκοτεινό «Gucci smokey eye» έχει γίνει η νέα μου εμμονή για τα πιο glam party looks

Ποδόσφαιρο, τένις και padel: Πώς 3 δημοφιλή αθλήματα γίνονται πιο βιώσιμα

Ποδόσφαιρο, τένις και padel: Πώς 3 δημοφιλή αθλήματα γίνονται πιο βιώσιμα

Το αιθέριο έλαιο που μπορεί να γίνει ο σύμμαχός σου απέναντι στον πονοκέφαλο

Το αιθέριο έλαιο που μπορεί να γίνει ο σύμμαχός σου απέναντι στον πονοκέφαλο

Αν πεινάς συνέχεια, αυτές είναι οι 7 διατροφικές συνήθειες που αξίζει να αλλάξεις

Αν πεινάς συνέχεια, αυτές είναι οι 7 διατροφικές συνήθειες που αξίζει να αλλάξεις

Ο Τραμπ δικαίωσε τον… Καραμανλή

Ο Τραμπ δικαίωσε τον… Καραμανλή

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Η «προστασία» που οπλίζει τα funds με εκτελεστό τίτλο

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Η «προστασία» που οπλίζει τα funds με εκτελεστό τίτλο

Η ενεργειακή κρίση… έπιασε στον ύπνο την Ευρώπη

Η ενεργειακή κρίση… έπιασε στον ύπνο την Ευρώπη