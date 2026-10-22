Οι υποψήφιοι για το καλύτερο «Rap Album» στα Grammys 2027 – Τα 5 φαβορί και η μεγάλη έκπληξη

Από το «Am I the Drama?» της Cardi B μέχρι το «The Fall-Off» του J. Cole, αυτά είναι τα 5 άλμπουμ που διεκδικούν το Best Rap Album στα Grammys 2027

Με μια ματιά Η Recording Academy δίνει πλέον μεγαλύτερη βαρύτητα στην καλλιτεχνική αξία και πολιτιστική σημασία του hip-hop.

Η Cardi B με το άλμπουμ "Am I the Drama?" θεωρείται ισχυρό φαβορί για το βραβείο Καλύτερου Rap Album.

Ο J. Cole με το "The Fall-Off" προβάλλεται ως ιδανικός νικητής λόγω της καλλιτεχνικής του αξίας και αφήγησης.

Οι Don Toliver, A$AP Rocky, Nas & DJ Premier είναι επίσης υποψήφιοι, αντιπροσωπεύοντας νέες δυναμικές και βετεράνους του είδους. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η πορεία του hip-hopπρος την αναγνώριση από τα βραβεία Grammy έχει διαγράψει μια σημαντική πορεία τις τελευταίες δεκαετίες. Από την περίοδο που η Recording Academy επικρινόταν για την παράβλεψη καταξιωμένων καλλιτεχνών και αναδυόμενων ταλέντων υπέρ της mainstream απήχησης, τα πράγματα έχουν αρχίσει να αλλάζουν. Σήμερα, οι ψηφοφόροι δείχνουν να δίνουν λιγότερη έμφαση αποκλειστικά στις πωλήσεις και την ευρεία εμπορική επιτυχία, εστιάζοντας περισσότερο στην πολιτιστική βαρύτητα και την καλλιτεχνική αξία των έργων. Αυτή η μετατόπιση έχει αναζωπυρώσει τις ελπίδες πολλών καλλιτεχνών που στο παρελθόν μπορεί να μην είχαν την ευκαιρία να διεκδικήσουν ένα βραβείο Grammy.

Η Phylicia Fant, global director for Black Music and Culture στην Amazon Music, τονίζει τη σημασία αυτής της εξέλιξης, δηλώνοντας στο Rolling Stone: «Έχω δει την Recording Academy να κάνει ουσιαστικά βήματα στην επέκταση και τη διαφοροποίηση της σύνθεσης των μελών της. Το Hip-Hop δεν είναι απλώς ένα είδος· είναι μια κινητήριος δύναμη στην εξέλιξη της μουσικής, της μόδας, της τέχνης και της παγκόσμιας κουλτούρας». Αυτή η αντίληψη έχει οδηγήσει σε πιο ακριβείς αναπαραστάσεις της καλύτερης μουσικής που προσφέρει το hip-hop, διευρύνοντας σημαντικά το φάσμα των πιθανών υποψηφίων.

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Καθώς πλησιάζει η ημερομηνία ανακοίνωσης των υποψηφιοτήτων για τα 69α ετήσια βραβεία Grammy, το Rolling Stone παρουσιάζει τις προβλέψεις του για την κατηγορία του Καλύτερου Rap Album. Η λίστα των πιθανών υποψηφίων περιλαμβάνει τόσο βετεράνους του χώρου με προηγούμενες διακρίσεις όσο και καλλιτέχνες που διεκδικούν για πρώτη φορά την κορυφή.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, οι υποψήφιοι για το Καλύτερο Rap Album στα Grammys 2027 είναι:

Cardi B , με το άλμπουμ της «Am I the Drama?»

, με το άλμπουμ της «Am I the Drama?» J. Cole , με το «The Fall-Off»

, με το «The Fall-Off» Nas & DJ Premier , με το «Light-Years»

& , με το «Light-Years» Don Toliver , με το «Octane»

, με το «Octane» A$AP Rocky, με το «Don’t Be Dumb»

Ποιος θα Κερδίσει;

Η κούρσα για το Καλύτερο Rap Album αναμένεται έντονη, με την Cardi B και το «Am I the Drama?» να θεωρούνται ισχυρό φαβορί. Παρόλο που άλμπουμ που κυκλοφορούν πάνω από ένα χρόνο πριν από την περίοδο αξιολόγησης των Grammy μπορεί να χάσουν τη φρεσκάδα τους, η φετινή χρονιά, που έχει στερηθεί ενός άλμπουμ που να κυριαρχεί στα charts ή να σηματοδοτεί μια πολιτιστική στιγμή, ευνοεί την Cardi B. Το «Am I the Drama?», το οποίο έκανε ντεμπούτο στην κορυφή του Billboard 200, τερμάτισε την πολυετή αναμονή για τη συνέχεια του «Invasion of Privacy», άλμπουμ που είχε κερδίσει το Καλύτερο Rap Album το 2019 – και επιβεβαίωσε τη θέση της Cardi B ως μια δύναμη που πρέπει να υπολογίζεται.

Με συνεργασίες όπως με τις Summer Walker, Selena Gomez και Kehlani, η Cardi B στο «Am I the Drama?» έδωσε τον καλύτερό της εαυτό, με το άλμπουμ να αναμένεται να την καθιερώσει ως την πρώτη σόλο γυναίκα ράπερ στην ιστορία του hip-hop που θα κερδίσει δύο Grammy για Καλύτερο Rap Album.

Αν και η Cardi B είναι το φαβορί, η καλλιτεχνική αξία και η αφήγηση του J. Cole στο «The Fall-Off» τον καθιστούν τον ιδανικό νικητή στα μάτια πολλών. Ο J. Cole, γνωστός για την αμεσότητα και την ειλικρίνειά του, παρουσιάζει στο «The Fall-Off», που φημολογείται ότι είναι και το τελευταίο του άλμπουμ, μια βαθιά προσωπική και στοχαστική εικόνα. Το άλμπουμ, που επιστρέφει στις ρίζες του καλλιτέχνη στην Fayetteville της Βόρειας Καρολίνας, αποτυπώνει τον J. Cole σε μια από τις πιο έντονες και αναστοχαστικές του στιγμές, με κομμάτια όπως τα «Safety», «Poor Thang», «Bunce Road Flows» και «Only You» να έχουν αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές. Έχοντας προταθεί τρεις φορές στο παρελθόν για την ίδια κατηγορία, το «The Fall-Off» αποτελεί την ισχυρότερη μουσική και αφηγηματική πρόταση της φετινής χρονιάς.

Οι νέες δυναμικές

Η Recording Academy έχει δείξει μια τάση να ευνοεί συγκεκριμένους καλλιτέχνες, κάτι που παραμένει βασικός δείκτης για τις προβλέψεις. Πέρυσι, νικητής ήταν ο Kendrick Lamar, ένας καλλιτέχνης με πολλαπλές διακρίσεις. Φέτος, η απουσία του Kendrick Lamar και του Drake από την κούρσα (δεδομένου ότι δεν υπέβαλαν τα άλμπουμ τους για εξέταση) ανοίγει τον δρόμο για άλλους.

Καλλιτέχνες όπως ο Don Toliver με το «Octane» και ο A$AP Rocky με το «Don’t Be Dumb» θεωρούνται δυνατοί διεκδικητές. Το «Octane» του Don Toliver, το πρώτο του άλμπουμ που έφτασε στην κορυφή του Billboard 200, έχει εκτοξεύσει τη δημοτικότητά του. Ο συνδυασμός ειδών στο άλμπουμ του αναμένεται να κεντρίσει το ενδιαφέρον των ψηφοφόρων που προτιμούν την avant-garde προσέγγιση. Μια νίκη για τον A$AP Rocky με το «Don’t Be Dumb», το πρώτο του άλμπουμ μετά από σχεδόν μια δεκαετία, θα είχε παρόμοια σημασία, δεδομένου ότι η σύντροφός του, Rihanna, έχει κερδίσει εννέα Grammy.

Οι Nas και DJ Premier με το «Light-Years» αναμένεται να καλύψουν το κενό των παραδοσιακών ράπερ, καθώς οι συνεργασίες μεταξύ θρύλων της μουσικής συχνά προτιμώνται από τους ψηφοφόρους. Η συμμετοχή τους θα μπορούσε να συνεχίσει την τάση των Grammy να τιμούν και βετεράνους του hip-hop.

Η τελική έκβαση παραμένει αβέβαιη, αλλά όποιος και αν κερδίσει, αναμένεται να είναι μια άξια επιλογή.

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