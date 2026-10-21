Μουσική 21.10.2026

Doja Cat: Τα iconic looks της περιοδείας «Tour Ma Vie» γίνονται έκθεση και η είσοδος είναι δωρεάν!

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Από τις 17 έως τις 25 Οκτωβρίου, οι fans της pop star θα μπορούν να δουν από κοντά τα εντυπωσιακά outfits της στο Λος Άντζελες
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Doja Cat παρουσιάζει δωρεάν έκθεση με outfits της περιοδείας «Tour Ma Vie» στο Λος Άντζελες.
  • Η έκθεση φιλοξενείται στο Meta Lab LA από 17 έως 25 Οκτωβρίου, προσφέροντας μια κοντινή ματιά στα σκηνικά της looks.
  • Συνεργασία με Ray-Ban Meta: αγορά γυαλιών προσφέρει θήκη φόρτισης με υπογραφή Doja Cat.
  • Διατίθεται συλλεκτικό αντικείμενο περιορισμένης έκδοσης στις 24-25 Οκτωβρίου, με αγορά και όσο υπάρχουν διαθέσιμα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η μουσική της Doja Cat δεν είναι το μόνο στοιχείο που τραβά την προσοχή σου, αφού οι εμφανίσεις της ξεχωρίζουν εξίσου για τα ιδιαίτερα outfits και τις τολμηρές στιλιστικές επιλογές της. Τώρα, έχεις την ευκαιρία να έρθεις λίγο πιο κοντά σε αυτόν τον ξεχωριστό κόσμο, καθώς η περιοδεία «Tour Ma Vie» μεταφέρεται σε μια δωρεάν έκθεση στο Λος Άντζελες. Από τις 17 έως τις 25 Οκτωβρίου, το Meta Lab LA στο West Hollywood φιλοξενεί outfits από την περιοδεία της pop star, δίνοντάς σου τη δυνατότητα να δεις από κοντά τις δημιουργίες που συμπληρώνουν τη σκηνική της ταυτότητα.

https://www.instagram.com/dojacat/
https://www.instagram.com/dojacat/

Παράλληλα, η συνεργασία με τη Ray-Ban Meta επιφυλάσσει μια ιδιαίτερη έκπληξη για όσους αγοράσουν τα γυαλιά, καθώς θα μπορούν να αποκτήσουν θήκη φόρτισης με χαραγμένη την υπογραφή της Doja Cat, ενώ στις 24 και 25 Οκτωβρίου θα διατίθεται και ένα συλλεκτικό αντικείμενο περιορισμένης έκδοσης, όσο υπάρχουν διαθέσιμα τεμάχια.

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Από τις 17 έως τις 25 Οκτωβρίου, το Meta Lab LA, στο West Hollywood του Λος Άντζελες, γίνεται το σημείο συνάντησης για όσους θέλουν να έρθουν πιο κοντά στον κόσμο της Doja Cat. Η έκθεση δίνει στους επισκέπτες τη δυνατότητα να δουν από κοντά τα outfits της περιοδείας «Tour Ma Vie», μεταφέροντας ένα κομμάτι της σκηνικής αισθητικής της σε έναν διαφορετικό χώρο. Αν έχεις συνηθίσει να βλέπεις τις εμφανίσεις της μέσα από φωτογραφίες, βίντεο και στιγμιότυπα από συναυλίες, η συγκεκριμένη έκθεση προσφέρει μια διαφορετική οπτική στην εικόνα της καλλιτέχνιδας. Τα ρούχα της περιοδείας βρίσκονται στο επίκεντρο, υπενθυμίζοντας πως το styling αποτελεί βασικό μέρος της συνολικής εμπειρίας που δημιουργεί ένας καλλιτέχνης πάνω στη σκηνή. Το γεγονός ότι η είσοδος είναι δωρεάν κάνει την εμπειρία ακόμη πιο προσιτή για τους fans που βρίσκονται στην περιοχή και θέλουν να δουν από κοντά τα looks της Doja Cat, χωρίς να χρειάζεται να αγοράσουν εισιτήριο για κάποια συναυλία.

https://www.instagram.com/dojacat/
https://www.instagram.com/dojacat/

Η εμπειρία στο Meta Lab LA δεν αφορά μόνο τη μόδα, καθώς συνδέεται και με τη συνεργασία της Doja Cat με τη Ray-Ban Meta. Αν αγοράσεις γυαλιά Ray-Ban Meta στο πλαίσιο της συγκεκριμένης ενέργειας, μπορείς να αποκτήσεις τη δυνατότητα να χαράξεις την υπογραφή της Doja Cat στη θήκη φόρτισης των γυαλιών σου. Η λεπτομέρεια αυτή προσθέτει έναν πιο προσωπικό χαρακτήρα στην αγορά, καθώς μετατρέπει ένα καθημερινό αξεσουάρ σε ένα αντικείμενο που συνδέεται με την καλλιτέχνιδα και την περιοδεία της. Για όσους αγαπούν τα συλλεκτικά αντικείμενα και τις ιδιαίτερες συνεργασίες ανάμεσα στη μουσική και την τεχνολογία, πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα προσθήκη στην εμπειρία. Η συγκεκριμένη δυνατότητα αφορά όσους αγοράσουν γυαλιά Ray-Ban Meta, επομένως, αν σκοπεύεις να επισκεφθείς το Meta Lab LA, αξίζει να ενημερωθείς για τους όρους της ενέργειας και τη διαθεσιμότητα της προσωποποιημένης χάραξης.

Για τους fans που αναζητούν κάτι ακόμη πιο ξεχωριστό, υπάρχει και μια επιπλέον έκπληξη. Ένα συλλεκτικό αντικείμενο περιορισμένης έκδοσης θα διατίθεται με αγορά από τις 24 έως τις 25 Οκτωβρίου, όσο διαρκούν τα διαθέσιμα αποθέματα. Η χρονική διάρκεια της συγκεκριμένης προσφοράς είναι μικρότερη από εκείνη της έκθεσης, η οποία ξεκινά στις 17 Οκτωβρίου. Αυτό σημαίνει πως, αν σε ενδιαφέρει κυρίως το συλλεκτικό αντικείμενο, θα χρειαστεί να προγραμματίσεις την επίσκεψή σου για τις δύο τελευταίες ημέρες της ενέργειας. Προς το παρόν, δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για τη μορφή του αντικειμένου, επομένως δεν είναι γνωστό τι ακριβώς θα περιλαμβάνει. Αυτό που έχει ανακοινωθεί είναι πως η διάθεσή του θα εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα και θα συνδέεται με αγορά.

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Doja Cat Έκθεση
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