7 σημάδια ότι απομακρύνεσαι από το ταίρι σου χωρίς να το καταλαβαίνεις

Με μια ματιά Η έλλειψη κοινής, ουσιαστικής επικοινωνίας και η προτίμηση αποφυγής δύσκολων συζητήσεων είναι σημάδια απομάκρυνσης.

Η μείωση της τρυφερότητας και η αίσθηση μοναξιάς, ακόμη και όταν είστε μαζί, υποδηλώνουν συναισθηματική απόσταση.

Η απουσία κοινών σχεδίων και η μη εμβάθυνση στις συζητήσεις, πέρα από τα πρακτικά, δείχνουν απομάκρυνση.

Η μη κοινοποίηση λεπτομερειών της καθημερινότητας και η έλλειψη ουσιαστικής σύνδεσης κατά τον κοινό χρόνο είναι ενδείξεις. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Έχεις νιώσει ποτέ ότι κάτι έχει αλλάξει στη σχέση σου, χωρίς να μπορείς να εξηγήσεις ακριβώς τι; Δεν έχει προηγηθεί κάποιος μεγάλος καβγάς, δεν έχετε πει ότι θέλετε να χωρίσετε, αλλά η ατμόσφαιρα μεταξύ σας δεν είναι όπως παλιά. Οι συζητήσεις έχουν λιγοστέψει, ο ενθουσιασμός έχει μειωθεί και κάποιες στιγμές αναρωτιέσαι αν είστε πραγματικά τόσο κοντά όσο νομίζεις.

Η αλήθεια είναι ότι η συναισθηματική απόσταση δεν εμφανίζεται πάντα ξαφνικά. Μερικές φορές δημιουργείται μέσα από μικρές, καθημερινές αλλαγές που περνούν απαρατήρητες. Αν αναρωτιέσαι τι συμβαίνει στη δική σου σχέση, αυτά είναι 7 σημάδια που αξίζει να προσέξεις.

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1. Δεν μοιράζεσαι πλέον τα πάντα

Θυμάσαι τότε που ήθελες να πεις στο ταίρι σου κάθε μικρή λεπτομέρεια της ημέρας σου; Τώρα μπορεί να συμβαίνει κάτι ενδιαφέρον ή να σε απασχολεί ένα πρόβλημα και να μην αισθάνεσαι την ίδια ανάγκη να το μοιραστείς. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι τα συναισθήματά σου έχουν αλλάξει, αλλά ίσως αξίζει να αναρωτηθείς αν εξακολουθείς να νιώθεις ότι σε ακούει πραγματικά.

2. Οι συζητήσεις σας έχουν γίνει προβλέψιμες

Τα μηνύματα περιορίζονται σε ένα «τι κάνεις;», ένα «έφαγες;» και ένα «καληνύχτα». Φυσικά, η καθημερινότητα φέρνει ρουτίνα σε κάθε σχέση. Αν, όμως, οι συζητήσεις σας δεν ξεφεύγουν ποτέ από τα πρακτικά και δεν υπάρχει χώρος για όνειρα, σκέψεις και συναισθήματα, ίσως χρειάζεστε λίγο περισσότερο ουσιαστικό χρόνο μαζί.

3. Προτιμάς να αποφύγεις μια δύσκολη συζήτηση

Όταν κάτι σε ενοχλεί, το κρατάς μέσα σου για να μην ξεκινήσει άλλος ένας καβγάς. Μπορεί να σκέφτεσαι ότι δεν αξίζει τον κόπο ή ότι το ταίρι σου δεν θα καταλάβει ούτως ή άλλως. Ωστόσο, όταν αποφεύγεις συστηματικά να εκφράζεις όσα αισθάνεσαι, τα προβλήματα δεν εξαφανίζονται απαραίτητα. Μπορεί απλώς να μένουν άλυτα.

4. Περνάτε χρόνο μαζί, αλλά δεν συνδέεστε πραγματικά

Είστε στον ίδιο καναπέ, βλέπετε μια σειρά και χαζεύετε τα κινητά σας. Δεν υπάρχει κάτι κακό σε αυτό, μέχρι τη στιγμή που σχεδόν κάθε κοινή σας στιγμή μοιάζει έτσι. Η φυσική παρουσία δεν σημαίνει πάντα και συναισθηματική εγγύτητα. Μερικές φορές, ακόμη και μια μικρή συζήτηση χωρίς περισπασμούς μπορεί να σας φέρει πιο κοντά.

5. Η τρυφερότητα έχει μειωθεί

Τα αυθόρμητα φιλιά, οι αγκαλιές και οι μικρές κινήσεις ενδιαφέροντος μπορεί να έχουν γίνει πιο σπάνια. Κάθε ζευγάρι εκφράζει διαφορετικά την τρυφερότητα και η έντασή της αλλάζει με τον χρόνο. Αν, όμως, σου λείπει η οικειότητα που είχατε και δεν ξέρεις πώς να το εκφράσεις, αξίζει να ανοίξεις τη συζήτηση χωρίς κατηγορίες.

6. Δεν κάνετε πια κοινά σχέδια

Κάποτε ανυπομονούσατε να οργανώσετε μια εκδρομή, να δοκιμάσετε ένα καινούργιο μέρος ή να σχεδιάσετε κάτι για το μέλλον. Τώρα μπορεί να κανονίζεις τα πάντα μόνος/η σου, χωρίς να σκέφτεσαι αυθόρμητα το ταίρι σου. Δεν χρειάζεται να έχετε κοινό πρόγραμμα για τα πάντα, αλλά η διάθεση να δημιουργείτε νέες εμπειρίες μαζί μπορεί να κρατά τη σχέση ζωντανή.

7. Νιώθεις μόνος/η ενώ είστε μαζί

Ίσως αυτό είναι το πιο δύσκολο συναίσθημα: να έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου, αλλά να αισθάνεσαι ότι δεν μπορείς να του μιλήσεις για όσα πραγματικά σε απασχολούν. Αν σου συμβαίνει συχνά, μην αγνοείς αυτό που νιώθεις. Προσπάθησε να καταλάβεις τι σου λείπει και αν μπορείτε να το συζητήσετε με ειλικρίνεια.

Τι μπορείς να κάνεις αν αναγνωρίζεις αυτά τα σημάδια

Πρώτα απ’ όλα, μην καταλήξεις βιαστικά στο συμπέρασμα ότι η σχέση σου τελειώνει. Το άγχος, η κούραση, οι υποχρεώσεις και οι αλλαγές στην καθημερινότητα μπορούν να επηρεάσουν την επικοινωνία σας. Τα παραπάνω σημάδια δεν αποτελούν από μόνα τους απόδειξη ότι έχετε απομακρυνθεί οριστικά. Δοκίμασε να μιλήσεις ανοιχτά στο ταίρι σου, εξηγώντας πώς αισθάνεσαι χωρίς να αποδίδεις ευθύνες. Βρείτε χρόνο για κάτι που απολαμβάνετε και οι δύο και δώστε χώρο ο ένας στον άλλον να εκφραστεί. Γιατί μια σχέση δεν χρειάζεται να είναι τέλεια για να είναι δυνατή. Χρειάζεται, όμως, να υπάρχει διάθεση και από τις δύο πλευρές να ακούσετε, να καταλάβετε και να προσπαθήσετε. Και μερικές φορές, η πιο σημαντική αλλαγή ξεκινά από μια ειλικρινή συζήτηση που αναβάλλετε εδώ και καιρό.

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