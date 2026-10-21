Life 21.10.2026

Σχεδόν 1 στους 2 νέους της Gen Z εμφανίζει συμπτώματα εθισμού στο TikTok

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Ελληνική μελέτη αποκαλύπτει τη σχέση της προβληματικής χρήσης του TikTok με το άγχος την κατάθλιψη και τον ύπνο και ποιοι νέοι κινδυνεύουν περισσότερο
Αργυρώ Καρατζά
Με μια ματιά
  • Σχεδόν οι μισοί νέοι της Gen Z (49,3%) εμφανίζουν συμπτώματα εθισμού στο TikTok, σύμφωνα με ελληνική μελέτη.
  • Η προβληματική χρήση του TikTok συνδέεται με αυξημένο άγχος, συμπτώματα κατάθλιψης και χειρότερη ποιότητα ύπνου.
  • Οι νέοι της Gen Z περνούν κατά μέσο όρο 2,3 ώρες την ημέρα στην πλατφόρμα, περισσότερο από άλλες γενιές.
  • Η μελέτη προτείνει όρια χρήσης, αποφυγή χρήσης πριν τον ύπνο και εναλλακτικές δραστηριότητες για ισορροπημένη σχέση με την εφαρμογή.
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Μπαίνεις για λίγα λεπτά να δεις ένα βίντεο και, πριν το καταλάβεις, έχει περάσει σχεδόν μία ώρα; Μια ελληνική μελέτη αποκαλύπτει πόσο στενά συνδέεται η προβληματική χρήση του TikTok με το άγχος, την κατάθλιψη και την ποιότητα του ύπνου. Ένα βίντεο για ομορφιά, ένα για μόδα, μια συνταγή που θέλεις να δοκιμάσεις και ξαφνικά βρίσκεσαι να σκρολάρεις χωρίς σταματημό.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Αν αυτή η συνήθεια σου φαίνεται οικεία, δεν είσαι η μόνη. Το TikTok έχει γίνει μέρος της καθημερινότητας εκατομμυρίων ανθρώπων, όμως όταν δυσκολεύεσαι να αφήσεις το κινητό από τα χέρια σου, αξίζει να αναρωτηθείς αν ο χρόνος που περνάς στην πλατφόρμα επηρεάζει την ευεξία σου. Τα ευρήματα ελληνικής μελέτης του Πανεπιστημίου Αθηνών αναδεικνύουν ακριβώς αυτή την ανησυχία, φέρνοντας στο προσκήνιο τη σχέση της προβληματικής χρήσης του TikTok με την ψυχική υγεία και τον ύπνο σου.

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Τι έδειξε η ελληνική μελέτη

Οι ερευνητές μελέτησαν 1.033 χρήστες του TikTok, ηλικίας 18 έως 60 ετών, εξετάζοντας τη χρήση της πλατφόρμας και τη σχέση της με το άγχος, τα συμπτώματα κατάθλιψης και την ποιότητα του ύπνου. Το εύρημα που ξεχωρίζει αφορά τη Generation Z, δηλαδή τους νεότερους ενήλικες της μελέτης: το 49,3% εμφάνιζε συμπτώματα εθισμού στο TikTok, έναντι 20% των millennials και 6,5% της Generation X. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες της Gen Z περνούσαν κατά μέσο όρο 2,3 ώρες την ημέρα στην πλατφόρμα. Η έρευνα έδειξε, επίσης, ότι η προβληματική χρήση συνδεόταν με υψηλότερα επίπεδα άγχους και καταθλιπτικών συμπτωμάτων, καθώς και με χειρότερη ποιότητα ύπνου. Πρόκειται για συσχετίσεις που δεν αποδεικνύουν από μόνες τους ότι το TikTok προκαλεί αυτά τα προβλήματα, αναδεικνύουν όμως την ανάγκη να εξετάσεις πιο προσεκτικά τις ψηφιακές σου συνήθειες.

Το λογότυπο του TikTok με εφέ glitch και εικονίδια προσθήκης και επιβεβαίωσης, σχετικό με το viral link-up.

Όταν το σκρολάρισμα κλέβει τον ύπνο σου

Πόσες φορές έχεις πει στον εαυτό σου ότι θα δεις μόνο ένα τελευταίο βίντεο πριν κοιμηθείς; Η συνεχής εναλλαγή σύντομων βίντεο μπορεί να σε κρατήσει μπροστά στην οθόνη περισσότερο απ’ όσο υπολόγιζες, περιορίζοντας τον χρόνο ξεκούρασής σου. Αν κοιμάσαι αργότερα, ξυπνάς κουρασμένη ή δυσκολεύεσαι να συγκεντρωθείς μέσα στην ημέρα, αξίζει να παρατηρήσεις αν η νυχτερινή χρήση του κινητού συμβάλλει σε αυτή την κατάσταση. Η ανεπαρκής ξεκούραση μπορεί να επηρεάσει τη διάθεσή σου και την καθημερινή σου λειτουργικότητα.

 

Pexels
Pexels

Πώς θα αποκτήσεις πιο ισορροπημένη σχέση με το TikTok

Δεν χρειάζεται να διαγράψεις την αγαπημένη σου εφαρμογή για να αλλάξεις συνήθειες. Μπορείς, όμως, να ξεκινήσεις με μικρά και πρακτικά βήματα: Βάλε ένα ημερήσιο όριο χρήσης και παρακολούθησε πόσο χρόνο περνάς πραγματικά στην εφαρμογή. Απόφυγε το σκρολάρισμα λίγο πριν κοιμηθείς και άφησε το κινητό μακριά από το κρεβάτι σου. Απενεργοποίησε τις ειδοποιήσεις που σε παρασύρουν να ανοίγεις συνεχώς την εφαρμογή. Αντικατάστησε ένα μέρος του χρόνου στην οθόνη με μια βόλτα, λίγη άσκηση, διάβασμα ή χρόνο με τους ανθρώπους σου. Το σημαντικότερο είναι να παρατηρήσεις πώς αισθάνεσαι όταν δεν έχεις πρόσβαση στο κινητό και αν η χρήση του επηρεάζει τον ύπνο, τις υποχρεώσεις ή τις σχέσεις σου. Αν νιώθεις ότι χάνεις τον έλεγχο ή ότι η διάθεσή σου επιβαρύνεται, η συζήτηση με έναν επαγγελματία ψυχικής υγείας μπορεί να σε βοηθήσει. Το TikTok μπορεί να προσφέρει διασκέδαση, έμπνευση και επικοινωνία. Το ζητούμενο δεν είναι να το αποκλείσεις από τη ζωή σου, αλλά να μη γίνει εκείνο που καθορίζει τον χρόνο, την προσοχή και την καθημερινότητά σου.

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TikTok άγχος κατάθλιψη
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