Πώς 28.000 πλαστικά παπάκια στον ωκεανό αποκάλυψαν τα μυστικά των θαλάσσιων ρευμάτων

Με μια ματιά 28.800 πλαστικά παιχνίδια μπάνιου χάθηκαν στον ωκεανό το 1992, ξεκινώντας ένα απρόσμενο επιστημονικό πείραμα.

Οι ωκεανογράφοι χρησιμοποίησαν τις αναφορές πολιτών για τα εντοπισμένα παιχνίδια για να χαρτογραφήσουν τα θαλάσσια ρεύματα.

Τα παιχνίδια ταξίδεψαν χιλιάδες μίλια, φτάνοντας σε απομακρυσμένες ακτές και εγκλωβίστηκαν στους πάγους της Αρκτικής.

Η περιπέτεια ανέδειξε ότι η πλαστική ρύπανση διασπάται σε μικροσκοπικά σωματίδια, επιβαρύνοντας το θαλάσσιο οικοσύστημα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Όταν σκεφτόμαστε τα κίτρινα πλαστικά παπάκια, το μυαλό μας πηγαίνει αυτόματα στις ξένοιαστες στιγμές του παιδικού μπάνιου και στη χαλάρωση της μπανιέρας, όμως η ιστορία έχει αποδείξει ότι αυτά τα ταπεινά παιχνίδια μπορούν να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη σύγχρονη επιστήμη. Το 1992, κατά τη διάρκεια μιας σφοδρής καταιγίδας στον Βόρειο Ειρηνικό Ωκεανό, ένα εμπορικό πλοίο με την ονομασία Ever Laurel, που εκτελούσε το δρομολόγιο από την Κίνα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχασε μέρος του φορτίου του. Ανάμεσα στα containers που έπεσαν στα μαινόμενα κύματα ήταν και ένα γεμάτο με 28.800 παιδικά παιχνίδια μπάνιου, γνωστά ως Friendly Floatees, τα οποία περιλάμβαναν κίτρινα παπάκια, κόκκινους κάστορες, πράσινους βατράχους και μπλε χελώνες.

Η αλμύρα του θαλασσινού νερού είχε ήδη φθείρει τα χαρτόνια και τις πλαστικές συσκευασίες στο εσωτερικό του εμπορευματοκιβωτίου, με αποτέλεσμα η πρόσκρουση με το νερό να απελευθερώσει ακαριαία χιλιάδες πολύχρωμα επιπλέοντα αντικείμενα. Επειδή τα συγκεκριμένα παιχνίδια ήταν κατασκευασμένα χωρίς τρύπες, δεν μπορούσαν να βυθιστούν, μετατρέποντας μια πιθανή άμεση καταβύθιση σε ένα ατελείωτο ταξίδι στις ανοιχτές θάλασσες. Μόλις 10 μήνες αργότερα, οι πρώτοι εξερευνητές ακτών στην Αλάσκα άρχισαν να εντοπίζουν τα πρώτα παπάκια στις ακτές, σηματοδοτώντας την αρχή μιας από τις πιο παράξενες και εκτεταμένες επιστημονικές παρατηρήσεις που καταγράφηκαν ποτέ.

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Όταν οι ωκεανογράφοι Curtis Ebbesmeyer και Jim Ingraham με έδρα το Σιάτλ, οι οποίοι ειδικεύονταν στη μελέτη των θαλάσσιων ρευμάτων, πληροφορήθηκαν για τις πρώτες εμφανίσεις των παιχνιδιών, κατάλαβαν αμέσως ότι είχαν μπροστά τους μια χρυσή ευκαιρία. Μέχρι τότε, η χαρτογράφηση των ρευμάτων γινόταν με την απελευθέρωση μερικών εκατοντάδων μπουκαλιών με μηνύματα, από τα οποία ανακτάται συνήθως μόλις το 2%. Κανείς επιστήμονας δεν θα μπορούσε ηθικά να ρίξει 29.000 πλαστικά αντικείμενα στον ωκεανό για χάρη ενός πειράματος, αλλά εφόσον το ατύχημα είχε ήδη συμβεί, οι δύο ερευνητές αποφάσισαν να μετατρέψουν αυτή την οικολογική περιπέτεια σε ένα ζωντανό εργαστήριο. Αν θέλεις να μάθεις πού έφτασαν αυτά τα ταξιδιάρικα παπάκια, πώς πωλούνται σήμερα ως συλλεκτικά αντικείμενα αλλά και ποιο ήταν το μεγάλο μάθημα για την πλαστική ρύπανση, συνέχισε να διαβάζει.

Η παγκόσμια διαδρομή και το ταξίδι μέσα στους πάγους της Αρκτικής

Οι επιστήμονες άρχισαν να χρησιμοποιούν τις αναφορές των πολιτών ως ζωντανά δεδομένα για να ελέγξουν την ακρίβεια των υπολογιστικών τους μοντέλων, προσφέροντας μάλιστα αμοιβή 100 δολαρίων σε όποιον ανέφερε τον εντοπισμό ενός Floatee. Μέχρι το 1996, τα παπάκια είχαν ταξιδέψει σε απίστευτες αποστάσεις, φτάνοντας στις ακτές της Ινδονησίας, της Αυστραλίας, της Νέας Ζηλανδίας και της Νότιας Αμερικής. Ορισμένα από αυτά κατευθύνθηκαν βόρεια, διασχίζοντας τον Βερίγγειο Πορθμό και εγκλωβίστηκαν στους πάγους της Αρκτικής. Κινούμενα με ταχύτητα περίπου ενός μιλίου την ημέρα μαζί με τους παγετώνες, χρειάστηκαν χρόνια για να λιώσουν οι πάγοι και να ελευθερωθούν στον Βόρειο Ατλαντικό, προσπερνώντας ακόμα και το σημείο του ναυαγίου του Τιτανικού. Ακόμα και σήμερα, σπάνια δείγματα ξεβράζονται σε παραλίες, με τους συλλέκτες να τα αγοράζουν στο διαδίκτυο έναντι 1.000 δολαρίων το ένα.

Η σκληρή αλήθεια για τις «κηλίδες σκουπιδιών» στους ωκεανούς

Πέρα από τη χαρτογράφηση των ρευμάτων, η περιπέτεια των Floatees προσέφερε μια μοναδική οπτική για τη συμπεριφορά των μη βιοδιασπώμενων υλικών στο θαλάσσιο περιβάλλον. Οι ερευνητές κατάλαβαν ότι η πλαστική ρύπανση δεν δημιουργεί συμπαγείς «χωματερές» που επιπλέουν σαν νησιά, όπως πιστευόταν αρχικά, αλλά απλώνεται σε τεράστιες εκτάσεις εκατομμυρίων τετραγωνικών μιλίων. Το πλαστικό επιπλέει είτε στην επιφάνεια είτε λίγο κάτω από αυτήν, υφιστάμενο σταδιακά φωτοδιάσπαση από την ηλιακή ακτινοβολία. Αυτό σημαίνει ότι διασπάται σε τόσο μικρά σωματίδια που δεν είναι πλέον ορατά με το γυμνό μάτι, παραμένοντας όμως στο οικοσύστημα και δηλητηριάζοντας τη θαλάσσια ζωή.

Όταν μια οικολογική καταστροφή γίνεται επιστημονικό εργαλείο

Το ταξίδι των 28.800 παιχνιδιών ξεκίνησε ως ένα ατυχές ναυτικό συμβάν, αλλά κατέληξε να γίνει ένα από τα πιο επιδραστικά εργαλεία για την κατανόηση της δυναμικής των ωκεανών. Η ανθεκτικότητα του υλικού τους επέτρεψε στους επιστήμονες να συλλέξουν πολυτιμότατα στοιχεία που χρησιμοποιούνται μέχρι και σήμερα. Αυτό το παράδοξο γεγονός υπενθυμίζει σε όλους μας ότι η ανθρώπινη δραστηριότητα αφήνει ένα ανεξίτηλο αποτύπωμα στον πλανήτη. Ένα παιχνίδι που κατασκευάστηκε για να προσφέρει χαρά στο μπάνιο, κατέληξε να γίνει ο πιο αδιάψευστος μάρτυρας της ανάγκης για προστασία των θαλασσών μας.

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