Νews 20.10.2026

380.000 λουλούδια LEGO μεταμορφώνουν μια παλιά δεξαμενή πετρελαίου στη Σαγκάη

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Περισσότερα από 380.000 λουλούδια LEGO μεταμορφώνουν μια παλιά δεξαμενή πετρελαίου στη Σαγκάη σε έναν εντυπωσιακό πολύχρωμο κήπο
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • 380.000 λουλούδια LEGO δημιουργούν ένα κύμα μήκους 30 μέτρων σε παλιά δεξαμενή πετρελαίου στη Σαγκάη.
  • Η εγκατάσταση «LEGO Botanical Wave» μεταμορφώνει πρώην βιομηχανικό χώρο σε ανθισμένο τοπίο.
  • Η έκθεση περιλαμβάνει 18 εσωτερικές εγκαταστάσεις και διαδραστικές δραστηριότητες με τουβλάκια LEGO.
  • Οι επισκέπτες μπορούν να δημιουργήσουν τα δικά τους ψηφιακά λουλούδια LEGO σε έναν εικονικό κήπο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ένα εντυπωσιακό θέαμα που συνδυάζει την τέχνη, την αρχιτεκτονική και τη δημιουργικότητα έχει κάνει την εμφάνισή του στη Σαγκάη, όπου περισσότερα από 380.000 λουλούδια κατασκευασμένα από τουβλάκια LEGO δημιουργούν ένα πολύχρωμο κύμα μήκους 30 μέτρων. Η εγκατάσταση μοιάζει να ξεχύνεται από μια παλιά δεξαμενή πετρελαίου, καταλαμβάνοντας τον χώρο γύρω της και μεταμορφώνοντας ένα πρώην βιομηχανικό τοπίο σε έναν ξεχωριστό ανθισμένο κόσμο.

https://www.instagram.com/lego/
https://www.instagram.com/lego/

Το έργο, με την ονομασία «LEGO Botanical Wave», αποτελεί το κεντρικό έκθεμα της LEGO Bloom Exhibition, η οποία φιλοξενείται στο TANK Shanghai, στην παραλιακή περιοχή West Bund. Εκεί, οι χαρακτηριστικές κατασκευές της δανέζικης εταιρείας αποκτούν μια εντελώς διαφορετική διάσταση, αποδεικνύοντας πως ακόμη και τα πιο απλά τουβλάκια μπορούν να μετατραπούν σε ένα έργο τέχνης εντυπωσιακών διαστάσεων.

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Η εγκατάσταση εκτείνεται σε περίπου 800 τετραγωνικά μέτρα και περιλαμβάνει μια τεράστια ποικιλία λουλουδιών, από τριαντάφυλλα και τουλίπες μέχρι ηλιοτρόπια, σε έντονες αποχρώσεις του κόκκινου, του κίτρινου, του πορτοκαλί και του λευκού. Χιλιάδες επιμέρους κατασκευές ενώνονται σε μεγάλες χρωματικές επιφάνειες, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση ότι ένα ανθισμένο κύμα ξεπηδά από το εσωτερικό της δεξαμενής και απλώνεται στο έδαφος.

Η αντίθεση ανάμεσα στα πολύχρωμα λουλούδια και στις αυστηρές, κυλινδρικές κατασκευές του παλιού βιομηχανικού συγκροτήματος κάνει το αποτέλεσμα ακόμη πιο εντυπωσιακό. Ένας χώρος που κάποτε συνδεόταν με τη βιομηχανική δραστηριότητα μετατρέπεται σε ένα σύγχρονο καλλιτεχνικό περιβάλλον, όπου η φαντασία και η χειροποίητη δημιουργία έχουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Ένας ολόκληρος βοτανικός κόσμος από τουβλάκια LEGO

Η εμπειρία της LEGO Bloom Exhibition δεν περιορίζεται στο εντυπωσιακό έργο που δεσπόζει στον εξωτερικό χώρο. Στο εσωτερικό του TANK Shanghai παρουσιάζονται ακόμη 18 εγκαταστάσεις από καλλιτέχνες και δημιουργούς, οι οποίοι αξιοποιούν τη συλλογή LEGO Botanicals για να εξερευνήσουν νέες μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης. Τα λουλούδια παύουν να αποτελούν απλώς διακοσμητικά αντικείμενα και μετατρέπονται σε στοιχεία γλυπτικής και σύγχρονου design.

https://www.instagram.com/lego/
https://www.instagram.com/lego/

Μέσα από ευφάνταστους συνδυασμούς με μέταλλο, υφάσματα και καθρέφτες, οι δημιουργοί πειραματίζονται με τις υφές, τα σχήματα και την οπτική αντίληψη, παρουσιάζοντας συνθέσεις που ξεφεύγουν από την εικόνα μιας παραδοσιακής ανθοδέσμης. Παράλληλα, ειδικά διαμορφωμένος χώρος με ψηφιακές προβολές 360 μοιρών συμπληρώνει την έκθεση, προσφέροντας μια καθηλωτική εμπειρία που μεταφέρει τους επισκέπτες σε ένα φανταστικό, πολύχρωμο σύμπαν.

https://www.instagram.com/lego/
https://www.instagram.com/lego/

Στον εξωτερικό χώρο, η Bloom Gallery φιλοξενεί επιπλέον 18 συνθέσεις λουλουδιών LEGO, οι οποίες παρουσιάζονται μέσα σε σκηνικά εμπνευσμένα από την καθημερινότητα και τη διακόσμηση του σπιτιού. Οι επισκέπτες μπορούν να ανακαλύψουν διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους οι κατασκευές της σειράς Botanicals μπορούν να ενταχθούν σε έναν σύγχρονο χώρο, λειτουργώντας ως εναλλακτικές διακοσμητικές προτάσεις. Η έκθεση διαθέτει, επίσης, ένα προσωρινό κατάστημα, στο οποίο διατίθενται μικρότερες εκδοχές των ανθοσυνθέσεων, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να πάρουν μαζί τους ένα κομμάτι αυτής της ξεχωριστής εμπειρίας.

Η τεχνολογία συναντά τη δημιουργικότητα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι διαδραστικές δραστηριότητες που έχουν σχεδιαστεί για το κοινό, καθώς οι επισκέπτες δεν περιορίζονται στον ρόλο του θεατή, αλλά γίνονται μέρος της δημιουργικής διαδικασίας. Στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους μπορούν να συναρμολογήσουν τα δικά τους λουλούδια από τουβλάκια LEGO και στη συνέχεια να σαρώσουν ψηφιακά τις δημιουργίες τους, ώστε αυτές να εμφανιστούν σε έναν εικονικό ανθισμένο κήπο. Με κάθε νέα συμμετοχή, το ψηφιακό τοπίο εμπλουτίζεται με περισσότερα λουλούδια, δημιουργώντας ένα συλλογικό έργο που εξελίσσεται διαρκώς μέσα από τη φαντασία των επισκεπτών. Η συγκεκριμένη εμπειρία συνδυάζει τη χειροποίητη κατασκευή με τις ψηφιακές δυνατότητες, μετατρέποντας την επίσκεψη στην έκθεση σε μια πιο προσωπική και συμμετοχική δραστηριότητα.

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Lego Σαγκάη
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