Όλα όσα θα ζήσουμε στο Athens Halloween Festival 2026 – Ανακάλυψε όλες τις δράσεις του τριημέρου

Από τις 30 Οκτωβρίου έως την 1η Νοεμβρίου 2026, το Παλιό Αμαξοστάσιο Ο.ΣΥ. στο Γκάζι γίνεται το σημείο συνάντησης για όσους αγαπούν το Halloween

Με μια ματιά Το Athens Halloween Festival 2026 θα διεξαχθεί 30 Οκτωβρίου - 1 Νοεμβρίου στο Παλιό Αμαξοστάσιο Ο.ΣΥ. στο Γκάζι.

Θα περιλαμβάνει Halloween Market, Horror Museum, Escape Room, workshops, κινηματογραφικές προβολές και live D&D.

Special guests θα είναι οι δημιουργοί της "Corpse Bride", Carlos και Jordi Grangel, με έκθεση και workshop.

Το φεστιβάλ θα έχει τρεις ημέρες stand-up comedy, δωρεάν Halloween flash tattoos και κλήρωση για ταξίδι στη Ρουμανία. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το Athens Halloween Festival επιστρέφει από τις 30 Οκτωβρίου έως την 1η Νοεμβρίου 2026 και μεταμορφώνει το Παλιό Αμαξοστάσιο Ο.ΣΥ. στο Γκάζι σε έναν ολόκληρο κόσμο αφιερωμένο στο Halloween, το horror, το fantasy και την pop culture.

Μετά την περσινή διοργάνωση στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, που υποδέχθηκε περισσότερους από 18.000 επισκέπτες, το φεστιβάλ μεγαλώνει και γίνεται φέτος τριήμερο, με ακόμη περισσότερες δράσεις, θεματικές εμπειρίες και special guests.

Halloween Market με περισσότερα από 80 καταστήματα & artists

Στην καρδιά του φεστιβάλ επιστρέφει το Halloween Market, μεγαλύτερο από ποτέ, με περισσότερα από 80 καταστήματα και ανεξάρτητους artists. Halloween, witchy, horror και fantasy δημιουργίες, merchandise, βιβλία, comics, collectibles, αξεσουάρ και ιδιαίτερα αντικείμενα συνθέτουν μία μεγάλη θεματική αγορά για όσους αγαπούν τη συγκεκριμένη κουλτούρα.

Horror Museum & Escape Room

Για όσους αναζητούν κάτι πιο σκοτεινό, το Horror Museum & Escape Room θα λειτουργεί και τις τρεις ημέρες του φεστιβάλ. Μια εμπειρία που φέρνει τους επισκέπτες αντιμέτωπους με τον κόσμο του horror μέσα από σκηνικά, εκπλήξεις και δοκιμασίες.

Pumpkin carving, workshops & Halloween make-up

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει pumpkin carving και σειρά δημιουργικών workshops γύρω από τα special effects, το painting, τις κατασκευές και το θεματικό make-up. Παράλληλα, οι επισκέπτες θα μπορούν να μεταμορφωθούν με make-up looks εμπνευσμένα από μερικούς από τους πιο αναγνωρίσιμους χαρακτήρες του horror, όπως ο Chucky, ο Jack Skellington και ο Pennywise.

Halloween στη μεγάλη οθόνη

Οι κινηματογραφικές προβολές δεν θα μπορούσαν να λείπουν από το τριήμερο. Την Παρασκευή τη σκυτάλη παίρνει ο Chucky, ενώ το Σάββατο έρχεται η σειρά του Michael Myers και του Halloween.

Live D&D, Fantasy Choir, shows και παιχνίδια

Το πρόγραμμα απλώνεται σε όλο το Παλιό Αμαξοστάσιο Ο.ΣΥ. με Live D&D Game, Fantasy Choir, dance shows, face painting, παιχνίδια, witch hunt, costume contest, θεματικά photo spots και πολλές ακόμη δράσεις που θα εξελίσσονται καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου.

Την Κυριακή, οι fans του Five Nights at Freddy’s θα έχουν ακόμη έναν λόγο να βρεθούν στο φεστιβάλ, με Meet & Greet με τον Golden Freddy.

Οι δημιουργοί της “Corpse Bride” για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Ανάμεσα στα μεγάλα highlights της φετινής διοργάνωσης είναι η παρουσία των Carlos και Jordi Grangel, δημιουργών πίσω από την εμβληματική «Corpse Bride», οι οποίοι έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα ως special guests του Athens Halloween Festival.

Στο πλαίσιο της παρουσίας τους θα πραγματοποιηθεί έκθεση του Grangel Studio, ενώ την Κυριακή το πρόγραμμα περιλαμβάνει και Grangel Studio Painting Workshop, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τον δημιουργικό κόσμο του studio.

Τρεις ημέρες stand-up comedy

Το γέλιο μπαίνει δυναμικά στο φετινό πρόγραμμα, με τρεις διαφορετικές stand-up comedy παραστάσεις, μία για κάθε ημέρα του φεστιβάλ.

Από την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου έως την Κυριακή 1 Νοεμβρίου, στη σκηνή θα βρεθούν οι Ηλίας Φουντούλης, Γιάννης Ρούσσος, Σοφία Κλιάνη, Οδυσσέας Μαυρομμάτης, Ρούλη Μπουραντά, Άγγελος Σπηλιόπουλος, Ήρα Κατσούδα, Απόλλων Roach, Κώστας Κρύος, Αριστοτέλης Ρήγας, Σαββούλα Οικονόμου, Κατερίνα Βρανά, Αλέξανδρος Χαριζάνης, Ανδρέας Πασπάτης, Πάρις Ρούπος, Ειρήνη Ξυγκάκη, Ζάνα Μαλίκη και Αριστείδης Ψυλλιάκος.

Τρεις διαφορετικές βραδιές, με διαφορετικά line-ups και πολύ διαφορετικές κωμικές φωνές.

Free Tattoo – Halloween Edition

Την Παρασκευή, το Halloween μπορεί να μείνει και… μόνιμα. Το Free Tattoo – Halloween Edition by Candycane Tattoos φέρνει στο φεστιβάλ ειδικά Halloween flash tattoo designs για όσους θέλουν να φύγουν με κάτι περισσότερο από φωτογραφίες και αναμνήσεις.

Και ένα ταξίδι μέχρι… το Κάστρο του Δράκουλα!

Το Halloween φέτος δεν σταματά στο Γκάζι! Με την αγορά εισιτηρίου για το Athens Halloween Festival, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στη μεγάλη κλήρωση για ένα 6ήμερο ταξίδι για δύο άτομα στη Ρουμανία, με προορισμό, μεταξύ άλλων, το θρυλικό Κάστρο του Κόμη Δράκουλα, μια προσφορά της Rika Travel.

Είτε αγαπάς το Halloween και το horror, είτε το fantasy και την pop culture, είτε απλώς θέλεις να ζήσεις κάτι διαφορετικό στην Αθήνα, για τρεις ημέρες το Παλιό Αμαξοστάσιο Ο.ΣΥ. γίνεται ένας ολόκληρος Halloween κόσμος στην καρδιά της πόλης.

Διάλεξε στολή, πάρε την παρέα σου και ετοιμάσου για τρεις ημέρες γεμάτες τρόμο, φαντασία, γέλιο, δημιουργία και εκπλήξεις.

Το Halloween έχει το δικό του φεστιβάλ. Και φέτος είναι μεγαλύτερο από ποτέ!

INFO

ATHENS HALLOWEEN FESTIVAL 2026

Παρασκευή 30 Οκτωβρίου – Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2026

Παλιό Αμαξοστάσιο Ο.ΣΥ. | Γκάζι

Προπώληση εισιτηρίων: more.com

athenshalloweenfest.gr