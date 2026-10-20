Η Mariah Carey κέρδισε τη δικαστική μάχη για την αυτοβιογραφία της – Τι υποστήριζε ο αδελφός της

Η Mariah Carey κέρδισε στη δικαστική μάχη με τον αδελφό της, Morgan Carey, σχετικά με την αγωγή δυσφήμισης για το βιβλίο της

Με μια ματιά Η Mariah Carey κέρδισε δικαστική μάχη εναντίον του αδελφού της για δυσφήμιση.

Ο αδελφός της ισχυρίστηκε ότι η αυτοβιογραφία της έβλαψε τη φήμη του.

Το δικαστήριο έκρινε ότι δεν αποδείχθηκε "πραγματική κακοβουλία" από την πλευρά της Mariah.

Η απόφαση προστατεύει τους συγγραφείς σε θέματα δημοσίου ενδιαφέροντος. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η παγκοσμίου φήμης τραγουδίστρια Mariah Carey βγήκε νικήτρια σε μια πολυετή νομική διαμάχη με τον αδελφό της, Morgan Carey, καθώς δικαστήριο απέρριψε τις εναπομείνασες αξιώσεις του για δυσφήμιση, οι οποίες σχετίζονταν με το best-seller αυτοβιογραφικό της βιβλίο «The Meaning of Mariah Carey» που κυκλοφόρησε το 2020.

Η απόφαση, που εκδόθηκε την Δευτέρα, βάζει τέλος σε μια δικαστική διαμάχη πέντε ετών, κατά την οποία ο Morgan Carey ισχυριζόταν ότι η αδελφή του είχε βλάψει τη «άψογη φήμη» του μέσω των περιγραφών της στο βιβλίο. Συγκεκριμένα, ο Morgan Carey υποστήριξε ότι η Mariah Carey τον παρουσίασε ως βίαιο άτομο, τον κατηγόρησε για διακίνηση «party favors» και περιέγραψε προβλήματα συμπεριφοράς κατά την παιδική του ηλικία. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι η αδελφή του στηρίχθηκε στην αείμνηστη μητέρα τους ως πηγή για ορισμένες από τις πληροφορίες και ότι ενδιαφέρθηκε περισσότερο για την εμπορική επιτυχία του βιβλίου παρά για την επαλήθευση των ισχυρισμών της, ζητώντας αποζημίωση που εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 20 εκατομμύρια δολάρια.

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Ωστόσο, η δικαστής Leslie A. Stroth του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Πολιτείας της Νέας Υόρκης έκρινε ότι ο Morgan Carey δεν κατάφερε να αποδείξει ότι η αδελφή του ενήργησε με «πραγματική κακοβουλία» κατά τη συγγραφή των επίμαχων δηλώσεων. Σύμφωνα με τον αντι-SLAPP νόμο της Νέας Υόρκης, ο ενάγων πρέπει να αποδείξει ότι ο εναγόμενος προέβη σε ψευδή δήλωση γνωρίζοντας την αναλήθειά της ή με απερίσκεπτη αδιαφορία για την αλήθεια.

Η δικαστής τόνισε ότι ο Morgan Carey δεν προσκόμισε επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν την κακοβουλία της Mariah Carey. Αν και ο ενάγων ανέφερε την επιδείνωση της σχέσης του με την αδελφή του, η δικαστική απόφαση έκρινε ότι αυτό από μόνο του δεν αρκεί για να αποδείξει την κακοβουλία. «Ο ενάγων δεν έχει επαρκώς τεκμηριώσει την πραγματική κακοβουλία από την πλευρά της Mariah», έγραψε η δικαστής Stroth. «Ο ενάγων αποτυγχάνει να παράσχει οποιαδήποτε απόδειξη ότι η [Mariah] έκανε τέτοιες δηλώσεις γνωρίζοντας την αναλήθειά τους ή με απερίσκεπτη αδιαφορία για την αλήθεια. Ενώ ο ενάγων ισχυρίζεται ότι η Mariah επιδεικνύει κακή θέληση προς τον αδελφό της, μια τέτοια δήλωση είναι ανεπαρκής και ο ενάγων δεν έχει ικανοποιήσει την απαίτηση τεκμηρίωσης για πραγματική κακοβουλία.»

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Ο δικηγόρος της Mariah Carey, John Rosenberg, δήλωσε στο Rolling Stone ότι η τραγουδίστρια «είναι ικανοποιημένη που το δικαστήριο αναγνώρισε ότι το απομνημονεύμα της θίγει σημαντικά θέματα δημοσίου ενδιαφέροντος και απέρριψε τις αξιώσεις δυσφήμισης του αδελφού της στο σύνολό τους». Ο John Rosenberg πρόσθεσε ότι η βραβευμένη με Grammy καλλιτέχνιδα «πιστεύει ότι η σημασία της απόφασης του δικαστηρίου εκτείνεται πέρα από τα δικά της συμφέροντα σε αυτή τη συγκεκριμένη δικαστική διαμάχη, καθώς επιβεβαιώνει ότι οι συγγραφείς πρέπει να απολαμβάνουν ευρεία προστασία όταν εκφράζονται για θέματα δημοσίου ενδιαφέροντος».

Ο Morgan Carey είχε καταθέσει την αρχική αγωγή στις 28 Μαΐου 2021. Ωστόσο, ο δικηγόρος του, Richard Altman, δήλωσε στο Rolling Stone ότι ο αγώνας δεν έχει τελειώσει. «Διαφωνούμε με σεβασμό με τη σημερινή απόφαση, θεωρώντας την εντελώς ασυνεπή με προηγούμενες αποφάσεις στην υπόθεση», ανέφερε ο Richard Altman σε email, προσθέτοντας ότι σκοπεύουν να ασκήσουν έφεση πολύ σύντομα.

Η υπόθεση αυτή αναδεικνύει την πολυπλοκότητα των νομικών διαφορών εντός οικογενειών, ειδικά όταν εμπλέκονται δημόσια πρόσωπα και η δημόσια έκθεση της προσωπικής ζωής μέσω της τέχνης. Η απόφαση του δικαστηρίου επιβεβαιώνει την ανάγκη για ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία σε υποθέσεις δυσφήμισης, ιδίως όταν πρόκειται για θέματα που θεωρούνται δημοσίου ενδιαφέροντος.

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