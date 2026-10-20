Οι Bon Jovi επιστρέφουν στο BST Hyde Park 14 χρόνια μετά την ιστορική τους εμφάνιση

Με μια ματιά Οι Bon Jovi θα είναι headliners στο BST Hyde Park του Λονδίνου στις 24 Ιουνίου 2027.

Η εμφάνιση σηματοδοτεί την επιστροφή τους στο Hyde Park 14 χρόνια μετά την πρώτη τους συμμετοχή στο φεστιβάλ.

Ο Jon Bon Jovi εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την επιστροφή, θεωρώντας την κλείσιμο ενός κύκλου.

Το συγκρότημα πρόσφατα ολοκλήρωσε περιοδεία και κυκλοφόρησε το άλμπουμ «Forever (Legendary Edition)». Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι Bon Jovi ετοιμάζονται να κατακτήσουν ξανά τη σκηνή του Λονδίνου, καθώς ανακοινώθηκε ότι θα είναι κεντρικοί καλλιτέχνες στο φεστιβάλ British Summer Time (BST) Hyde Park το 2027. Η εμφάνισή τους έχει προγραμματιστεί για τις 24 Ιουνίου, σηματοδοτώντας μια ιδιαίτερη επιστροφή για το συγκρότημα, 14 χρόνια μετά την πρώτη τους συμμετοχή ως headliners στο εναρκτήριο φεστιβάλ.

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται λίγο μετά την ολοκλήρωση της πρόσφατης περιοδείας των Bon Jovi, η οποία συνέπεσε με την κυκλοφορία του άλμπουμ τους «Forever (Legendary Edition)». Στο εν λόγω άλμπουμ, το συγκρότημα συνεργάστηκε με σημαντικές προσωπικότητες της μουσικής σκηνής, όπως ο Bruce Springsteen και ο Robbie Williams.

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Μια σημαντική επιστροφή στην ιστορική σκηνή

Η επιβεβαίωση της συμμετοχής των Bon Jovi στο BST Hyde Park το 2027 δεν είναι απλώς μια ακόμη συναυλία, αλλά σηματοδοτεί μια συμβολική επιστροφή σε έναν χώρο που έχει συνδεθεί με σημαντικές στιγμές της καριέρας τους. Το Hyde Park του Λονδίνου έχει φιλοξενήσει το συγκρότημα πολλές φορές στο παρελθόν, και η εμφάνιση στο πρώτο φεστιβάλ BST το 2013 παραμένει μια ξεχωριστή ανάμνηση.

Ο frontman του συγκροτήματος, Jon Bon Jovi, εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την επερχόμενη εμφάνιση, δηλώνοντας: «Έχουμε μια μακρά ιστορία εμφανίσεων στο Hyde Park κατά τη διάρκεια προηγούμενων περιοδειών μας και η επιστροφή στο BST Hyde Park, 14 χρόνια αφότου βρεθήκαμε ως κεντρικοί καλλιτέχνες στο πρώτο κιόλας Φεστιβάλ, αποτελεί για εμάς μια στιγμή που κλείνει έναν κύκλο». Πρόσθεσε μάλιστα, «Το να φέρουμε αυτή την ενέργεια πίσω στο Hyde Park σημαίνει πολλά για εμάς. Είμαστε ευγνώμονες για τον καθένα από εσάς και ανυπομονούμε να δημιουργήσουμε περισσότερες αναμνήσεις μαζί».

Η ενέργεια της μουσικής και η ευγνωμοσύνη στους Fans

Ο Jon Bon Jovi αναφέρθηκε επίσης στην πρόσφατη περιοδεία «Forever», χαρακτηρίζοντάς την ως «μια απίστευτη γιορτή της μουσικής και των θαυμαστών που βρίσκονται στο πλευρό μας όλα αυτά τα χρόνια». Τόνισε την μοναδική ενέργεια του κοινού στο Ηνωμένο Βασίλειο, περιγράφοντας τη χαρά και τον ενθουσιασμό που μοιράστηκαν με τους θαυμαστές τους το περασμένο καλοκαίρι ως «κάτι πραγματικά ξεχωριστό».

Η ανακοίνωση της συμμετοχής των Bon Jovi στο BST Hyde Park το 2027 αποτελεί μια σημαντική είδηση για τους φίλους της ροκ μουσικής, επιβεβαιώνοντας την διαχρονική τους παρουσία και την αδιάκοπη σύνδεσή τους με το κοινό.

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