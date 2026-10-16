Η Ελλάδα πάει στα Grammy! 5 Έλληνες καλλιτέχνες που διεκδικούν μια θέση στα βραβεία

Με μια ματιά Πέντε Έλληνες καλλιτέχνες βρίσκονται στο αρχικό στάδιο για υποψηφιότητα στα 69α Grammy Awards.

Οι καλλιτέχνες που διεκδικούν θέση είναι οι Μίνως Μάτσας, Κωνσταντίνος Αργυρός, Tasos P., Γιώργος Βούκανος και Γιώργος Μαζωνάκης.

Τα έργα τους καλύπτουν διάφορα είδη, από ρεμπέτικο και παραδοσιακή μουσική, μέχρι ηλεκτρονική και συμφωνική.

Η 69η τελετή απονομής των Grammy Awards θα πραγματοποιηθεί στις 7 Φεβρουαρίου 2027 στο Λος Άντζελες. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η παγκόσμια μουσική σκηνή υποδέχεται με ενδιαφέρον τις φετινές υποψηφιότητες για τα Grammy Awards, με 5 Έλληνες καλλιτέχνες να βρίσκονται στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας για την 69η τελετή απονομής, που θα πραγματοποιηθεί στις 7 Φεβρουαρίου 2027 στο Λος Άντζελες. Η παρουσία τους στο αρχικό ψηφοδέλτιο, το οποίο διαμορφώνεται από τις 12 έως τις 22 Οκτωβρίου 2026, σηματοδοτεί την προσπάθεια ανάδειξης της ελληνικής μουσικής παραγωγής σε διεθνές επίπεδο.

Στη φετινή «κούρσα» για τα βραβεία, πέντε Έλληνες δημιουργοί παρουσιάζουν έργα που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα μουσικών ειδών, από το ρεμπέτικο και τις παραδοσιακές μελωδίες του Αιγαίου μέχρι την ηλεκτρονική και την ορχηστρική μουσική. Οι Μίνως Μάτσας, Κωνσταντίνος Αργυρός, Tasos P., Γιώργος Βούκανος και ο αείμνηστος Γιώργος Μαζωνάκης έχουν κάνει την είσοδό τους στη διαδικασία, διεκδικώντας μία θέση στις επίσημες υποψηφιότητες που θα ανακοινωθούν στις 16 Νοεμβρίου.

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Μίνως Μάτσας: Μια γέφυρα πολιτισμών με ρεμπέτικο, Fado, Tango & Blues

Ο Μίνως Μάτσας συμμετέχει στην κούρσα των Grammy με το album «Τα Ρεμπέτικα + Fado, Tango & Blues». Πρόκειται για μια ζωντανή ηχογράφηση από την ομώνυμη μουσική παράσταση που δόθηκε στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, η οποία εξετάζεται στην κατηγορία Best Global Music Album. Επιπλέον, η συμμετοχή του έχει καταχωρηθεί και στην κατηγορία Best Global Music Performance, αν και δεν έχει διευκρινιστεί ποια συγκεκριμένη ηχογράφηση αφορά.

Το έργο του Μάτσα ξεχωρίζει για τη σύνθεση τεσσάρων διαφορετικών μουσικών παραδόσεων: του ελληνικού ρεμπέτικου, του πορτογαλικού fado, του αργεντίνικου tango και των αμερικανικών blues. Μέσα από αυτόν τον πολυπολιτισμικό διάλογο, ο καλλιτέχνης αναδεικνύει κοινές θεματικές όπως ο έρωτας, η απώλεια, ο ξεριζωμός και η κοινωνική περιθωριοποίηση. Την ηχογράφηση συμπληρώνουν οι Κώστας Τριανταφυλλίδης, Δήμητρα Μωραΐτη, LINA_, Debora Russ και Eric B. Turner, καθώς και μια ομάδα Ελλήνων και ξένων μουσικών, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που γεφυρώνει πολιτισμούς, διατηρώντας παράλληλα την αυθεντικότητα κάθε μουσικού είδους.

Κωνσταντίνος Αργυρός: Ο ήχος του Αιγαίου στην παγκόσμια σκηνή

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός διεκδικεί μια θέση στα Grammy με δύο διαφορετικές εγγραφές. Το album «Καμπάνες – The Sound of the Aegean» έχει προταθεί για την κατηγορία Best Global Music Album, ενώ το ομώνυμο τραγούδι εξετάζεται για την κατηγορία Best Global Music Performance.

Η εν λόγω δισκογραφική δουλειά αντλεί την έμπνευσή της από την πλούσια παράδοση της ελληνικής νησιώτικης μουσικής. Συνδυάζοντας παραδοσιακά όργανα και μελωδίες με σύγχρονες παραγωγικές τεχνικές, ο Κωνσταντίνος Αργυρός στοχεύει στην ανάδειξη της μοναδικής μουσικής ταυτότητας του Αιγαίου, παρουσιάζοντάς την με έναν τρόπο που μπορεί να αγκαλιάσει και το διεθνές κοινό. Η συμμετοχή του στα Grammy αποτελεί μέρος της στρατηγικής του να ενισχύσει την παρουσία του εκτός Ελλάδας, μέσω της συνεργασίας της Pedagon Records και της Panik Records με την αμερικανική 10K Projects.

Tasos P.: Η ηλεκτρονική αναγέννηση ενός κλασικού τραγουδιού

Ο συνθέτης και παραγωγός ηλεκτρονικής μουσικής Tasos P., γνωστός και ως Τάσος Πέτσας, έχει καταθέσει το έργο του «San Me Kitas (Reimagined Version)» στην κατηγορία Best Dance/Electronic Recording. Η νέα εκδοχή του τραγουδιού «Σαν Με Κοιτάς», σε μουσική Γιάννη Σπανού και στίχους Αλέξη Αλεξόπουλου, φέρνει μια σύγχρονη instrumental προσέγγιση στο κλασικό κομμάτι που έγινε γνωστό από την ταινία «Εκείνο το Καλοκαίρι» το 1971.

Η εκδοχή του Tasos P. διατηρεί την αρχική μελωδία, μεταφέροντάς την σε ένα ηλεκτρονικό ηχητικό τοπίο, εμπλουτισμένο με στοιχεία minimal electronica, ambient ήχους και κινηματογραφικές επιρροές. Η κυκλοφορία του έγινε τον Φεβρουάριο του 2026 από τη Meditelectro. Αρχικά, η ηχογράφηση αξιολογήθηκε για την κατηγορία των remixes, ωστόσο τελικά εντάχθηκε στην κατηγορία Best Dance/Electronic Recording ως μια νέα, αυτόνομη ηλεκτρονική δημιουργία.

Γιώργος Βούκανος: Η Αρχαία Ολυμπία μέσα από συμφωνικές αποχρώσεις

Ο συνθέτης Γιώργος Βούκανος συμμετέχει με το «Terra Olympia» στην κατηγορία Best Instrumental Composition. Η σύνθεσή του αποτελεί το κεντρικό κομμάτι του ομώνυμου instrumental album, το οποίο κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 2026. Το album αντλεί έμπνευση από την ιστορική Αρχαία Ολυμπία, την πλούσια ελληνική μυθολογία και το φυσικό τοπίο της Ηλείας.

Μέσω κινηματογραφικών ενορχηστρώσεων, ηλεκτρονικών υφών και σύγχρονων ορχηστρικών ηχοχρωμάτων, ο Γιώργος Βούκανος επιχειρεί να αποτυπώσει μουσικά την πνευματική και συμβολική σημασία του τόπου γέννησης των Ολυμπιακών Αγώνων.

Γιώργος Μαζωνάκης: Από τις Επιτυχίες στο Afro House Sound

Ο Γιώργος Μαζωνάκης συνδέεται με τη διαδικασία των Grammy μέσω της συνεργασίας του με τον Ρώσο DJ και παραγωγό M. Hustler. Ο M. Hustler δημιούργησε σύγχρονες ηλεκτρονικές εκδοχές γνωστών τραγουδιών του Έλληνα ερμηνευτή, φέρνοντάς τες πιο κοντά στην ηλεκτρονική μουσική και την Afro House σκηνή.

Η συνεργασία ξεκίνησε με ένα remix της «Νικοτίνης», το οποίο, μετά την άδεια του Γιώργου Μαζωνάκη, οδήγησε σε μια σειρά νέων εκδοχών, αποκτώντας απήχηση και διεθνώς. Ένα σχετικό βίντεο στο TikTok συγκέντρωσε περίπου τέσσερα εκατομμύρια προβολές. Η συνεργασία συνεχίστηκε με το remix του «Σάββατο», το οποίο, σύμφωνα με τον M. Hustler, υποβλήθηκε για αξιολόγηση με στόχο πιθανή υποψηφιότητα στα Grammy, αν και αυτό δεν ισοδυναμεί με επίσημη υποψηφιότητα.

Στις 7 Αυγούστου 2026 κυκλοφόρησε επίσης το «To Gucci Forema», με τη συμμετοχή των M. Hustler, Γιώργου Μαζωνάκη και Φοίβου. Αυτές οι νέες εκδοχές, που προέρχονται από το album «Σάββατο» σε παραγωγή Φοίβου, στοχεύουν να προσεγγίσουν ένα διαφορετικό, διεθνές ακροατήριο, διατηρώντας πάντα τη χαρακτηριστική φωνή του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η παρουσία των τεσσάρων αυτών δημιουργών στη διαδικασία των Grammy Awards 2027 αναδεικνύει τη δυναμική και την ποικιλομορφία της σύγχρονης ελληνικής μουσικής παραγωγής, καθώς και την έντονη επιθυμία των καλλιτεχνών της να εδραιώσουν την παρουσία τους στην παγκόσμια μουσική σκηνή.

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